Tái hiện nhân vật Hoàng Dung phiên bản gốc 1983, Lý Nhất Đồng được khen ngợi hết lời

Khác với tạo hình trong phiên bản 2017 do Trung Quốc sản xuất, Lý Nhất Đồng lần này xuất hiện với tạo hình nhân vật Hoàng Dung của phiên bản 1983 do Ông Mỹ Linh thủ vai. Với tạo hình này, trông cô có vẻ trẻ trung, hoạt bát và lém lỉnh hơn.

Mới đây, khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Lớp học siêu việt vô hạn do đài TVB, đài truyền hình tỉnh Chiết Giang và kênh Youku phối hợp thực hiện, Lý Nhất Đồng đã tái hiện lại những cảnh kinh điển trong bộ phim Anh hùng xạ điêu phiên bản 1983.

Nhiều cư dân mạng đã dành tặng lời khen cho Lý Nhất Đồng, khi tái hiện lại nhân vật Hoàng Dung kinh điển do Ông Mỹ Linh thủ vai.

Hoàng Dung được đánh giá là một trong những nhân vật nữ có tính cách đặc biệt nhất trong tất cả tác phẩm võ hiệp của nhà văn Kim Dung. Cô là con gái duy nhất của đảo chủ đảo Đào Hoa - Hoàng Dược Sư và Phùng Hằng. Thừa hưởng sắc đẹp của mẹ nhưng vì bà mất sớm nên tính cách của Hoàng Dung giống hệt cha – thông minh, kiêu ngạo, lém lỉnh nhưng cũng rất quái gở.

Nhân vật Hoàng Dung do Ông Mỹ Linh thể hiện trong "Anh hùng xạ điêu" 1983. Ảnh: Internet

Sự tự tin và cách thể hiện bản thân độc đáo của Ông Mỹ Linh khiến Kim Dung ấn tượng. Vì thế, vị tác gia nổi tiếng của văn đàn Trung Quốc đã trao cơ hội cho cô gái trẻ: “Cô ấy chính là Hoàng Dung mà tôi muốn tìm”. Và quả thật, kỹ năng diễn xuất của Ông Mỹ Linh và sự kết hợp ăn ý với Huỳnh Nhật Hoa trong Anh hùng xạ điêu 1983 đã khiến bộ phim trở thành “cơn sốt” ở các quốc gia nói tiếng Trung.

Rating phim đạt mức cao kỷ lục. Bộ phim thúc đẩy phong trào đọc truyện Kim Dung, xem phim kiếm hiệp Kim Dung bùng phát mạnh mẽ tại Trung Quốc. Người đẹp sinh năm 1959 cũng được đánh giá là “Hoàng Dung kinh điển nhất màn ảnh”.

Lý Nhất Đồng là sao nữ hiếm hoi được khen ngợi khi tái hiện tại nhân vật Hoàng Dung vốn được Ông Mỹ Linh thể hiện thành công.

Nhất Đồng sinh năm 1990, tốt nghiệp Học viện múa Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp, cô được biên kịch Vu Chính tin tưởng giao vai nữ chính trong phim Bán yêu Khuynh Thành.

Ngay từ vai diễn đầu tay, Lý Nhất Đồng đã gây tiếng vang. Cô được đánh giá là mỹ nhân cổ trang với diễn xuất tự nhiên dù chưa được đào tạo bài bản.

Tuy được diễn cùng với nhiều tài tử trẻ tuổi nổi danh như Đặng Luân, Hứa Khải, Lý Hiện... nhưng sự nghiệp của Lý Nhất Đồng vẫn chưa có nhiều tiến triển.