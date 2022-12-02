Vừa qua, sau khi Lý Nhất Đồng tuyên bố rút khỏi dự án Liệt Hỏa Chi Võ Cảnh đóng cùng Nhậm Gia Luân thì mới đây, trang Douban của dự án Liệt Hỏa Chi Võ Cảnh đã cập nhật dàn diễn viên chính. Theo đó, nữ chính Lý Nhất Đồng đã được thay thế bởi Chúc Tự Đan .

Theo phía của Lý Nhất Đồng trước đó cho biết về việc nữ ca sĩ rút khỏi dự án Liệt Hỏa Chi Võ Cảnh dù đã chính thức công bố với công chúng là do nhà sản xuất thiếu thiện chí làm việc và không tôn trọng nữ diễn viên. Theo đó, trên weibo chính thức của bộ phim Liệt Hỏa Chi Võ Cảnh đã công bố poster chính thức và còn nhấn mạnh chỉ có nam chính duy nhất của bộ phim là Nhậm Gia Luân.

Lý Nhất Đồng

Thời gian đầu, Lý Nhất Đồng đã nhiều lần nhận được lời mời đóng chính, thậm chí nữ diễn viên đã nguyên cứu trước nguyên tác và từ chối nhiều lời mời đóng phim khác trong thời điểm đó, dồn hết nỗ lực vào nhân vật lần này. Song nhà sản xuất phim Liệt Hỏa Chi Võ Cảnh lại chỉ tuyên nam chính của phim là Nhậm Gia Luân mà không thông báo cho phía Lý Nhất Đồng. Việc này đi lệch khỏi mong muốn hợp tác tốt đẹp ban đầu của đoàn làm phim và nữ diễn viên, vì vậy cô sẽ không tiếp tục diễn vai nữ chính này.

Còn về Chúc Tự Đan, vốn được định sẽ vào vai nữ phụ, thế nhưng có vẻ như cô nàng đã được thế chỗ Lý Nhất Đồng đóng chính cạnh Nhậm Gia Luân. Nhiều netizen cho rằng nếu Chúc Tự Đan nắm được cơ hội lần này sẽ là một lợi thế để địa vị trong giới của cô nâng cao hơn.

Chúc Tự Đan

Ngoài ra, còn có nguồn thông tin khác cho biết cũng có rất nhiều diễn viên khác cũng chủ động liên hệ với đoàn phim Liệt Hỏa Chi Võ Cảnh để tranh xuất vai diễn. Mặt khác, trên mạng còn có tin cho rằng, Viên Băng Nghiên sẽ tham gia vào dự án phim lần này với vai trò khách mời. Nếu đúng như vậy, đây sẽ là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của cô sau ồn ào trốn thuế.

Trước nhiều thông tin liên quan ngoài lề, phía nhà sản xuất Liệt Hỏa Chi Võ Cảnh vẫn chưa đưa ra lời phản hồi nào. Được biết, bộ phim dự kiến sẽ khai máy và công bố dàn cast chính thức vào tháng 12 này.