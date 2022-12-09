Lý Nhất Đồng có hành động đáp trả mạnh mẽ với việc bị nhà sản xuất phim coi thường

Hành động của Lý Nhât Đồng được đông đảo fan ủng hộ.

Cụ thể, phía nhà sản xuất “Liệt hỏa chi võ cảnh” chỉ công bố chính thức nam chính mà không nhắc đến nữ chính do Lý Nhất Đồng đảm nhiệm. Tuy nhiên, điều này ngay lập tức khiến cô nàng cảm thấy bị coi thường khi không có một ai bên đoàn làm phim xác nhận việc này với cô cả.

Lý Nhất Đồng - Ảnh: Internet

Sự việc cũng làm dấy lên làn sóng tranh cãi giữa fan của Nhậm Gia Luân và Lý Nhất Đồng. Người hâm mộ của Nhậm Gia Luân thì nói rằng Lý Nhất Đồng kiếm chuyện một cách bừa bãi. Tuy nhiên, một số bộ phận netizen cho rằng việc một nhân vật trong phim không được nhắc tên thực sự là một việc không nên bởi nó khiến cho người đảm nhận vị trí đó rơi vào trạng thái như bản thân mình không được tôn trọng.

Thậm chí, cộng đồng mạng còn nói rằng phía sản xuất dùng chiêu trò để đẩy tên tuổi của Nhậm Gia Luân lên. Bởi vì gần đây, Nhậm Gia Luân bị chê khi dùng giọng thật với đài từ không tốt trong phim. Chính vì vậy, hành động của mỹ nhân họ Lý được đông đảo người hâm mộ ủng hộ và đòi lẽ phải dành cho cô nàng bởi bất kỳ ai cũng xứng đáng được tôn trọng cả.

Hành động của nữ diễn viên được nhiều fan ủng hộ hết mình - Ảnh: Internet

“Liệt hỏa chi võ cảnh” do IQIYI sản xuất, được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Vũ Canh Kỷ. Bộ phim xoay quanh nhân vật Vũ Canh con trai của Trụ Vương và Đát Kỷ. Trụ Vương nghịch thiên, trái mệnh Thần tộc, Thần tộc ủng hộ Vũ Vương phạt Trụ.

Trụ Vương chết trên sa trường ngoài thành Triều Ca, Đát Kỷ đưa theo hài tử tự vẫn nơi lầu cao Trích Tinh. Thiếu niên Vũ Canh sống lại trong thân xác của tên nô lệ A Cẩu, bị đưa vào hầm mỏ khai thác khoáng thạch cùng vị hôn thê Bạch Thái.

Kiếp sống nô lệ của một vị hoàng tử bắt đầu. Sau đó là những tháng ngày Vũ Canh trưởng thành, tự giải thoát mình khỏi kiếp nô lệ và kháng mệnh Thần tộc, lật đổ Thần quyền.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-nhat-ong-co-hanh-ong-ap-tra-manh-me-voi-viec-bi-nha-san-xuat-phim-coi-thuong-533409.html