Nam diễn viên Thành Nghị bất ngờ gặp sự cố tại phim trường nhưng phản ứng của netizen mới là điều gây chú ý nhất

Sao quốc tế 07/12/2022 16:51

Mới đây nam diễn viên Thành Nghị đã gặp phải một sự cố hy hữu trên phim trường.

Nói đến Thành Nghị, tin chắc rằng rất nhiều khán giả đều đã vô cùng quen thuộc với anh chàng. Nam diễn viên được công chúng biết đến rộng rãi nhờ vào các vai diễn trong phim như Trầm Vụn Hương Phai. Ở Thành Nghị, dù cho không sở hữu nhan sắc ở mức tuyệt hảo nhưng mỹ nam này luôn biết cách thu hút khán giả nhờ vào thần thái tuyệt đỉnh trong các dự án có sự góp mặt của anh. 

Nam diễn viên Thành Nghị bất ngờ gặp sự cố tại phim trường nhưng phản ứng của netizen mới là điều gây chú ý nhất - Ảnh 1
Thành Nghị - Ảnh: Internet

Gần đây, cư dận mạng đã bất ngờ chụp được hình ảnh từ phim trường của Thành Nghị khi anh chàng đang thực hiện ghi hình cho bộ phim Mộng Tỉnh Trường An

Phim chủ yếu kể về câu chuyện giữa Trình Nhược Ngư (Trương Dư Hi) và em gái song sinh Thù Yên Chi. Hai người về sau tình cờ gặp lại nhau khi đang ở thế đối đầu, sau đó họ lại gặp được thiếu niên thiên tài Lý Viêm (Thành Nghị) và Quang Vương (Hàn Đông). Bốn người cứ thế bị cuốn vào những sóng gió triều đình, cuối cùng cũng lột lột xác trưởng thành. 

Nam diễn viên Thành Nghị bất ngờ gặp sự cố tại phim trường nhưng phản ứng của netizen mới là điều gây chú ý nhất - Ảnh 2
Nam diễn viên vẫn đang tất bật chuẩn bị cho ra mắt những dự án mới trong năm 2023 - Ảnh: Internet

Cư dân mạng ngay sau đó đã chụp được một số hình ảnh tại phim trường của đoàn làm phim và một phen "hú vía" đến từ trai đẹp Thành Nghị. Tuy nhiên, hình tượng đẹp trai của anh nhanh chóng bị đổ vỡ với màn đi đứng không nhìn đường dẫn đến bản thân suýt nữa té ngã.

Trái ngược với sự lo lắng của nhân viên tại phim trường, phản ứng của cư dân mạng khi xem được hình ảnh này lại cảm thấy hài hước trước biểu cảm quá đỗi chân thật của anh chàng. 

Nam diễn viên Thành Nghị bất ngờ gặp sự cố tại phim trường nhưng phản ứng của netizen mới là điều gây chú ý nhất - Ảnh 3
Bức ảnh được nhiều người phì cười trước biểu cảm của anh chàng - Ảnh: Internet

Thành Nghị tên thật là Phó Thi Kỳ. Tuy nhiên, là một diễn viên, anh muốn có một cái tên đặc biệt có thể làm nên thương hiệu nên đã lấy nghệ danh là Thành Nghị, có nghĩa là quả quyết, cứng cỏi, tài giỏi, dũng mãnh, nghiêm chính. Cái tên này cũng lột tả được con người thực của Thành Nghị - một chàng trai cương nghị

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Netizen khen Thành Nghị vì khả năng diễn xuất đỉnh cao trong phim mới.

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