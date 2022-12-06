Thông tin này khiến nhiều người không khỏi hoang mang, đặc biệt là cộng đồng người hâm mộ của Nhậm Gia Luân. Hiện tại, ê-kíp của Liệt Hỏa Chi Võ Canh Kỷ vẫn chưa lên tiếng về sự việc này.

Dư luận xứ Trung đang vô cùng xôn xao trước thông tin dự án cổ trang Liệt Hỏa Chi Võ Canh Kỷ do Nhậm Gia Luân đảm nhận vai chính nhiều khả năng sẽ bị hủy quay. Nếu như không bị hủy quay thì tác phẩm này cũng không thể khai máy trong tháng 12 này.

Trước đó, vào cuối tháng 11 vừa qua, Lý Nhất Đồng đã thông báo rút khỏi dự án Liệt Hỏa Chi Võ Canh Kỷ vì bất đồng với đoàn làm phim. Cụ thể, nữ diễn viên vì muốn chuẩn bị thật tốt cho vai diễn đã nghiên cứu kỹ kịch bản, từ chối nhiều tác phẩm khác để có lịch quay.

Dẫu vậy, khi ê-kíp của Liệt Hỏa Chi Võ Canh Kỷ giới thiệu diễn viên và quảng bá thì lại chỉ đề cập đến Nhậm Gia Luân mà không nhắc đến cô. Sự việc khiến Lý Nhất Đồng cảm thấy không thỏa đáng và quyết định dừng hợp tác. Sau cùng, cô vẫn chúc đoàn làm phim sẽ làm việc thuận lợi.

Quyết định của Lý Nhất Đồng đã khiến cho đông đảo khán giả ủng hộ và đồng thời chỉ trích sự thiếu chuyên nghiệp của đoàn làm phim. Phần lớn ý kiến cho rằng phía ê-kíp Liệt Hỏa Chi Võ Canh Kỷ đã quá ưu ái Nhậm Gia Luân mà coi thường Lý Nhất Đồng.

Vài ngày sau khi ồn ào trên nổ ra, trang Douban của Liệt Hỏa Chi Võ Canh Kỷ đã thay đổi nữ chính từ Lý Nhất Đồng thành Chúc Tự Đan. Trước đó có tin đồn cho rằng nữ diễn viên sẽ đảm nhận vai phụ trong dự án này, nhưng với sự ra đi của Lý Nhất Đồng thì khả năng cao cô sẽ thủ vai chính.