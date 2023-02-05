Lý do Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi khó tiểu hoa Cbiz nào 'vượt mặt'

Hiện tại, cư dân mạng xứ Trung đều đánh giá Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi vẫn là những cái tên khó thay thế trong làng giải trí Hoa ngữ.

Là một trong những mỹ nhân Hoa ngữ thuộc thế hệ 8x, cho đến hiện tại Lưu Diệc Phi vẫn là cái tên thu hút khán giả. Tuy nhiên, không ít lần, người đẹp gây nhiều tranh cãi về diễn xuất. Cụ thể, vào năm 2017, Lưu Diệc Phi hợp tác với hãng phim nổi tiếng Disney trong Hoa Mộc Lan - chuyển thể từ bộ phim hoạt hình cùng tên năm 1998. Dự án này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến diễn xuất của nữ diễn viên Lưu Diệc Phi.

Sau đó, nhờ đóng "Mộng hoa lục", sự nghiệp của Lưu Diệc Phi dường như thăng hoa trở lại. Cô được truyền thông đánh giá có một năm hoạt động nổi bật không thua kém gì Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch. Điển hình là vào ngày 22/12/2022, truyền thông Hoa ngữ còn đưa tin Lưu Diệc Phi đoạt giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại Liên hoan điện ảnh, truyền hình Macau nhờ đóng "Mộng hoa lục". Thành công của phim giúp Lưu Diệc Phi có một năm 2022 rực rỡ. Bằng chứng là đầu năm 2023, cô đã có phim nổi bật khác là "Đi đến nơi có gió". Lưu Diệc Phi là người đẹp khá kén vai diễn. Tuy nhiên, ở khía cạnh ngoại hình, Lưu Diệc Phi bao năm qua vẫn được mệnh danh là "thần tiên tỉ tỉ". Cô sở hữu nhan sắc ngọt ngào và thuần khiết. Dù sau này có nhiều mỹ nhân 9x nổi trội nhưng vẫn chưa ai có thể so bì kịp cô.

Thuở mới vào nghề, Triệu Lệ Dĩnh không được đánh giá cao về nhan sắc lẫn diễn xuất. Cô sở hữu gương mặt bầu bĩnh, trẻ con. Chính vì thế, nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên khó phát triển sự nghiệp diễn xuất, đặc biệt với những bộ phim đòi hỏi phải có ngoại hình nổi bật. Tuy nhiên, sau nhiều năm, Triệu Lệ Dĩnh không ngừng phấn đấu. Từ một diễn viên đóng phim thị trường, cô đã thay đổi và thành công với những bộ phim chính kịch. Trước đó, mỹ nhân họ Triệu từng trở lại với tác phẩm hiện tại "Hạnh Phúc đến Vạn gia". Dù là bộ phim lấy đề tài nông thôn kén khán giả, tuy nhiên diễn xuất tiến bộ của cô đã giúp tác phẩm thành công vang dội. Trong suốt sự nghiệp của nữ diễn viên, mốc son phải kể đến đó chính là phim "Sở Kiều truyện". Bộ phim thành công đến nỗi mà khi có "Sở Kiều truyện" phần 2, đạo diễn liên tục mời nữ diễn viên thủ vai chính đến 5 lần nhưng cô vẫn từ chối. Vào cuối năm 2022, "Gió thổi Bán Hạ" được xem là mốc son trong sự nghiệp của cô. Truyền thông Hoa ngữ nhận xét rằng Triệu Lệ Dĩnh đã chứng minh cô là diễn viên thực lực và có tầm ảnh hưởng rất lớn đến nền phim ảnh Trung Quốc trong vài năm trở lại đây.

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