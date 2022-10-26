Thành Nghị tiếp tục được fan khen ngợi nức nở trong loạt ảnh hậu trường Liên Hoa Lâu

Sao quốc tế 26/10/2022 20:57

Netizen khen Thành Nghị vì khả năng diễn xuất đỉnh cao trong phim mới.

Mới đây, trên mạng xã hội Cbiz đã xuất hiện đoạn video đóng máy của bộ phim Cát Tường văn Liên Hoa lâu đạt 30 triệu lượt xem chỉ trong 10 giờ. Thành tích này được đánh giá rất cao, chứng minh sức hút của dự án. Liên Hoa lâu do các diễn viên Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy, Tiêu Thuận Nghiêu, Trần Đô Linh đóng chính.

Thành Nghị trong Liên Hoa Lâu - Ảnh: Internet

Trong dàn diễn viên, Thành Nghị và Tăng Thuấn Hy được khen ngợi là những ngôi sao trẻ có động tác võ thuật hay mua kiếm vô cùng điêu luyện. Hồi tháng 9, Liên Hoa lâu ra teaser giới thiệu các nhân vật chính, cảnh múa kiếm của Thành Nghị nhận được nhiều lời khen ngợi, thậm chí trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội Weibo.

Trong Liên Hoa Lâu, Thành Nghị đảm nhiệm vai nam chính Lý Tương Di vốn là môn chủ Tứ Cố Môn đã thoái ẩn giang hồ. 10 năm sau, hắn đổi tên thành Lý Liên Hoa mang theo Liên Hoa lâu đi chữa bệnh khắp nơi, trở thành một vị thầy thuốc dân dã, được xưng tụng là thần y.

 

Chứng kiến màn múa võ điêu luyện của Thành Nghị, không ít fan đã hy vọng dự án lần này sẽ giúp cho phim về võ thuật sống lại một lần nữa tại Cbiz bởi đã quá lâu rồi Trung Quốc chưa cho ra mắt một dự án đánh đấm hay như xưa. 

Do đó, một dự án đầu tư vào các cảnh võ thuật, với nội dung đậm chất giang hồ như Liên Hoa lâu được nhiều khán giả mong đợi. Sự chỉn chu, dốc sức của đoàn phim để xây dựng thế giới võ hiệp được thể hiện qua trailer và clip hậu trường. Vì vậy, Liên Hoa lâu là một trong những phim cổ trang được nhận xét sẽ gây sốt trong tương lai.

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