Tuy nhiên, vì bị "phong sát" ở đất nước tỷ dân, nam diễn viên nổi tiếng sẽ chuyển hướng hoạt động sang Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan. Tài tử họ Lý cũng là ngôi sao được yêu thích tại đất nước này. Thậm chí, còn có không ít tin đồn anh sẽ kết hôn với một cô gái có địa vị cao tại Thái.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền tin đồn Lý Dịch Phong sẽ sớm trở lại sau bê bối mua dâm.

Ở làng giải trí Hoa ngữ có nhiều nam nghệ sĩ từng vướng bê bối mua dâm như đạo diễn Vương Toàn An, thiên tài piano Lý Vân Địch , song cả hai đều bị tẩy chay, không có cơ hội trở lại showbiz.

Thế nhưng nhiều cư dân mạng bày tỏ đây chỉ là tin đồn thất thiệt. Trong quá khứ, Trịnh Sảng cũng từng vướng nghi vấn sang Thái Lan hoạt động sau scandal mang thai hộ, trốn thuế. Song thực tế nữ diễn viên chọn cuộc sống ở ẩn tại Mỹ.

Theo truyền thông, hiện Lý Dịch Phong phải đối mặt với áp lực tài chính ngày càng lớn. Liên tiếp đối mặt với những rắc rối pháp lý vì bị kiện, tài sản đầu tư bị đóng băng và không có nguồn thu nhập thực sự sau khi dính phong sát, Lý Dịch Phong được cho là đang phải bán tháo biệt thự, siêu xe và tài sản có giá trị để có tiền đền bù cho các đối tác.

Lý Dịch Phong sinh năm 1987, từng được xếp vào nhóm "Tứ đại lưu lượng", tức 4 nghệ sĩ trẻ nổi tiếng và có lượng fan hùng hậu nhất Trung Quốc, cùng Dương Dương, Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm. Các tác phẩm nổi bật của anh có thể kể đến Cổ kiếm kỳ đàm, Hoạt sắc sinh hương, Đạo mộ bút ký, Ma tước, Tru tiên Thanh Vân chí.

Tuy nhiên vào ngày 11/9/2022, Lý Dịch Phong bị cảnh sát Bắc Kinh (Trung Quốc) tuyên bố bắt giữ vì cáo buộc mua dâm nhiều lần. Vụ việc gây chấn động dư luận và truyền thông bởi tài tử là sao hạng A, có sức ảnh hưởng rất lớn của showbiz Hoa ngữ.

Vụ việc khiến ngôi sao 35 tuổi đánh mất sự nghiệp đỉnh cao. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, anh bị ít nhất 14 nhãn hàng chấm dứt hợp đồng. Trong khi đó, các danh hiệu, giải thưởng diễn viên từng đạt được trong sự nghiệp cũng bị xóa bỏ vì lý do "vượt giới hạn đạo đức, pháp luật".

Các trang xem phim như MangoTV, Tencent Video xóa tên Lý Dịch Phong khỏi các dự án truyền hình anh từng đảm nhận vai nam chính như Cổ kiếm kỳ đàm, Tru tiên: Thanh vân chí, Ma tước, Bí ẩn mà vĩ đại...

Bên cạnh đó, tài khoản mạng xã hội Weibo với hơn 60 triệu người theo dõi và trang đại diện công ty quản lý của Lý Dịch Phong cũng bị xóa bỏ, đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của một trong "tứ đại lưu lượng" lừng lẫy của Trung Quốc.