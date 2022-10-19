Thành Nghị bất ngờ lọt top hot search chỉ vì điều này

Sao quốc tế 19/10/2022 22:24

Mới đây Thành Nghị đã gây xôn xao dư luận khi bất ngờ lọt top hot search vì hai bộ phim chưa lên sóng là Liên Hoa Lâu và Gió Nam Hiểu Lòng Tôi.

Ngày 18/10, bộ phim Liên Hoa Lâu do Thành Nghị đóng chính đã hoàn thành quá trình ghi hình và đóng máy. Bất ngờ là từ khoá về bộ phim hiện đại do anh đóng chính từ năm 2020 là Gió Nam Hiểu Lòng Tôi đã chiếm top 1 hot search bảng giải trí trên Weibo. 

Thành Nghị bất ngờ lọt top hot search chỉ vì điều này - Ảnh 1
Thành Nghị - Ảnh: Internet

Cụ thể dù cho đã được nhá hàng từ rất lâu,thậm chí là đã cho ra mắt cả trailer nhưng hiện tại bộ phim vẫn đang trong chế độ bị ''đắp chiếu'' và chưa có dấu hiệu sẽ quay trở lại trong năm 2022. Chính vì vậy, netizen đang cực kỳ tỏ ra nuối tiếc bởi kịch bản của Gió Nam Hiểu Lòng Tôi thực sự rất đang để chờ đợi vào một bộ phim hay, một số bộ phận netizen còn cho rằng việc Thành Nghị lọt top hot search là có ý đồ của đội ngũ bên phía Liên Hoa Lâu nhằm để cọ nhiệt để gây sự chú ý. 

Thành Nghị bất ngờ lọt top hot search chỉ vì điều này - Ảnh 2
Gió Nam Hiểu Lòng Tôi vẫn chưa thể ra mắt khán giả sau gần 2 năm đóng máy - Ảnh: Internet

Tuy nhiên tất cả chỉ mới dừng lại ở mức suy đoán và chưa thể đưa ra kết luận gì cụ thể bởi phía nhà sản xuất lẫn người trong cuộc vẫn tỏ ra im lặng trước những nghi vấn từ phía người hâm mộ. 

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi là bộ phim kể về câu chuyện tình yêu oan gia ngõ hẹp giữa nhà thực vật học Phó Vân Thâm (Thành Nghị) và cô bác sĩ Chu Cựu (Trương Dư Hi). Cả hai cùng nhau vượt muôn trùng khó khăn, đi đến những vùng sâu kém phát triển tìm kiếm một loại thảo dược để điều chế thuốc. Mưa dầm thấm lâu, sau khi cùng nhau trải qua nhiều gian nan, thử thách, cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm. Họ đã có những giây phút thật hạnh phúc bên nhau.

Tuy nhiên vì xảy ra hiểu lầm mà cả hai đã xa nhau một thời gian. Chưa dừng lại ở đó, Chu Cựu vô tình còn phát hiện ra Phó Vân Thâm có liên quan đến cái chết của bố mẹ mình. Kể từ đó, cặp đôi trải qua nhiều thăng trầm, sóng gió. 

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