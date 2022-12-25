Chỉ trong 5 năm, Vương Hạc Đệ bị phát hiện 'đã kết hôn' 6 lần, netizen còn tưởng đang chạy KPI

Sao quốc tế 25/12/2022 20:21

Dân tình không khỏi bất ngờ khi phát hiện số lần Vương Hạc Đệ "kết hôn" lại nhiều đến vậy trong suốt thời gian đóng phim của mình.

Sau thành công của Thương Lan Quyết, dự án phim Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ sắp sửa lên sóng vào ngày 27/12 nhận được đông đảo sự quan tâm và mong chờ của khán giả. Trở lại trong bộ phim lần này, Vương Hạc Đệ tiếp tục được kỳ vọng với một vai diễn "hắc hóa", lần này bạn diễn của anh là Trần Ngọc Kỳ.

Chỉ trong 5 năm, Vương Hạc Đệ bị phát hiện 'đã kết hôn' 6 lần, netizen còn tưởng đang chạy KPI - Ảnh 1

Trước thời gian lên sóng, nhiều lần cư dân mạng đã chuyền tay nhau những đoạn clip ngọt ngào, mùi mẫn của cặp đôi diễn viên chính. Thậm chí, ở hậu trường phim dù chỉ là đang tập diễn trước khi bước vào cảnh quay thật, cả hai cũng khiến fan "bấn loạn" vì ngọt ngào. 

Chỉ trong 5 năm, Vương Hạc Đệ bị phát hiện 'đã kết hôn' 6 lần, netizen còn tưởng đang chạy KPI - Ảnh 2

Hay theo như trailer được ê kíp làm phim tiết lộ, người xem cũng nhận xét phản ứng hóa học của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ được thể hiện vô cùng bùng nổ. Cả hai sẽ tiếp tục gửi tới khán giả rất nhiều "cơm chó" với vô vàn cảnh tình tứ, thân mật xuất hiện trong phim. Hơn cả, netizen đặc biệt thích thú với khoảnh khắc bộ đôi chính Phù Đồ Duyên cùng mặc hỷ phục đỏ và làm lễ thành thân được lan truyền trên mạng. 

Chỉ trong 5 năm, Vương Hạc Đệ bị phát hiện 'đã kết hôn' 6 lần, netizen còn tưởng đang chạy KPI - Ảnh 3

Điều đáng nói ở đây chính là việc dân tình bất ngờ nhận ra một điểm trùng hợp hài hước. Đây đã là lần thứ 6 Vương Hạc Đệ "kết hôn" trong 5 năm kể từ lúc anh bắt đầu sự nghiệp của mình. Nhiều người còn cho rằng có khi dự án Dĩ Ái Vi Doanh sắp tới lại là lần kết hôn thứ 7. 

Chỉ trong 5 năm, Vương Hạc Đệ bị phát hiện 'đã kết hôn' 6 lần, netizen còn tưởng đang chạy KPI - Ảnh 4
Phim Thương Lan Quyết

 

Chỉ trong 5 năm, Vương Hạc Đệ bị phát hiện 'đã kết hôn' 6 lần, netizen còn tưởng đang chạy KPI - Ảnh 5
Phim Ngộ Long

 

Chỉ trong 5 năm, Vương Hạc Đệ bị phát hiện 'đã kết hôn' 6 lần, netizen còn tưởng đang chạy KPI - Ảnh 6
Phim Vườn Sao Băng 2018

 

Chỉ trong 5 năm, Vương Hạc Đệ bị phát hiện 'đã kết hôn' 6 lần, netizen còn tưởng đang chạy KPI - Ảnh 7
Phim Cuộc Sống Lý Trí

 

Chỉ trong 5 năm, Vương Hạc Đệ bị phát hiện 'đã kết hôn' 6 lần, netizen còn tưởng đang chạy KPI - Ảnh 8
Phim Tương Dạ

Phù Đồ Duyên là câu chuyện về nhân vật Chưởng ấn thái giám Tiêu Đạc - kẻ tìm mọi cách để củng cố quyền lực trong triều. Tài nhân Bộ Âm Lâu vốn nên bị tuẫn táng theo tiên đế lại được tân hoàng nhìn trúng, được Tiêu Đạc cứu về sau đó an bài sống trong Tiêu phủ, hai người chung sống sớm chiều dần dần nảy sinh tình cảm, nhưng ngại vì thân phận, chỉ đành chôn sâu tình này.

Tiêu Đạc xuống Giang Nam đốc thúc giám sát việc giao dịch tơ lụa cùng ngoại bang, Âm Lâu cũng theo hắn về Nam thăm người thân. Hai người yêu nhau khó lòng kiềm chế, cuối cùng bày tỏ cõi lòng, nhưng con đường phía trước trở ngại trùng trùng, thân phận thật của Tiêu Đạc, sự uy hiếp Nam Uyển Vương, sự chèn ép của tân hoàng, chỉ cần sơ xuất sẽ dẫn hoạ sát thân.

Âm Lâu hy sinh mình vì đại cục, quyết chí nhập cung, Tiêu Đạc không hiểu nội tình nên nảy sinh hiểu lầm với nàng, hai người yêu nhau nhưng phải che giấu tương tư. Rốt cuộc vận mệnh giữa hai người sẽ đi về đâu?

Chỉ trong 5 năm, Vương Hạc Đệ bị phát hiện 'đã kết hôn' 6 lần, netizen còn tưởng đang chạy KPI - Ảnh 9

Với nhiều tình tiết từ ngọt sâu răng đến ngược thấu tâm can, Phù Đồ Duyên hứa hẹn là một dự án tiềm năng, gây sốt màn ảnh khi lên được phát sóng. 

'Phù Đồ Duyên' xác nhận ngày lên sóng, Vương Hạc Đệ - Trần Ngọc Kỳ chính thức trở lại 'đường đua' phim ảnh

'Phù Đồ Duyên' xác nhận ngày lên sóng, Vương Hạc Đệ - Trần Ngọc Kỳ chính thức trở lại 'đường đua' phim ảnh

Lịch chiếu chính thức của bộ phim Phù Đồ Duyên mới đây đã được công bố, khán giả đang vô cùng mong chờ màn tái xuất của cặp đôi Vương Hạc Đệ - Trần Ngọc Kỳ.

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