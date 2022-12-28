Dù gây tranh cãi về diễn xuất, phim của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ vẫn đạt thành tích mới

Sao quốc tế 28/12/2022 17:35

Bộ phim Phù Đồ Duyên với sự tham gia của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả.

Phù Đồ Duyên là bộ phim tiếp theo của Vương Hạc Đệ sau thành công của siêu phẩm cổ trang Thương Lan Quyết mới lên sóng thời gian qua. Ở dự án lần này, sao nam nổi tiếng sẽ đóng cặp cùng Trần Ngọc Kỳ - một diễn viên trẻ tài năng, xinh đẹp và rất được khán giả nước nhà yêu mến.

Ngay từ những tập đầu lên sóng, "Phù Đồ Duyên" hiện đã phá mốc 7000 đơn vị nhiệt độ trên nền tảng IQIYI. Đây là thành tích tốt cho sự khởi đầu của bộ phim này. Đồng thời, nhiều người cũng kỳ vọng bộ phim tiếp theo của Vương Hạc Đệ sẽ làm nên chuyện.

Dù gây tranh cãi về diễn xuất, phim của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ vẫn đạt thành tích mới - Ảnh 1

Bên cạnh đó, từ những tập đầu tiên lên sóng, nhiều người đấnh giá nội dung kịch bản phim "Phù Đồ Duyên" có nhiều điều thú vị. Tiết tấu phim nhanh, ngay từ khi mở màn đã đưa khán giả đến với nhiều nốt cao của giai điệu cảm xúc. Tuy nữ chính Trần Ngọc Kỳ vẫn trở thành một trong số những điểm gây tranh cãi.

Không ít ý kiến cho rằng sau bao dự án, Trần Ngọc Kỳ vẫn không có sự tiến bộ. Bên cạnh tạo hình nhạt nhẽo, đơn điệu, khả năng thể hiện nhân vật của cô cũng thiếu hương vị. "Ngũ quan bay tán loạn", "biểu cảm khó hiểu"... là những cụm từ mà người xem hình dung về nữ chính của Phù Đồ Duyên.

Ngoài ra, đài từ và cách thoại của cô cũng bị cho là ngang, thiếu cuốn hút. Một số người còn lo ngại cô sẽ tiếp tục kéo nam chính Vương Hạc Đệ xuống như những dự án trước đó.

Dù gây tranh cãi về diễn xuất, phim của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ vẫn đạt thành tích mới - Ảnh 2Dù gây tranh cãi về diễn xuất, phim của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ vẫn đạt thành tích mới - Ảnh 3

Phù Đồ Duyên là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết “Phù Đồ Tháp” của tác giả Vưu Tứ Tỷ kể về Tiêu Đạc - người được mệnh danh là kẻ không có trái tim thế nhưng lại có một đôi mắt làm rung động lòng người. Hắn tựa Phật Đà, cũng tựa như ác quỷ, nắm quyền lực khuynh đảo triều đình.

Nữ chính Bộ Âm Lâu người vốn nên tuẫn táng theo tiên đế lại được tân hoàng nhìn trúng. Trong khoảnh khắc dải lụa trắng siết chặt, Tiêu Đạc đã xuất hiện, cứu và an bài cho nàng sống trong Tiêu phủ, hai người chung sống bên nhau dần nảy sinh tình cảm, nhưng vì thân phận cách biệt, chỉ đành chôn sâu tình này.

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