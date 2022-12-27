Đang lúc danh tiếng lên cao, Vương Hạc Đệ bị kẻ gian đào lại quá khứ đen tối nhất sự nghiệp

Trước khi nổi tiếng nhờ Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ từng có màn thể hiện thảm họa như này đây.

Trước khi bật lên như một hiện tượng nhờ Thương Lan Quyết, đón nhận vô số lời khen ngợi, Vương Hạc Đệ cũng từng trải qua khoảng thời gian tương đối khó khăn, đỉnh điểm cho sự tụt dốc của sự nghiệp chính là khi anh nhận lời đóng Ngộ Long.

Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

Cư dân mạng hay nói với nhau rằng, Ngộ Long chính là quá khứ đen tối và đáng quên nhất trong sự nghiệp Vương Hạc Đệ. Dù đã bị lãng quên một khoảng thời gian dài nhưng nó vô tình bị đào lại vì người tình cũ của Triệu Lộ Tư đào lại.

Vai diễn đáng quên nhất trong sự nghiệp của nam chính Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

Cụ thể, dân tình phát hiện ra nhân vật của Lý Hoành Nghị trong phim Thiếu Niên Ca Hành có hành động "cosplay" lại cảnh "đi thang máy" của Vương Hạc Đệ trong Ngộ Long, khiến netizen không nhịn được cười, bài đăng này nhanh chóng trở thành đề tài thảo luận hot trên mạng xã hội.

Nhìn vào vai diễn thảm họa của Vương Hạc Đệ, fan của anh chàng không những không trách móc mà ngược lại cảm thấy vô cùng tự hào về thần tượng của mình khi đã không bỏ cuộc, để vực dậy sự nghiệp như ngày hôm nay.

Thiếu Niên Ca Hành

Thiếu Niên Ca Hành là một trong những dự án trọng điểm năm nay của Youku với sự tham gia của Từ Lộ, Lưu Học Nghĩa, Lý Hoành Nghị,... Phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng của tác giả Châu Mộc Nam.

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