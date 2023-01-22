Châu Tấn 'đọ sắc' cùng Dương Mịch thuở tham gia 'Họa Bì', nhan sắc thế nào mà bất ngờ 'gây bão'?

Sao quốc tế 22/01/2023 17:53

Mới đây, bức ảnh cũ của Châu Tấn và Dương Mịch kể từ lúc quay bộ phim “Hoạ Bì” bất ngờ được "đào lại".

Ngoài Châu Tấn, Trần Khôn và Triệu Vy, "Hoạ bì 2" còn có sự góp mặt của nhiều ngôi sao đang nổi của làng điện ảnh Hoa ngữ như Dương Mịch, Phùng Thiệu Phong.

Mới đây, bức ảnh cũ của Châu Tấn và Dương Mịch hồi quay “Hoạ Bì 2” bất ngờ được "đào lại", nhiều người không khỏi cảm thán nhan sắc của 2 người, mỗi người đẹp một vẻ "mười phân vẹn mười".

Châu Tấn 'đọ sắc' cùng Dương Mịch thuở tham gia 'Họa Bì', nhan sắc thế nào mà bất ngờ 'gây bão'? - Ảnh 1

Châu Tấn 'đọ sắc' cùng Dương Mịch thuở tham gia 'Họa Bì', nhan sắc thế nào mà bất ngờ 'gây bão'? - Ảnh 2

Châu Tấn vốn có mối quan hệ rất rộng trong giới, vậy nên sau thành công của "Họa Bì 2", Dương Mịch đã bị giới điện ảnh chính thống "cấm cửa" và chỉ nhận được một số phim rác. Sự trùng hợp này khiến cho dân tình tin chắc rằng Dương Mịch chính là kẻ đã gây nên mâu thuẫn giữa hai đại Hoa đán đình đám.

Châu Tấn và Dương Mịch vẫn chưa từng trực tiếp đáp lại vụ việc này và hiện tại, hành động thân mật của họ đã phần nào xóa tan tin đồn bất hòa trước đây.

Châu Tấn 'đọ sắc' cùng Dương Mịch thuở tham gia 'Họa Bì', nhan sắc thế nào mà bất ngờ 'gây bão'? - Ảnh 3

Dương Mịch nổi tiếng là nghệ sĩ "cuồng" công việc trong showbiz Trung Quốc. Cô tiết lộ chỉ được ngủ vài tiếng mỗi ngày vì bận chạy show từ tham dự sự kiện, đóng phim đến ghi chương trình truyền hình. Nhờ sự chăm chỉ của mình, nhiều năm qua, Dương Mịch giữ vững vị thế là một trong những tiểu hoa đán 8X thành công nhất. QQ cho biết cô còn là minh tinh đắt giá nhất showbiz Trung Quốc với những chỉ số truyền thông tích cực, giá trị thương mại cao.

Còn với Châu Tấn, nữ diễn viên được công chúng và giới chuyên môn đánh giá là "quốc bảo diễn xuất" của Trung Quốc. Họ dành tặng cô hàng loạt mỹ từ như: "Đại hoa đán", "Thiên tài diễn xuất", "nàng thơ của những nàng thơ"... Với hàng loạt bộ phim như "Balzac và Cô bé thợ may Trung Hoa", "Vân Đồ", "Họa bì" 1, 2…, Châu Tấn được coi là "thiên tài diễn xuất". Cho đến tận thời điểm bây giờ, Châu Tấn vẫn tham gia và hết mình vì các vai diễn của mình.

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