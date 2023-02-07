Sở hữu sự nghiệp thành công vượt trội nhưng Đàm Tùng Vận vẫn phải lép vế 'đàn em' Hứa Khải vì điều này

Sao quốc tế 07/02/2023 16:10

Netizen tức giận vì Đàm Tùng Vận lại phải nhường nhịn nam diễn viên trẻ Hứa Khải.

Đúng như những gì dân tình đồn đoán trước đó, Đàm Tùng Vận quả thực đã quyết định hợp tác cùng đàn em Hứa Khải trong dự án chuyển thể Em Đẹp Hơn Ánh Sao, buổi lễ khai máy phim cũng đã chính thức diễn ra trong ngày 5/2.

Sở hữu sự nghiệp thành công vượt trội nhưng Đàm Tùng Vận vẫn phải lép vế 'đàn em' Hứa Khải vì điều này - Ảnh 1
Hứa Khải và Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet

Đàm Tùng Vận xưa nay dù không nổi tiếng như Địch Lệ Nhiệt Ba hay Dương Tử nhưng nói về tài năng diễn xuất lẫn thành công thì nữ diễn viên họ Đàm rõ ràng không hề thua kém bất kỳ ai. 

Vậy nên, khi biết, nữ diễn viên nhận đóng Em Đẹp Hơn Ánh Sao, một bộ phim thần tượng bình thường, đã thế Đàm Tùng Vận và Hứa Khải lại còn bình phiên, khiến fan vô cùng tức giận. 

Sở hữu sự nghiệp thành công vượt trội nhưng Đàm Tùng Vận vẫn phải lép vế 'đàn em' Hứa Khải vì điều này - Ảnh 2
Fan của Đàm Tùng Vận tỏ ra bực bội vì thần tượng bị coi thường - Ảnh: Internet

Theo ý kiến số đông, netizen đều cho rằng một trong những nguyên nhân lớn nhất có liên quan tới nhan sắc của ngôi sao Hướng Gió Mà Đi. Không thuộc diện mỹ nhân sở hữu nhan sắc xinh đẹp nữ thần như các đồng nghiệp, thế nên theo một số người điều này đã góp phần khiến cô nàng tỏ ra lép vế với Hứa Khải. 

Sở hữu sự nghiệp thành công vượt trội nhưng Đàm Tùng Vận vẫn phải lép vế 'đàn em' Hứa Khải vì điều này - Ảnh 3
Hứa Khải bị đánh giá là thua kém đàn chị mọi mặt - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, dù là vậy thì Hứa Khải cả về tuổi nghề, năng lực hay thực tích đều bất ổn chính vì vậy mà việc mỹ nhân họ Đàm bị bình phiên rõ ràng khiến fan của cô tỏ ra rất tức giận. 

Nói thêm về bộ Em Đẹp Hơn Ánh Sao, phim được cải biên từ cuốn Em So Với Bắc Kinh Càng Đẹp (Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người) của tiểu thuyết gia Cửu Nguyệt Hi. Nội dung kể về câu chuyện tình yêu của Hàn Đình (Hứa Khải) và Kỷ Tinh (Đàm Tùng Vận). 

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