Thành Nghị xuất hiện trong hậu trường Anh Hùng Chí, tạo hình đầu tiên chính thức được hé lộ

Sao quốc tế 11/01/2023 15:30

Tạo hình đầu tiên của Thành Nghị trong bộ phim Anh Hùng Chí nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Vừa qua ngày 9/1, bộ phim cổ trang Anh Hùng Chí đã chính thức khai máy. Bộ phim có sự tham gia đóng chính của Thành NghịLý Nhất Đồng. Ngoài ra, còn có một số diễn viên khác như Tiêu Thuận Nghiêu, Trịnh Nghiệp Thành, Vương Sở Nhiên,…

Mới đây, loạt ảnh hậu trường của Anh Hùng Chí cũng được chia sẻ, hé lộ tạo hình đầu tiên của Thành Nghị. 

Thành Nghị xuất hiện trong hậu trường Anh Hùng Chí, tạo hình đầu tiên chính thức được hé lộ - Ảnh 1

Trong ảnh, nam diễn viên diện trang phục được may bằng vải gai thô, kết hợp cùng kiểu tóc búi cao, chuẩn nét thư sinh nhà nghèo hiền lành. Mặc dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng, thậm chí làn da còn bị bôi đen để phù hợp với nhân vật nhưng cũng không thể che đi nhan sắc cực phẩm vốn có của nam diễn viên.

Thành Nghị xuất hiện trong hậu trường Anh Hùng Chí, tạo hình đầu tiên chính thức được hé lộ - Ảnh 2

Ở một góc máy khác, chụp từ phía sau, Thành Nghị lại cực cuốn hút với góc nghiêng thần thánh khiến fan xuýt xoa mãi không thôi. 

Thành Nghị xuất hiện trong hậu trường Anh Hùng Chí, tạo hình đầu tiên chính thức được hé lộ - Ảnh 3

Thành Nghị xuất hiện trong hậu trường Anh Hùng Chí, tạo hình đầu tiên chính thức được hé lộ - Ảnh 4

Nhiều khán giả cũng đã để lại bình luận với tạo hình trên của Thành Nghị. Một số không ngớt lời khen ngợi nhưng cũng có người cho rằng tạo hình này của Thành Nghị vẫn na ná với những tạo hình trước đây của nam diễn viên. Dẫu vậy, người hâm mộ cũng giải thích rằng tạo hình cổ trang trong những bộ phim gần đây đều chỉ xoay quanh vài kiểu cơ bản như vậy, không thể đòi hỏi sự đột phá được. 

Trong dự án Anh Hùng Chí lần này, các diễn viên chính đều được đánh giá là có ngoại hình hợp cổ trang, thế võ, dáng múa điêu luyện dứt khoát. Phim còn thu hút sự chú ý khi có đội ngũ sản xuất chất lượng. Đặc biệt là đạo diễn Dương Văn Quân - vị đạo diễn từng cầm trịch các dự án như Phù Dao Hoàng Hậu, Hạc Lệ Hoa Đình,...

Với sự đầu khủng cùng nguyên tác có nội dung hấp đãn, Anh Hùng Chí được mong chờ sẽ đem tới cho khán giả bữa tiệc visual trong không khí võ hiệp hào hùng mãn nhãn.

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, dự án Anh Hùng Chí đã chính thức khai máy tại Thanh Minh Thượng Hà Đồ (Phủ Khai Phong). Theo đó, dàn cast chính được công bố chính thức là Thành Nghị và Lý Nhất Đồng.

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