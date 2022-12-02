Phim mới của Nhậm Gia Luân còn chưa kịp ra mắt đã gặp biến cố lớn này

Sao quốc tế 02/12/2022 16:47

Nhậm Gia Luân tiếp tục gặp vận đen dù cho phim mới còn chưa kịp ra mắt khán giả.

Mới đây, vào ngày 29/11, đoàn phim Vũ Canh Kỷ đã chính thức công bố dự án phim, nam chính được định đúng như những gì đồn đoán từ trước, đó là Nhậm Gia Luân. Dẫu vậy, thông báo này ngay lập tức nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi không công bố tên nữ diễn viên chính. 

Phim mới của Nhậm Gia Luân còn chưa kịp ra mắt đã gặp biến cố lớn này - Ảnh 1
Nhậm Gia Luân - Ảnh: Internet

Được biết theo nhiều nguồn tin uy tín từ báo Trung Quốc, nữ chính trong phim là Lý Nhất Đồng. Tuy nhiên, ngay sau bài thông báo diễn viên vừa được công bố được vài giờ đồng hồ phòng làm việc Lý Nhất Đồng cũng nhanh chóng gửi thông báo nàng tiểu hoa sẽ không nhận diễn bộ phim này. 

Phim mới của Nhậm Gia Luân còn chưa kịp ra mắt đã gặp biến cố lớn này - Ảnh 2
Lý Nhất Đồng - Ảnh: Internet

Lý do được đưa ra là vì đoàn làm phim đã không dành sự tôn trọng cho cô, khi trong bài viết đăng tải không hề nhắc đến tên Lý Nhất Đồng. Hành động này của Lý Nhất Đồng nhận về sự đồng tình từ phía người hâm mộ tuyệt đối. 

Nói thêm về Vũ Canh Kỷ, đây là dự án được chuyển thể cuốn tiểu thuyết cùng tên, do IQIYI sản xuất. Bộ phim kể về cuộc hành trình giải thoát bản thân, kháng mệnh Thần tộc, lật đổ Thần quyền của nhân vật Vũ Canh (Nhậm Gia Luân). 

Phim mới của Nhậm Gia Luân còn chưa kịp ra mắt đã gặp biến cố lớn này - Ảnh 3
Hành động của Lý Nhất Đồng được đông đảo netizen ủng hộ - Ảnh: Internet

Lý Nhất Đồng là một nữ diễn viên trẻ mới nổi của Trung Quốc, cô được biết đến nhiều nhất qua vai nữ chính Khuynh Thành trong phim “Bán Yêu Khuynh Thành” và vai Hoàng Dung trong bộ phim “Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017”.

Không chỉ sở hữu các kỹ năng chuyên nghiệp của một diễn viên, cô còn là một người có khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn giỏi thư pháp và ca hát. Bước chân vào con đường nghệ thuật từ năm 2015 đến nay cô được đánh giá là một diễn viên trẻ đầy triển vọng khi vào ngày 26 tháng 2 năm 2017 vừa qua cô đã xuất sắc giành được giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Lễ trao giải phim truyền hình Trung Quốc chất lượng.

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Từ khóa:   Nhậm Gia Luân Lý Nhất Đồng Vũ Canh Kỷ sao Châu Á sao Hoa ngữ

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