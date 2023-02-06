Phim Hoa ngữ nổi bật đầu năm 2023: Đàm Tùng Vận 'vượt mặt' Lưu Diệc Phi vô cùng xứng đáng

Sao quốc tế 06/02/2023 17:46

Trong đầu năm 2023 là thời điểm nhiều tác phẩm Hoa ngữ nổi bật đồng loạt lên sóng. Song, đáng chú ý là sự trở lại của những ngôi sao như Đàm Tùng Vận, Lưu Diệc Phi...

Mới đây, bảng xếp hạng của EYE Kuyun về các phim Hoa ngữ nổi bật nhất tháng 1/2023, tác phẩm do Đàm Tùng Vận đóng chính đã vượt phim "Đi đến nơi có gió" của Lưu Diệc Phi.

Cụ thể,"Đi đến nơi có gió" do Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đóng chính đã vào top 10 phim có lượt xem cao nhất tháng 1 của 2023. Tuy nhiên, điều gây bất ngờ là dù tác phẩm này "gây bão" truyền thông trong thời gian dài nhưng lại có thứ hạng khá khiêm tốn. Bộ phim chỉ ở vị trí thứ 6 với tổng lượt xem là 710 triệu.

Phim Hoa ngữ nổi bật đầu năm 2023: Đàm Tùng Vận 'vượt mặt' Lưu Diệc Phi vô cùng xứng đáng - Ảnh 1

Theo đó, phim "Đi đến nơi có gió" xây dưng mô típ không drama, không có nhiều tình tiết gay cấn. Phim trôi qua nhẹ nhàng và để lại cho người xem nhiều cảnh đẹp, câu chuyện thanh xuân của người trẻ. Riêng phim "Hướng gió mà đi" do Đàm Tùng Vận đóng chính đã tích lũy được gần 2 tỉ lượt xem và liên tục thống trị bảng xếp hạng này. 

Sau nhiều tuần giữ vị trí top 1, hiện theo bảng xếp hạng tổng kết tháng 1 của EYE Kuyun, phim đã rơi xuống vị trí thứ 2. Tuy nhiên, đây cũng là thành tích khủng của Đàm Tùng Vận và ê-kíp.

Phim Hoa ngữ nổi bật đầu năm 2023: Đàm Tùng Vận 'vượt mặt' Lưu Diệc Phi vô cùng xứng đáng - Ảnh 2

Ngoài ra, phim "Phù đồ duyên" với sự tham gia của Vương Hạc Đệ cũng xuất sắc lọt vào top 3, chứng tỏ sức nóng của nam diễn viên vẫn chưa hề giảm. "Thiếu niên ca hành" của Lưu Học Nghĩa và Lý Hoành Nghị đứng ở vị trí thứ 7, chỉ thua phim của Lưu Diệc Phi một bậc.

Ngôi đầu hiện tại của bảng xếp hạng tháng 1 là "Cuồng phong", một bộ phim truyền hình về thế giới ngầm quy tụ những ngôi sao hàng đầu như Trương Dịch, Trương Tụng Văn và Lí Nhất Đồng. Bộ phim đã đạt 2,5 tỉ lượt xem sau 18 ngày lên sóng và hiện đang đứng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng EYE Kuyun.

Top 10 bộ phim truyền hình Trung Quốc hot nhất tháng 1, theo bảng xếp hạng EYE Kuyun gồm:

1. Cuồng phong – 2,508 tỉ lượt xem.

2. Hướng gió mà đi – 1,928 tỉ lượt xem.

3. Phù đồ duyên – 932 triệu lượt xem.

4. Liberation of Shanghai – 871 triệu lượt xem.

5. Dù gió lớn có thổi – 870 triệu lượt xem.

6. Đi đến nơi có gió – 710 triệu lượt xem.

7. Thiếu niên ca hành – 638 triệu lượt xem.

8. Tam thể – 515 triệu lượt xem.

9. Nguyệt ca hành – 377 triệu lượt xem.

10. Bright Future – 297 triệu lượt xem

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