Lý Nhất Đồng bỏ vai, 'Võ Canh Kỷ' do Nhậm Gia Luân đóng chính 'rơi vào bế tắc'

Sao quốc tế 14/12/2022 21:55

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin nữ chính của "Võ Canh Kỷ" sẽ do nữ diễn viên trẻ sinh năm 1997 - Tiêu Yến đảm nhận.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin nữ chính của "Võ Canh Kỷ" sẽ do nữ diễn viên trẻ sinh năm 1997 - Tiêu Yến đảm nhận. Tiêu Yến được biết đến với các bộ phim: Chiêu Diêu, Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, Tiểu Nương Nhạ, Dân Quốc Kỳ Thám,... Tuy nhiên, ngây sau đó, bào đăng này đã bị xóa bỏ khỏi nền tảng trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, có tin đồn vai diễn nữ chính của "Võ Canh Kỷ" tiếp xúc với một tiểu hoa sau 95, sau đó tin đồn cụ thể hơn là Châu Dã. Ngoài ra, Quách Hiểu Đình cũng phủ nhận tin đồn nhận vai nữ chính của "Võ Canh Kỷ".

Lý Nhất Đồng bỏ vai, 'Võ Canh Kỷ' do Nhậm Gia Luân đóng chính 'rơi vào bế tắc' - Ảnh 1

Trước đó, Lý Nhất Đồng đã rút khỏi phim “Liệt hỏa chi võ cảnh” do không được tôn trọng. Điều này đã gây ra làn sóng bàn tán sôi nổi trong cộng đồng mạng vì dự án này đã chính thức được công bố. Phía nhà sản xuất “Liệt hỏa chi võ cảnh” chỉ công bố chính thức nam chính mà không nhắc đến nữ chính do Lý Nhất Đồng đảm nhiệm. Điều đáng nói, nhà sản xuất chưa thảo luận với phía Lý Nhất Đồng về việc này khiến cô phẫn nộ. 

Sự việc cũng làm dấy lên làn sóng tranh cãi giữa fan của Nhậm Gia Luân và Lý Nhất Đồng. Người hâm mộ của Nhậm Gia Luân thì nói rằng Lý Nhất Đồng kiếm chuyện một cách bừa bãi. Trong khi đó, người hâm mộ nữ diễn viên thì tố cáo chương trình chơi trò “âm dương quái đản” và nam chính thống trị bộ phim. Thậm chí, cộng đồng mạng còn nói rằng phía sản xuất dùng chiêu trò để đẩy tên tuổi của Nhậm Gia Luân lên.

Lý Nhất Đồng bỏ vai, 'Võ Canh Kỷ' do Nhậm Gia Luân đóng chính 'rơi vào bế tắc' - Ảnh 2

“Liệt hỏa chi võ cảnh” do IQIYI sản xuất, được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Vũ Canh Kỷ. Bộ phim xoay quanh nhân vật Vũ Canh con trai của Trụ Vương và Đát Kỷ. Trụ Vương nghịch thiên, trái mệnh Thần tộc, Thần tộc ủng hộ Vũ Vương phạt Trụ. Trụ Vương chết trên sa trường ngoài thành Triều Ca, Đát Kỷ đưa theo hài tử tự vẫn nơi lầu cao Trích Tinh. Thiếu niên Vũ Canh sống lại trong thân xác của tên nô lệ A Cẩu, bị đưa vào hầm mỏ khai thác khoáng thạch cùng vị hôn thê Bạch Thái. Kiếp sống nô lệ của một vị hoàng tử bắt đầu. Sau đó là những tháng ngày Vũ Canh trưởng thành, tự giải thoát mình khỏi kiếp nô lệ và kháng mệnh Thần tộc, lật đổ Thần quyền.

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