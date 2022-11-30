Netizen phát hiện trend mới của phim trung dạo gần đây: diễn viên đồng loạt rủ nhau đi 'bóc lịch'

Sao quốc tế 30/11/2022 19:41

Không những Trần Phi Vũ phải chịu cảnh vào "nhà đá" khi lên phim mà Triệu Lệ Dĩnh còn khiến fan sốc hơn khi đã lui đến chốn này tận 2 lần.

Trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, Trần Phi Vũ vào vai Lý Tuân - một thiên tài với thành tích thi đại học đứng đầu toàn tỉnh. Anh là người lý trí, thường xuyên khiến người khác nổi giận với những câu nói lạnh lùng.

Netizen phát hiện trend mới của phim trung dạo gần đây: diễn viên đồng loạt rủ nhau đi 'bóc lịch' - Ảnh 1

Chính vì tình cách có phần nóng nảy mà Lý Tuân có hành động quá khích, trả thù người đã hại chết chị mình, kết quả anh chàng phải lĩnh án 3 năm tù giam. Sau khi được trả tự do, Lý Tuân đã tạo dựng lại sự nghiệp và tiếp tục mối tình năm xưa với Chu Vận (Trương Tịnh Nghi).

Netizen phát hiện trend mới của phim trung dạo gần đây: diễn viên đồng loạt rủ nhau đi 'bóc lịch' - Ảnh 2

Điều đáng chú ý, không chỉ Lý Tuân, một dàn nhân viên của công ty anh đều rất "bất ổn". Trong đó có tận 2 người cũng từng đi bóc lịch. Riêng sếp dô tù hẳn 3 lần, nhân viên nữ duy nhất trong công ty là Chu Vận thì từng bị chầm cảm.

Netizen phát hiện trend mới của phim trung dạo gần đây: diễn viên đồng loạt rủ nhau đi 'bóc lịch' - Ảnh 3

Không chỉ Lý Tuân, trong năm nay Triệu Lệ Dĩnh cũng phải chịu cảnh bóc lịch lần 2. Trong bộ phim Gió Thổi Bán Hạ, nàng tiểu hoa vào vai Hứa Bán Hạ lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm, mẹ vì sinh cô mà mất, cha hận cô nên đối xử hà khắc.

Khi trưởng thành, cô hợp tác cùng Tiểu Trần (Hoàng Trừng Trừng) và Đồng Kiêu Kỵ (Âu Hào) để buôn bán sắt thép. Những tưởng con đường làm ăn của bà chủ Hạ không vướng vòng lao lý, nhưng trong trailer tập mới nhất của Gió Thổi Bán Hạ cho thấy Hứa Bán Hạ đã phải diện đồ kẻ sọc. Cô bị bắt giam vì vi phạm quy định kinh doanh. 

Netizen phát hiện trend mới của phim trung dạo gần đây: diễn viên đồng loạt rủ nhau đi 'bóc lịch' - Ảnh 4

Không chỉ có Triệu Lệ Dĩnh nam chính Âu Hào của Gió Thổi Bán Hạ cũng từng vô nhà đá. Trước đó anh giúp Hứa Bán Hạ đánh ghen, lỡ tay làm tên tra nam kia bị thương, rồi cũng phải nhận án 5 năm tù. Sau khi được thả tự do, anh được bà chủ Hạ đón về, còn cho luôn chức Phó tổng.

Netizen phát hiện trend mới của phim trung dạo gần đây: diễn viên đồng loạt rủ nhau đi 'bóc lịch' - Ảnh 5

Đáng nói, trước đây một năm, khi đóng Thẩm Vũ trong Ai Là Hung Thủ, Triệu Lệ Dĩnh cũng từng phải vào tù. Ở bộ phim này, bác sĩ Thẩm Vũ đã bị tống giam vì tội cố ý gây thương tích. Chính vì thế, fan đã không ngừng trêu trọc cô nàng cho rằng chỉ trong 1 năm mà cô nàng đã đi bóc lịch trên phim tận 2 lần.

Netizen phát hiện trend mới của phim trung dạo gần đây: diễn viên đồng loạt rủ nhau đi 'bóc lịch' - Ảnh 6

Dù cả Trần Phi Vũ và Triệu Lệ Dĩnh đều phải chịu cảnh ngồi tù trên phim nhưng các nhân vật này đều nhận được nhiều tình yêu thương từ khán giả. Bên cạnh đó, các diễn viên cũng nhận được nhiều lời khen vì đã thể hiện được kỹ năng diễn xuất của mình, đem đến nhiều cảm xúc cho người xem.

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