Hậu bị chỉ trích hôn người mẫu trẻ, Tăng Chí Vỹ tiếp tục chứng nào tật nấy khi có hành động thân mật với phụ nữ

Tăng Chí Vỹ tiếp tục chứng nào tật nấy với hành vi thân mật quá mức cần thiết với phụ nữ.

Mới đây nhất theo một số trang báo uy tín Trung Quốc, Tăng Chí Vỹ chia sẻ ảnh chụp cùng hai nữ diễn viên Diêu Lạc Di và Châu Gia Úy. Ông ngồi ở vị trí trung tâm, quàng tay ôm hai người đẹp. Tăng Chí Vỹ - Ảnh: Internet Hành động thân mật của cả ba nghệ sĩ bị khán giả chỉ trích. Diêu Lạc Di và Châu Gia Úy đã có chồng con.

Tăng Chí Vỹ khoác vai Diêu Lạc Di và Châu Gia Úy - Ảnh: Internet Trong đó Tăng Chí Vỹ bị phê bình nặng nề nhất khi tiếp tục có hành động thân mật quá mức với phụ nữ. Trước đó vào ngày 2/10, các bức ảnh diễn viên 69 tuổi tại tiệc sinh nhật người mẫu Malaysia Lebara nhận chú ý của nhiều khán giả. Nam diễn viên ghì cổ Lebara, thổi nến sinh nhật với cô. Vụ việc trước đó bị chỉ trích của Tăng Chí Vỹ - Ảnh: Internet Hành động của ông ngay lập tức bị lên án mạnh mẽ, bản thân Tăng Chí Vỹ ngay đó đã gửi lời xin lỗi đến khán giả và hứa sẽ không có lần sau. Tuy nhiên, hành động mới đây cho thấy ông lại tiếp tục chứng nào tật nấy và điều này đã thực sự làm cho netizen xứ Trung cảm thấy vô cùng tức giận.

Tăng Chí Vỹ sinh năm 1953, là diễn viên hài, MC nổi tiếng của Hong Kong. Ông là người có địa vị quyền lực trong giới nghệ sĩ xứ Cảng Thơm, từng là chủ tịch của Hiệp hội diễn viên Hong Kong và là bạn thân của rất nhiều ngôi sao lớn như Mai Diễm Phương, Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu, Chung Trấn Đào. Hiện tại, Tăng Chí Vỹ là tổng giám đốc của đài TVB, do đó, ông có thêm biệt danh là "người gác cổng giải thưởng", để nói lên quyền lực của nam diễn viên. Các nghệ sĩ, người đẹp đều lấy lòng Tăng Chí Vỹ mong có cơ hội diễn xuất hay muốn giành giải thưởng.

'Ông trùm TVB' Tăng Chí Vỹ nổi giận vì bị đồng nghiệp trêu chọc trên sân khấu Tăng Chí Vỹ yêu cầu dừng ghi hình để Lâm Mẫn Thông kiểm điểm hành vi. 'Ông trùm TVB' tỏ ra khá tức giận khi bị đồng nghiệp đùa giỡn quá trớn.

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