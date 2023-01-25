Dương Mịch vẫn thất bại sau loạt dự án phim mặc dù 'bắt chước' Triệu Lệ Dĩnh

Trong năm 2022, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch đều đã có khoảng thời gian hoạt động năng nổ trong làng giải trí Hoa ngữ với loạt dự án phim hiện đại. Song, khán giả có thể thấy rõ mỹ nhân họ Triệu có phần thành công hơn với các dự án hiện đại là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ. Do đó, Dương Mịch lại "lép vế" hẳn.

Tiếp theo đó, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều đưa ra quyết định quan trọng cho sự nghiệp trong năm 2022 - rời công ty chủ quản. Nếu sự chia xa của cô Dĩnh và Gia Hành khá êm đẹp, thậm chí còn mang lại tiền đồ mới cho nữ diễn viên thì việc cô Mịch rời Hoa Nghị kéo theo nhiều rắc rối.

Cuối năm qua, Gia Hành vướng vào một vụ tố cáo quỵt nợ, không trả cổ phần như đã thoả thuận. Nhiều giả thiết bắt đầu xuất hiện, nhắm đến việc Dương Mịch rời đi để tránh bị liên luỵ. Sau cùng dù vụ ồn ào đã lắng xuống nhưng nàng Bạch Thiển có vẻ như vẫn bị vận xui đeo bám đến những ngày cuối cùng của năm Dần.

Sau Mắt Bão không thành công, Dương Mịch lại trở về với vùng an toàn cùng Hộc Châu Phu Nhân, Định Luật Tình Yêu 80/20… Những dự án trên đều có điểm chung là thuộc tuýp ngôn tình “mì ăn liền”. Đã “chuyển hình nửa vời” mà còn bạo gan đóng với trai trẻ, tha thiết với ngôn tình lãng mạn nên Dương Mịch đành chịu thua.

Ngược lại với Triệu Lệ Dĩnh, cô biết nắm bắt thời thế với những tác phẩm chiếu đài mang đề tài gần gũi, đặc biệt gắn với phụ nữ. Cả Hạnh Phúc và Bán Hạ đều là các nhân vật dễ cảm, dễ đi vào lòng người hơn. Cô cũng chọn bạn diễn khéo léo, phần lớn đều ngang hoặc lớn tuổi hơn để không tạo cảm giác “chị em”.

Bước sang năm 2023, Dương Mịch vẫn có khả năng trở lại mạnh mẽ, ghi điểm trong lòng khán giả. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương là cơ hội gần như cuối cùng để cô chứng minh bản thân. Thế nhưng đụng phải màn tái hợp đầy “bão táp” của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân ở Dữ Phượng Hành. Do đó, cuộc cạnh tranh nảy lửa giữa hai nàng tiểu hoa 85 khiến nhiều người không khỏi mong đợi.