Hậu Lý Nhất Đồng quyết định bỏ vai ngay phút cuối, phim mới của Nhậm Gia Luân hé lộ mỹ nhân thay thế

Sau khi quay xong Vô Ưu Độ, Nhậm Gia Luân tiếp tục nhận vai nam chính trong dự án Vũ Canh Kỷ. Cách đây không lâu, phía đoàn làm phim đã chính thức quan tuyên Nhậm Gia Luân cho vị trí nam chính nhất phiên,tuy nhiên lại không hề thông báo nữ chính là ai. Điều này đã khiến cho Lý Nhất Đồng người được cho là sẽ đóng vai nữ chính trong phim cảm thấy bị thiếu tôn trọng nên đã quyết định từ chối tham gia.

Lý Nhất Đồng - Ảnh: Internet

Sau khi Lý Nhất Đồng bỏ vai, có nguồn tin cho biết phía đoàn làm phim đã liên lạc với rất nhiều sao nữ để đàm phán. Dẫu vậy cho đến nay vẫn chưa có một thông tin chính thức nào được đưa ra cả.