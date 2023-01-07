Nguyên nhân độ nổi tiếng của Vương Hạc Đệ 'vượt mặt' dàn sao lớn Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch

Đến với "Phù đồ duyên", Vương Hạc Đệ tiếp tục lập loạt kỷ lục mới. Cụ thể, bảng xếp hạng Vlinkage đã công bố danh sách những diễn viên hot nhất tuần qua. Theo đó, trong danh sách, anh vượt qua nhiều sao hot như Lưu Diệc Phi , Đàm Tùng Vận, Triệu Lệ Dĩnh để đứng đầu danh sách.

Năm 2022 là một năm rực rỡ với Vương Hạc Đệ cùng bộ phim Thương Lan Quyết. Bộ phim giúp anh tiến vào hàng ngũ các ngôi sao trẻ nổi tiếng nhất hiện nay. Vương Hạc Đệ có thêm 3,2 triệu người theo dõi trên Weibo cá nhân sau khi phim kết thúc. Mỗi khi tham gia sự kiện, anh đều chiếm trọn spotlight và liên tục lọt top tìm kiếm trên Weibo.

Trong "Phù đồ duyên", Vương Hạc Đệ vào một vai diễn phức tạp. Đó là thái giám Minh triều Tiêu Đạc tốt xấu lẫn lộn, khó phân định chính hay tà. Tuy nhiên, truyền thông Hoa ngữ nhận định, chính tính cách cổ quái của nhân vật Tiêu Đạc lại rất phù hợp với nét diễn của nam tài tử trẻ Vương Hạc Đệ.

Theo công bố của bảng xếp hạng, Vương Khải và Đàm Tùng Vận đứng ở top 2 và 3 nhờ phim "Hướng gió mà đi" cũng đang chứng tỏ sức hút của mình.

Bên cạnh đó là cặp đôi Lưu Diệc Phi và Lý Hiện của "Đi đến nơi có gió" cũng gây sốt không kém. Một bất ngờ khác là dù "Gió thổi Bán Hạ" đã kết thúc được một thời gian, nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn nằm trong top 10, chứng tỏ sức ảnh hưởng của nàng hoa đán chưa bao giờ nguội lạnh. Tuy vậy, cô vẫn kém vị trí của Dương Mịch.

Tuy nhiên, hiện tại Triệu Lệ Dĩnh đang gây chú ý ở một bộ phim khác sắp phát sóng là "Dữ phượng hành". Trong phim này, cô có màn tái hợp với Lâm Canh Tân. Những thông tin về hậu trường của phim được khán giả chia sẻ rầm rộ. Thậm chí, cặp sao còn bị cho là đang "phim giả tình thật". Nhưng vì "Dữ phượng hành" chưa phát sóng nên vị trí của Triệu Lệ Dĩnh trong bảng xếp hạng chỉ xếp ở top 9.