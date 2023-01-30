'Người tình màn ảnh' của Đàm Tùng Vận để lộ đời tư phức tạp, liên tục dính tin đồn hẹn hò

Trong phim, nam diễn viên nổi danh Vương Khải cũng nhận được sự chú ý và quan tâm trong thời gian gần đây. Anh sinh năm 1982, từng tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương chuyên ngành diễn xuất. Anh gia nhập ngành giải trí từ năm 2005 với vai diễn đầu tay trong Hàn Thu.

Tuy không được quảng bá rầm rộ nhưng phim truyền hình Hướng Gió Mà Đi vẫn thu hút sự chú ý cực lớn từ khán giả. Theo thống kê rating Khốc Vân mới nhất, tập 25 của Hướng Gió Mà Đi ở mức cao nhất là 2,003. Hướng Gió Mà Đi cũng là phim khai thác đề tài đô thị có rating cao kỷ lục của đài truyền hình CCTV8. Đây là thành tích khá đáng nể dành cho đoàn phim Hướng Gió Mà Đi lẫn bộ đôi nam nữ chính Vương Khải và Đàm Tùng Vận .

Ngay sau đó, chàng trai mới 18 tuổi đã được công ty phim ảnh hàng đầu thời bấy giờ Hoa Nghị Huynh Đệ để mắt tới và chiêu mộ. Có ông lớn chống lưng lại học hành diễn xuất bài bản nhưng Vương Khải không có được may mắn trong nghề. Anh mất tới 10 năm trải qua hàng loạt vai phụ mờ nhạt thì mới bắt đầu được biết đến. Năm 2015, sự nghiệp của anh bước sang một trang mới khi liên tiếp có tới ba vai diễn gây ấn tượng trong Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến, Kẻ Ngụy Trang, Lang Nha Bảng.

So với bạn bè cùng lứa, Vương Khải nổi tiếng muộn nhưng luôn được giới chuyên môn đánh giá cao về cả diễn xuất lẫn ngoại hình. Từ giai đoạn 2015 trở đi, anh liên tục bỏ túi các tác phẩm được đông đảo khán giả yêu thích như Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu, Hoan Lạc Tụng, Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc, Từ Bỏ Em Giữ Chặt Em, Án Kiện Hoàng Khắc Công. Ngoài truyền hình, Vương Khải còn thể hiện bản thân trên màn ảnh rộng, từng thắng lớn với Hiến Thân Của Kẻ Tình Nghi - tác phẩm nhận về doanh thu lên tới 402 triệu NDT.

Không chỉ được biết đến thông qua các dự án phim, Vương Khải còn nhiều lần phủ sóng bởi lùm xùm đời tư. Đỉnh điểm nhất là khi một đoạn clip "nóng" được lan truyền trên mạng xã hội, trong đó có 2 người đàn ông với nhiều hành động thân mật, khán giả cho rằng nhân vật chính trong clip chính là Vương Khải.

Với cáo buộc này, Vương Khải trở thành mục tiêu bị chỉ trích của công chúng. Không im lặng, Vương Khải đã một mực phủ nhận, thậm chí còn nhờ đến luật pháp để bảo vệ quyền lợi của mình. Nam tài tử cho biết, clip này đã xuất hiện vào năm 2016 và nhân vật chính hoàn toàn không phải anh. Ngoài việc dính phải lùm xùm clip nóng và bị nghi ngờ yêu đương đồng giới, Vương Khải còn từng bị đồn rằng anh nhiễm AIDS. Để chứng minh đây chỉ là bịa đặt, Vương Khải đã... đi hiến máu.

Những tin đồn tình ái của Vương Khải cũng thường xuyên trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội xứ Trung. Năm 2016, anh được cho là đang hẹn hò, thậm chí đã về ra mắt gia đình nữ minh tinh Trần Kiều Ân. Đến năm 2018, loạt blogger lại đăng tải thông tin về việc nam diễn viên chuẩn bị kết hôn với Tưởng Hân. Sang tới năm 2019, Vương Khải một lần nữa khiến dân tình hoang mang khi dính tin đồn đang bí mật hẹn hò với Vương Âu. Cả hai bị bắt gặp khi cùng ăn tối tại một nhà hàng, cặp đôi diễn viên còn thân mật nắm tay và cười nói. Hiện tại, nam diễn viên vẫn đang tập trung phát triển sự nghiệp nghệ thuật của mình.