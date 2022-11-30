Phim của Nhậm Gia Luân gặp khó khăn khi 'nữ chính' Lý Nhất Đồng bất ngờ rút khỏi dự án vì lý do này

Sao quốc tế 30/11/2022 23:53

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao khi Lý Nhất Đồng đăng thông báo về việc rút khỏi dự án phim "Liệt Hỏa Chi Võ Cảnh".

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ khi Lý Nhất Đồng đăng thông báo về việc rút khỏi dự án phim Liệt Hỏa Chi Võ Cảnh. Nguyên nhân của động thái này được phía nữ diễn viên chia sẻ là do nhà sản xuất thiếu thiện chí làm việc và không tôn trọng nữ diễn viên.

Cụ thể, đại diện của Lý Nhất Đồng cho biết, đoàn làm phim Liệt Hỏa Chi Võ Cảnh đã nhiều lần liên hệ để mời nữ diễn viên vào vai nữ chính của bộ phim. Sau khi nhận lời tham gia, Lý Nhất Đồng đã luôn tích cực chuẩn bị cho bộ phim từ việc nghiên cứu kịch bản và nguyên tác cho đến việc tìm hiểu kĩ tạo hình, tính cách nhân vật. Hơn nữa, cô còn từ chối các lời mời đóng phim khác trong thời điểm đó, dồn hết nỗ lực vào nhân vật lần này.

Phim của Nhậm Gia Luân gặp khó khăn khi 'nữ chính' Lý Nhất Đồng bất ngờ rút khỏi dự án vì lý do này - Ảnh 1

Trong quá trình chuẩn bị dự án, những tin đồn ác ý về Lý Nhất Đồng cũng lan truyền trên mạng xã hội như tăng đất diễn cho nữ chính, thay đổi thiết lập nhân vật có lợi cho Lý Nhất Đồng... Dù vậy, phía Lý Nhất Đồng đã chọn im lặng nhiều lần dựa trên sự tin tưởng với đối tác, không muốn làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Tuy nhiên, việc công bố của nhà sản xuất mà không có thông báo trước đã đi lệch khỏi mong muốn hợp tác tốt đẹp ban đầu của đoàn làm phim và Lý Nhất Đồng, vì vậy cô sẽ không tiếp tục diễn vai nữ chính này.

Phim của Nhậm Gia Luân gặp khó khăn khi 'nữ chính' Lý Nhất Đồng bất ngờ rút khỏi dự án vì lý do này - Ảnh 2

Bên cạnh đó, nhà sản xuất Vương Nhất Hủ - người từng sản xuất bộ phim đình đám "Thương Lan Quyết" cũng đã đăng bài bênh vực Lý Nhất Đồng. Ông cho biết Lý Nhất Đồng là một diễn viên rất chuyên nghiệp và yêu cầu vô cùng nghiêm khắc với bản thân. Đài từ, diễn xuất, năng lực biểu hiện và tập trung đều xuất sắc. Người trong giới đều biết cô ấy làm người khiêm tốn, biết phối hợp, luôn đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ, sợ gây phiền cho người khác. Một người như vậy xứng đáng được các nhà sản xuất đối xử chân thành.

Vương Nhất Hủ còn cho biết vào tháng 8 đã bàn bạc với Lý Nhất Đồng để quay dự án phim mới của Hằng Tinh Dẫn Lực nhưng khi đó Lý Nhất Đồng nói đã nhận phim nên đang phải chuẩn bị cho phim mới.

 

Hiện tại hành động này của phía Lý Nhất Đồng đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ của công chúng.

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