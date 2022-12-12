Lý Nhất Đồng vừa rút khỏi Vũ Canh Kỷ đã nhanh chóng 'kết đôi' Thành Nghị trong Anh Hùng Chí, hứa hẹn bùng nổ với dàn cast hùng hậu?

Sao quốc tế 12/12/2022 15:29

Bộ phim Anh Hùng Chí đang nhận được sự quan tâm đặc biệt khi hé lộ dàn cast hùng hậu, cực chất lượng.

Mới đây, trên mạng xã hội Weibo đã lan truyền thông tin dự án phim cổ trang võ hiệp Anh Hùng Chí sẽ có sự tham gia của hai diễn viên chính là Lý Nhất Đồng Thành Nghị. Theo bảng phân vai, hai vai diễn nam nữ chính Lư Vân và Cố Thiên Hề được cho sẽ do Thành Nghị và Lý Nhất Đồng đảm nhận. 

Lý Nhất Đồng vừa rút khỏi Vũ Canh Kỷ đã nhanh chóng 'kết đôi' Thành Nghị trong Anh Hùng Chí, hứa hẹn bùng nổ với dàn cast hùng hậu? - Ảnh 1

Không chỉ vậy, trong danh sách diễn viên, khán giả còn chú ý đến dàn cast hùng hậu, dự kiến sẽ có Hồ Quân vai Tần Bá Tiên, Trần Tinh Húc vai Tô Dĩnh Siêu, Từ Lộ vai Quỳnh Phương, và Vương Sở Nhiên vai Ngân Xuyên Công Chúa. Bên cạnh đó, còn có Vương Thiên Nguyên, Trịnh Nghiệp Thành, Tiêu Thuận Nghiêu,...

Ngoài ra, bên cạnh dàn cast có tiếng hiện nay, netizen không khỏi háo hức khi Anh Hùng Chí còn có đội ngũ sản xuất chất lượng. Có thể kể đến, người "cầm trịch" bộ phim - đạo diễn Dương Văn Quân - vị đạo diễn từng chỉ đạo bộ phim Phù Dao Hoàng Hậu, hay kịch bản phim sẽ do tác giả của tiểu thuyết gốc là Tôn Hiểu chấp bút. Đây còn được cho là dự án được Tencent đầu tư với chi phí lớn. 

Lý Nhất Đồng vừa rút khỏi Vũ Canh Kỷ đã nhanh chóng 'kết đôi' Thành Nghị trong Anh Hùng Chí, hứa hẹn bùng nổ với dàn cast hùng hậu? - Ảnh 2 

Hiện tại, thông tin trên vẫn chỉ là lời đồn đoán của cư dân mạng, nhà sản xuất cũng như các diễn viên vẫn chưa xác nhận thông tin chính thức. Tuy nhiên, sau việc Lý Nhất Đồng đăng bài hủy vai ngay phút chót trong bộ phim Vũ Canh Kỷ do không được đoàn phim xem trọng, người hâm mộ ủng hộ nữ diễn viên nhận lời vào dự án Anh Hùng Chí. Bởi đây là dự án tiềm năng, được đầu tư lớn, hơn nữa nguyên tác cũng có nội dung rất hấp dẫn được nhiều người yêu thích.

Lý Nhất Đồng vừa rút khỏi Vũ Canh Kỷ đã nhanh chóng 'kết đôi' Thành Nghị trong Anh Hùng Chí, hứa hẹn bùng nổ với dàn cast hùng hậu? - Ảnh 3

Lý Nhất Đồng là cái tên không còn xa lạ với khán giả yêu phim Hoa ngữ. Từ khi mới "chân ướt chân ráo" vào nghề cô đã được các nhà làm phim ưu ái giao phó cho nhiều vai diễn hay và đặc sắc. Tuy nhiên, dù những phim sau đó cô đóng luôn là vai chính nhưng mãi vẫn không thể "lên đời". Người hâm mộ hy vọng rằng, nếu có cơ hội tham gia dự án lần này, cùng với việc hợp tác cùng Thành Nghị sẽ giúp Lý Nhất Đồng bứt phá hơn trong sự nghiệp diễn xuất.

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