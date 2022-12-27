Đang lúc danh tiếng lên cao, Vương Hạc Đệ bị kẻ gian đào lại quá khứ đen tối nhất sự nghiệp

Sao quốc tế 27/12/2022 17:30

Trước khi nổi tiếng nhờ Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ từng có màn thể hiện thảm họa như này đây.

Trước khi bật lên như một hiện tượng nhờ Thương Lan Quyết, đón nhận vô số lời khen ngợi, Vương Hạc Đệ cũng từng trải qua khoảng thời gian tương đối khó khăn, đỉnh điểm cho sự tụt dốc của sự nghiệp chính là khi anh nhận lời đóng Ngộ Long. 

Đang lúc danh tiếng lên cao, Vương Hạc Đệ bị kẻ gian đào lại quá khứ đen tối nhất sự nghiệp - Ảnh 1
Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

Cư dân mạng hay nói với nhau rằng, Ngộ Long chính là quá khứ đen tối và đáng quên nhất trong sự nghiệp Vương Hạc Đệ. Dù đã bị lãng quên một khoảng thời gian dài nhưng nó vô tình bị đào lại vì người tình cũ của Triệu Lộ Tư đào lại. 

Đang lúc danh tiếng lên cao, Vương Hạc Đệ bị kẻ gian đào lại quá khứ đen tối nhất sự nghiệp - Ảnh 2
Vai diễn đáng quên nhất trong sự nghiệp của nam chính Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

Cụ thể, dân tình phát hiện ra nhân vật của Lý Hoành Nghị trong phim Thiếu Niên Ca Hành có hành động "cosplay" lại cảnh "đi thang máy" của Vương Hạc Đệ trong Ngộ Long, khiến netizen không nhịn được cười, bài đăng này nhanh chóng trở thành đề tài thảo luận hot trên mạng xã hội. 

Nhìn vào vai diễn thảm họa của Vương Hạc Đệ, fan của anh chàng không những không trách móc mà ngược lại cảm thấy vô cùng tự hào về thần tượng của mình khi đã không bỏ cuộc, để vực dậy sự nghiệp như ngày hôm nay. 

Đang lúc danh tiếng lên cao, Vương Hạc Đệ bị kẻ gian đào lại quá khứ đen tối nhất sự nghiệp - Ảnh 3
Thiếu Niên Ca Hành 

Thiếu Niên Ca Hành là một trong những dự án trọng điểm năm nay của Youku với sự tham gia của Từ Lộ, Lưu Học Nghĩa, Lý Hoành Nghị,... Phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng của tác giả Châu Mộc Nam. 

Tranh cãi về 'Tứ đại đỉnh lưu 2022': Liệu Vương Hạc Đệ - Ngô Lỗi có đủ tầm để đứng ngang hàng với Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác?

Tranh cãi về 'Tứ đại đỉnh lưu 2022': Liệu Vương Hạc Đệ - Ngô Lỗi có đủ tầm để đứng ngang hàng với Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác?

Mới đây danh sách Tứ đại đỉnh lưu 2022 gồm Vương Hạc Đệ, Ngô Lỗi, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Thương Lan Quyết Thiếu Niên Ca Hành sao Châu Á sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Tranh cãi về 'Tứ đại đỉnh lưu 2022': Liệu Vương Hạc Đệ - Ngô Lỗi có đủ tầm để đứng ngang hàng với Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác?

Tranh cãi về 'Tứ đại đỉnh lưu 2022': Liệu Vương Hạc Đệ - Ngô Lỗi có đủ tầm để đứng ngang hàng với Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác?

Đêm hội Weibo 2022, Vương Hạc Đệ khiến fan ấm lòng khi có hành động cực đẹp dành cho 'ân nhân' giúp cho mình có được sự nghiệp thành công như hôm nay

Đêm hội Weibo 2022, Vương Hạc Đệ khiến fan ấm lòng khi có hành động cực đẹp dành cho 'ân nhân' giúp cho mình có được sự nghiệp thành công như hôm nay

Đang quay dự án mới Trêu Nhầm, Vương Hạc Đệ lộ vẻ mặt hoảng hốt bị 'nhân vật không mời mà đến' phá đám giữa chừng

Đang quay dự án mới Trêu Nhầm, Vương Hạc Đệ lộ vẻ mặt hoảng hốt bị 'nhân vật không mời mà đến' phá đám giữa chừng

Hậu Ngô Lỗi 'xé couple' với Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ cũng đang sắp sửa làm điều tương tự với Ngu Thư Hân?

Hậu Ngô Lỗi 'xé couple' với Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ cũng đang sắp sửa làm điều tương tự với Ngu Thư Hân?

Netizen hoang mang trước tin đồn phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba và Vương Hạc Đệ có khả năng 'đắp chiếu' vĩnh viến vì lý do này

Netizen hoang mang trước tin đồn phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba và Vương Hạc Đệ có khả năng 'đắp chiếu' vĩnh viến vì lý do này

TOP 3 nam diễn viên trẻ tuổi được yêu thích nhất Cbiz trong năm 2022: Vương Hạc Đệ xuât sắc đứng đầu

TOP 3 nam diễn viên trẻ tuổi được yêu thích nhất Cbiz trong năm 2022: Vương Hạc Đệ xuât sắc đứng đầu

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 52 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 1 giờ 52 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 3 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 4 giờ 22 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 4 giờ 52 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 5 giờ 22 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 5 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng