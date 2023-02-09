Em Đẹp Hơn Ánh Sao: Tình mới của Đàm Tùng Vận đưa ra tuyên bố mạnh miệng khiến fan thích thú

Hứa Khải chính là tình mới tiếp theo của Đàm Tùng Vận trong dự án Em Đẹp Hơn Ánh Sao.

Mới đây, bộ phim Em Đẹp Hơn Ánh Sao do Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đóng chính đã tổ chức lễ khai máy. Màn hợp tác của hai ngôi sao 9x này nhận về vô số lời phản đối của người hâm mộ. Đặc biệt nhất phải là việc nữ diễn viên vốn có nhiều dự án thành công như Đàm Tùng Vận lại phải làm nên cho đàn em khiến fan của cô tỏ ra vô cùng bực tức.

Đàm Tùng Vận và Hứa Khải - Ảnh: Internet

Mới đây, một số ảnh hậu trường của nam nữ chính Em Đẹp Hơn Ánh Sao đã được đăng tải lên mạng. Trong khi nữ chính Kỷ Tinh (Đàm Tùng Vận) ăn mặc khá đơn giản thì nam chính Hàn Đình (Hứa Khải) lại được chăm chút nhiều hơn hẳn. Dù fan của nữ diễn viên vốn không mặn mà đến anh chàng nhưng phải công nhận nhan sắc của Hứa Khải thật sự rất đẹp.

Trong ảnh, Hứa Khải chiếm trọn trái tim khán giả với góc nghiêng cực phẩm. Được nét gương mặt cực “bén”, sống mũi cao, kiểu tóc buông lơi giúp chàng mỹ nam Diên Hi Công Lược trông phóng khoáng, hút hồn. Một số bộ phận netizen còn cho rằng Hứa Khải sẽ là một đối tác hoàn hảo dành cho Đàm Tùng Vận, vì vậy fan đang tỏ ra vô cùng háo hức về màn hợp tác của cặp đôi trong thời gian tới.

Hiện tại, bộ phim Em Đẹp Hơn Ánh Sao do Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đóng chính vẫn đang trong quá trình quay và nhận được sự quan tâm lớn của khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/em-ep-hon-anh-sao-tinh-moi-cua-am-tung-van-ua-ra-tuyen-bo-manh-mieng-khien-fan-thich-thu-554303.html