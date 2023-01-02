Tạo hình ấn tượng của Dương Mịch trong phần trình diễn 'Ánh trăng nói hộ lòng tôi', nhan sắc ra sao mà lấn át đàn em?

Dương Mịch đã nhận được sự chú ý đông đảo từ phía khán giả khi xuất hiện trong lễ hội âm nhạc chào đón năm mới của đài truyền hình Trung Quốc.

Mới đây, Dương Mịch cháy hết mình trên sân khấu đài Hồ Nam với ca khúc solo Sao bạn đẹp như thế và bản remix "Ánh trăng nói hộ lòng tôi", song ca với Đại Trương Vỹ. Đồng thời, diện bộ đầm lấp lánh cùng cách trang điểm trẻ trung, nữ diễn viên khoe trọn được sắc vóc bốc lửa, nhan sắc đẹp bất chấp luôn mọi góc độ. Màn biểu diễn nhiệt huyết của người đẹp 37 tuổi khiến khán giả phấn khích, trở thành chủ đề hot trên Weibo. Thậm chí, khi Dương Mịch xuất hiện rating đài Hồ Nam tăng vọt lên, đạt thành tích cao nhất của chương trình là 2.77%. Chính vì vậy, từ thần thái đến nhan sắc của Mịch tỷ đều hoàn hảo đến mức không có chỗ nào để chê

Bên cạnh đó, Dương Mịch đại náo cả top tìm kiếm đêm qua với phần biểu diễn và loạt ảnh "tiên tử kết màn" lung linh không khác gì idol Kpop hàng đầu. Từ hình ảnh studio đăng tải cho đến hình trên sân khấu của Mịch tỷ đều được dân tình chia sẻ liên tục, gây sốt cả mạng xã hội.

Trong năm 2023 tới, Dương Mịch sẽ kết hợp với nam diễn viên trẻ Cung Tuấn trong phim mới "Hồ yêu tiểu hồng nương". Đây là dự án phim được kỳ vọng rất lớn vào năm 2023 vì sở hữu dàn diễn viên có tiếng. Thậm chí, "Hồ yêu tiểu hồng nương" còn được cho là bom tấn cổ trang giúp vực dậy tên tuổi của Dương Mịch. Bởi so với dòng phim hiện đại, các phim cổ trang, tiên hiệp là thế mạnh của mỹ nhân họ Dương. Chính điều này khiến các fan của cô cũng đặt nhiều kỳ vọng rằng, nữ diễn viên sẽ lấy lại vị thế của mình trước Triệu Lệ Dĩnh. Về thế mạnh, "Hồ yêu tiểu hồng nương" có nội dung và kịch bản phù hợp với nét diễn của Dương Mịch. Bên cạnh đó, những tạo hình mới của cặp đôi chính được đoàn phim chia sẻ nhận được những bình luận tích cực của khán giả. Hơn nữa, lượng người hâm mộ cổ trang của Dương Mịch khá lớn. Chính điều đó, "Hồ yêu tiểu hồng nương" cũng nằm trong top những dự án được mong chờ lên sóng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tao-hinh-an-tuong-cua-duong-mich-trong-phan-trinh-dien-anh-trang-noi-ho-long-toi-nhan-sac-ra-sao-ma-lan-at-dan-em-541981.html