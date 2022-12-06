Sau ồn ào với Lý Nhất Đồng, Liệt Hỏa Chi Võ Canh Kỷ của Nhậm Gia Luân bị hủy quay?

Sao quốc tế 06/12/2022 11:49

Dự án cổ trang Liệt Hỏa Chi Võ Canh Kỷ của Nhậm Gia Luân được cho là đã bị hủy quay sau ồn ào không tôn trọng Lý Nhất Đồng.

Dư luận xứ Trung đang vô cùng xôn xao trước thông tin dự án cổ trang Liệt Hỏa Chi Võ Canh Kỷ do Nhậm Gia Luân đảm nhận vai chính nhiều khả năng sẽ bị hủy quay. Nếu như không bị hủy quay thì tác phẩm này cũng không thể khai máy trong tháng 12 này.

nham gia luan 1
Liệt Hỏa Chi Võ Canh Kỷ do Nhậm Gia Luân đảm nhận vai chính nhiều khả năng sẽ bị hủy quay - Ảnh: Internet

Thông tin này khiến nhiều người không khỏi hoang mang, đặc biệt là cộng đồng người hâm mộ của Nhậm Gia Luân. Hiện tại, ê-kíp của Liệt Hỏa Chi Võ Canh Kỷ vẫn chưa lên tiếng về sự việc này.

nham gia luan 2

Trước đó, vào cuối tháng 11 vừa qua, Lý Nhất Đồng đã thông báo rút khỏi dự án Liệt Hỏa Chi Võ Canh Kỷ vì bất đồng với đoàn làm phim. Cụ thể, nữ diễn viên vì muốn chuẩn bị thật tốt cho vai diễn đã nghiên cứu kỹ kịch bản, từ chối nhiều tác phẩm khác để có lịch quay.

nham gia luan 3

Dẫu vậy, khi ê-kíp của Liệt Hỏa Chi Võ Canh Kỷ giới thiệu diễn viên và quảng bá thì lại chỉ đề cập đến Nhậm Gia Luân mà không nhắc đến cô. Sự việc khiến Lý Nhất Đồng cảm thấy không thỏa đáng và quyết định dừng hợp tác. Sau cùng, cô vẫn chúc đoàn làm phim sẽ làm việc thuận lợi.

Quyết định của Lý Nhất Đồng đã khiến cho đông đảo khán giả ủng hộ và đồng thời chỉ trích sự thiếu chuyên nghiệp của đoàn làm phim. Phần lớn ý kiến cho rằng phía ê-kíp Liệt Hỏa Chi Võ Canh Kỷ đã quá ưu ái Nhậm Gia Luân mà coi thường Lý Nhất Đồng.

nham gia luan 3

Vài ngày sau khi ồn ào trên nổ ra, trang Douban của Liệt Hỏa Chi Võ Canh Kỷ đã thay đổi nữ chính từ Lý Nhất Đồng thành Chúc Tự Đan. Trước đó có tin đồn cho rằng nữ diễn viên sẽ đảm nhận vai phụ trong dự án này, nhưng với sự ra đi của Lý Nhất Đồng thì khả năng cao cô sẽ thủ vai chính.

Phim mới của Nhậm Gia Luân còn chưa kịp ra mắt đã gặp biến cố lớn này

Phim mới của Nhậm Gia Luân còn chưa kịp ra mắt đã gặp biến cố lớn này

Nhậm Gia Luân tiếp tục gặp vận đen dù cho phim mới còn chưa kịp ra mắt khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhậm Gia Luân Lý Nhất Đồng Chúc Tự Đan Liệt Hỏa Chi Võ Canh Kỷ sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Phim mới của Nhậm Gia Luân còn chưa kịp ra mắt đã gặp biến cố lớn này

Phim mới của Nhậm Gia Luân còn chưa kịp ra mắt đã gặp biến cố lớn này

Hậu Lý Nhất Đồng rút khỏi Liệt Hỏa Chi Võ Cảnh, Chúc Tự Đan nắm cơ hội 'yêu' Nhậm Gia Luân

Hậu Lý Nhất Đồng rút khỏi Liệt Hỏa Chi Võ Cảnh, Chúc Tự Đan nắm cơ hội 'yêu' Nhậm Gia Luân

Phim của Nhậm Gia Luân gặp khó khăn khi 'nữ chính' Lý Nhất Đồng bất ngờ rút khỏi dự án vì lý do này

Phim của Nhậm Gia Luân gặp khó khăn khi 'nữ chính' Lý Nhất Đồng bất ngờ rút khỏi dự án vì lý do này

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/11/2022: Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch âm thầm cạnh tranh nhau, Nhậm Gia Luân chuyển hướng sang sản xuất phim?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/11/2022: Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch âm thầm cạnh tranh nhau, Nhậm Gia Luân chuyển hướng sang sản xuất phim?

Hay tin Nhậm Gia Luân 'yêu lại lần 2' cùng Cảnh Điềm trong phim mới, fan 'lót dép' chờ ngày tái ngộ

Hay tin Nhậm Gia Luân 'yêu lại lần 2' cùng Cảnh Điềm trong phim mới, fan 'lót dép' chờ ngày tái ngộ

Nhậm Gia Luân và 'đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh' hội ngộ trong phim chuyển thể 'Đại Đường vinh diệu'

Nhậm Gia Luân và 'đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh' hội ngộ trong phim chuyển thể 'Đại Đường vinh diệu'

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 2 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 3 giờ 31 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu