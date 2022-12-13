Hậu Lý Nhất Đồng quyết định bỏ vai ngay phút cuối, phim mới của Nhậm Gia Luân hé lộ mỹ nhân thay thế

Mới đây phía đoàn làm phim Vũ Canh Kỷ tiết lộ đã tìm ra được nữ chính mới của bộ phim.
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Sau khi quay xong Vô Ưu Độ, Nhậm Gia Luân tiếp tục nhận vai nam chính trong dự án Vũ Canh Kỷ. Cách đây không lâu, phía đoàn làm phim đã chính thức quan tuyên Nhậm Gia Luân cho vị trí nam chính nhất phiên,tuy nhiên lại không hề thông báo nữ chính là ai. Điều này đã khiến cho Lý Nhất Đồng người được cho là sẽ đóng vai nữ chính trong phim cảm thấy bị thiếu tôn trọng nên đã quyết định từ chối tham gia.
Sau khi Lý Nhất Đồng bỏ vai, có nguồn tin cho biết phía đoàn làm phim đã liên lạc với rất nhiều sao nữ để đàm phán. Dẫu vậy cho đến nay vẫn chưa có một thông tin chính thức nào được đưa ra cả.
Mới đây, nữ diễn viên Tiêu Yến bỗng được cho là người sẽ đảm nhận vai nữ chính Vũ Canh Kỷ. Sau đó không lâu, phía hậu viện hội của cô nàng đã lên tiếng phủ nhận.
Có ý kiến cho rằng, nếu nữ chính Vũ Canh Kỷ thật sự là Tiêu Yến, vậy phải chăng sự nghiệp của Nhậm Gia Luân đang ngày càng đi xuống. Bởi lẽ trước đó nam diễn viên thường chỉ hợp tác với các nữ minh tinh hàng đầu tại Cbiz như Địch Lệ Nhiệt Ba,....
Tiêu Yến là nữ diễn viên quen mặt với khán giả màn ảnh nhỏ qua rất nhiều vai phụ. Cô từng tham gia Chiêu Diêu, Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương, Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ… Tiêu Yến được nhận xét là có gương mặt xinh đẹp cùng khả năng diễn xuất tự nhiên. Tuy nhiên dù vậy, cô nàng vẫn mãi chưa thể bật lên được. Có thể nói, Vũ Canh Kỷ là miếng bánh ngon mà rất nhiều diễn viên ít tiếng tăm như Tiêu Yến muốn giành được.