Đêm hội Weibo 2022, Vương Hạc Đệ khiến fan ấm lòng khi có hành động cực đẹp dành cho 'ân nhân' giúp cho mình có được sự nghiệp thành công như hôm nay

Sao quốc tế 01/12/2022 16:35

Hành động của Vương Hạc Đệ nhanh chóng thu hút được sự chú ý lớn từ phía người hâm mộ.

Tối ngày 29/11 vừa qua, Đêm hội Weibo 2022 (Hội nghị Tầm nhìn Weibo 2022) đã chính thức được diễn ra với rất nhiều sự chú ý từ phía cộng động netizen Cbiz khi đây sẽ là nơi quy tụ những ngôi sao hàng đầu như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch,....góp mặt. 

Cũng trong Đêm hội lớn này, giải thưởng Diễn viên đáng chú ý của năm đã thuộc về Vương Hạc Đệ cùng Trần Phi Vũ - hai tiểu sinh đang nhận được sự yêu thích lớn từ khán giả nhờ hiệu ứng của Thương Lan Quyết và Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em. 

Đêm hội Weibo 2022, Vương Hạc Đệ khiến fan ấm lòng khi có hành động cực đẹp dành cho 'ân nhân' giúp cho mình có được sự nghiệp thành công như hôm nay - Ảnh 1
Đêm hội Weibo 2022, Vương Hạc Đệ khiến fan ấm lòng khi có hành động cực đẹp dành cho 'ân nhân' giúp cho mình có được sự nghiệp thành công như hôm nay - Ảnh 2
Vương Hạc Đệ và Trần Phi Vũ - Ảnh: Internet

Ngay trong khoảnh khắc tên mình được xướng lên nhận giải, bản thân Vương Hạc Đệ đã không thể giấu nổi niềm hạnh phúc khi có hành động ôm chặt Hà Cảnh - người có ảnh hưởng lớn nhất đối với sự nghiệp diễn xuất của anh chàng. 

Đêm hội Weibo 2022, Vương Hạc Đệ khiến fan ấm lòng khi có hành động cực đẹp dành cho 'ân nhân' giúp cho mình có được sự nghiệp thành công như hôm nay - Ảnh 3
Vương Hạc Đệ đến chia vui cùng Hà Cảnh - Ảnh: Internet

Trong thời khắc đó, có lẽ không chỉ riêng những nghệ sĩ có mặt ở phía dưới khán đài, mà cả cư dân mạng đều không tránh khỏi xúc động. Hành động này nói lên rất nhiều thứ rằng nam diễn viên dù cho đã có được thành công nhất định nhưng anh vẫn không quên công sức và những gì mình được Hà Cảnh chỉ dạy trong vài năm qua. 

Đêm hội Weibo 2022, Vương Hạc Đệ khiến fan ấm lòng khi có hành động cực đẹp dành cho 'ân nhân' giúp cho mình có được sự nghiệp thành công như hôm nay - Ảnh 4
Vương Hạc Đệ đang ngày một thành công trên con đường diễn xuất - Ảnh: Internet

Không những vậy, khoảnh khắc này còn leo thẳng lên top hotsearch với lượng tương tác cực cao, rất nhiều người hâm mộ Vương Hạc Đệ đã gửi lời cảm ơn tới Hà Cảnh vì luôn dốc lòng nâng đỡ cho thần tượng của mình. 

Chính bản thân Vương Hạc Đệ trước kia cũng từng chia sẻ về Hà Cảnh trong một chương trình: "Tôi vô cùng biết ơn thầy Hà, nếu không có thầy thì không có tôi của ngày hôm nay"

Từ tên tuổi bậc trung, anh trở thành "lưu lượng" (sao nam có lượng fan lớn và tầm ảnh hưởng hàng đầu) thế hệ mới. Tên anh liên tục đứng đầu top tìm kiếm chủ đề nóng trên mạng xã hội. Trang Sohu gọi Vương Hạc Đệ là "chàng trai tháng 8", "ngôi sao thành danh bậc nhất mùa phim hè Trung Quốc".

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Từ khóa:   Vương Hạc Đệ MC Hà Cảnh sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

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