Nhậm Gia Luân bị 'sao quả tạ' chiếu mệnh sự nghiệp trong năm nay vì những lý do này?

Sau thành công của Châu Sinh Như Cố vào năm ngoái, những tưởng năm nay sẽ là một năm mở ra nhiều cơ hội phát triển trong sự nghiệp diễn xuất của Nhậm Gia Luân nhưng tình thế lại ngược lại.

Sau thành công của Châu Sinh Như Cố vào năm ngoái, những tưởng năm nay sẽ là một năm mở ra nhiều cơ hội phát triển trong sự nghiệp diễn xuất của Nhậm Gia Luân nhưng tình thế lại ngược lại. Mặc dù, Nhậm Gia Luân có 3 bộ phim lên sóng thuộc 3 thể loại khác nhau, bao gồm cổ trang Ngự Giao Ký, hiện đại Lam Diễm Đột Kích và dân quốc Thỉnh Quân nhưng không có bộ nào ổn áp. Nhậm Gia Luân có sự nghiệp 'mắc hạn' trong năm nay - Ảnh: Internet Đầu tiên phải kể đến dự án Ngự Giao Ký, cơ bắp siêu "giả trân" của Nhậm Gia Luân trong bộ phim khiến cộng đồng mạng xôn xao một thời hẳn đã trở thành một dấu tích không thể xóa nhòa trong sự nghiệp của nam diễn viên nổi tiếng. Món phụ kiện "phản chủ" đã khiến Nhậm Gia Luân trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng trong suốt một thời gian dài. Không ít người mỉa mai phải chăng anh chàng "tiết kiệm" quá mức nên mới lựa chọn một cơ bắp nhìn giả đến vậy. Từ màu da, kích cỡ,... khán giả hoàn toàn không tìm ra được điểm tương xứng với "người cá Trường Ý" khi kết hợp với nhau.

Trong Ngự Giao Ký, cơ bắp siêu "giả trân" của Nhậm Gia Luân trong bộ phim khiến cộng đồng mạng xôn xao - Ảnh: Internet Trong Lam Diễm Đột Kích, ngoài nội dung phá hoại hình ảnh lính cứu hỏa thì Nhậm Gia Luân tiếp tục gây tranh cãi về diễn xuất. Chính vì thế, lượng view của phim cũng thấp thảm hại. Không những thế còn có nguồn thông tin nữ chính Triệu Tiểu Vân đã đề nghị xào couple với Nhậm Gia Luân để tăng nhiệt độ cho phim nhưng bị phía Nhậm Gia Luân từ chối và cảnh cáo. Còn về lý do Nhậm Gia Luân từ chối gần gũi với Trần Tiểu Vân vì nam diễn viên đã có vợ con, việc xào couple với bạn diễn cũng phải hạn chế để tránh gây ra những tin đồn không đáng có. Trong Lam Diễm Đột Kích, ngoài nội dung phá hoại hình ảnh lính cứu hỏa thì Nhậm Gia Luân tiếp tục gây tranh cãi về diễn xuất - Ảnh: Internet Còn trong Thỉnh Quân, Nhậm Gia Luân lại tiếp tục là vai một vị tướng lạnh lùng, nghiêm khắc và kiệm lời. Đây là dạng vai quen thuộc của nam diễn viên trong các bộ phim Cẩm Y Chi Hạ, Châu Sinh Như Cố, Mỹ Nhân Mộ Bạch Thủ… Khán giả cho rằng Nhậm Gia Luân không thể thoát ra khỏi vùng an toàn của mình, vì vậy không có đột phá, không mang đến sự mới mẻ cho người xem. Chính vì điều này mà spotlight của phim do Lý Thấm chiếm trọn.

Trong Thỉnh Quân, Lý Thấm chiếm trọn spotlight vì Nhậm Gia Luân diễn một màu - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, trong phim, Nhậm Gia Luân sử dụng giọng gốc nhưng lại khiến nhiều khán giả mong muốn anh…dùng lồng tiếng. Vốn khán giả luôn không thích diễn viên dùng lồng tiếng vì lời thoại và khẩu hình dễ bị chênh phô, nhưng riêng Nhậm Gia Luân thì khán giả yêu cầu nam diễn viên dùng lồng tiếng. Như vậy đủ thấy đài từ của Nhậm Gia Luân trong Thỉnh Quân không được tốt. Kể từ khi Nhậm Gia Luân và Angelababy bắt đầu quay bộ phim Mộ Sắc Tâm Ước, thế nhưng đoàn làm phim vẫn chưa công bố phiên vị của dàn diễn viên. Chính vì vậy, cả Angelababy và Nhậm Gia Luân đều không hài lòng. Phía Nhậm Gia Luân đã ký với đoàn làm phim trước nên hiện đang cầm hợp đồng để ra sức ép. Phía Angelababy cũng bày tỏ rằng không đồng ý nếu phiên vị thấp hơn Nhậm Gia Luân. Vì vụ tranh phiên vị trong Mộ Sắc Tâm Ước mà Nhậm Gia Luân đã đắc tội với Angelababy - Ảnh: Internet Tuy nhiên, do Nhậm Gia Luân đang trong thời kỳ thăng hoa và khả năng gánh phim tốt hơn nên cuối cùng, anh ấy vẫn giữ nguyên được nhất phiên như thỏa thuận ban đầu. Sau tuyên bố phiên vị chính thức của đoàn phim, fan Angelababy rất tức giận và tỏ thái độ sẽ không đi quảng bá cho Mộ Sắc Tâm Ước nữa. Hiển nhiên, vì vụ tranh phiên này mà Nhậm Gia Luân đã đắc tội vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh. Lý Nhất Đồng đưa ra thông cáo cho biết cô đã rút khỏi bộ phim Vũ Canh Kỷ vì đoàn phim thiên vị Nhậm Gia Luân - Ảnh: Internet Vụ ồn ào phiên vị qua chưa được bao lâu thì Nhậm Gia Luân đã chứng tỏ “bản lĩnh số nhọ” của mình nhờ bộ phim mới Vũ Canh Kỷ. Cách đây không lâu, đoàn phim Vũ Canh Kỷ đã tung ra poster đầu tư và tuyên bố Nhậm Gia Luân đảm nhận vai nam chính của phim. Ngay sau đó, phía Lý Nhất Đồng đưa ra thông cáo cho biết cô đã rút khỏi bộ phim Vũ Canh Kỷ chỉ vì bên đoàn phim không tôn trọng cô. Thậm chí, đoàn phim vì thiên vị cho Nhậm Gia Luân mà đã tỏ thái độ coi thường Lý Nhất Đồng.

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