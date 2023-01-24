Tiết lộ điểm chung của 2 mỹ nhân tuổi Mão trong Cbiz: Lưu Diệc Phi và Triệu Lệ Dĩnh

Sau đó, vào năm 2005 và 2006 cô tham gia vào hai bộ phim "Tiên kiếm kỳ hiệp" vai Triệu Linh Nhi và Tiểu Long Nữ trong "Thần điêu đại hiệp", hai bộ phim đã rất thành công khi trở thành phim truyền hình có tỉ suất người xem cao nhất Châu Á.

Lưu Diệc Phi bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh vào năm 2002 trong một quảng cáo. Sau đó, vai diễn đầu tiên của cô được thực hiện trong bộ phim "Kim phấn thế gia" trong vai Bạch Tú Châu rồi vai tiểu thư Vương Ngữ Yên trong Tân Thiên Long Bát Bộ. Với vai Vương Ngữ Yên của mình cô đã tạo được dấu ấn với các khán giả truyền hình lúc bấy giờ với cái tên "Mỹ nhân cổ trang" và trở thành ngôi sao ở Trung Quốc.

Cùng với những thành tích khó ai vượt qua được trong mảng phim truyền hình, Lưu Diệc Phi muốn thử sức mình với thể loại phim điện ảnh. Dự án đầu tiên trong hành trình mới của Lưu Diệc Phi chính là Vua Kung Fu. Năm 2008 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Lưu Diệc Phi khi trở thành nữ diễn viên Trung Quốc thứ 2 được ký hợp đồng độc quyền cùng công ty giải trí William Morris Agency, một trong ba công ty giải trí lớn nhất tại Mỹ.

Năm 2017, Lưu Diệc Phi hợp tác với hãng phim nổi tiếng Disney trong Hoa Mộc Lan - chuyển thể từ bộ phim hoạt hình cùng tên năm 1998. Dù dự án này còn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến diễn xuất của nữ diễn viên Lưu Diệc Phi nhưng cô vẫn được mọi người mệnh danh là "công chúa Disney". Chỉ nhờ đóng "Mộng hoa lục", sự nghiệp của Lưu Diệc Phi dường như thăng hoa trở lại. Cô được truyền thông đánh giá có một năm hoạt động nổi bật không thua kém gì Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch.

Vào sáng 22/12/2022, truyền thông Hoa ngữ còn đưa tin Lưu Diệc Phi đoạt giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại Liên hoan điện ảnh, truyền hình Macau nhờ đóng "Mộng hoa lục". Thành công của phim giúp Lưu Diệc Phi có một năm 2022 rực rỡ. Bằng chứng là đầu năm 2023, cô đã có phim nổi bật khác là "Đi đến nơi có gió".

Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh được mệnh danh là ngôi sao bảo chứng rating cho các phim truyền hình. Những tác phẩm mà cô tham gia ít nhiều nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Trước đó, mỹ nhân họ Triệu từng trở lại với tác phẩm hiện tại "Hạnh Phúc đến Vạn gia". Dù là bộ phim lấy đề tài nông thôn kén khán giả, tuy nhiên diễn xuất tiến bộ của cô đã giúp tác phẩm thành công vang dội. Khán giả khen vai Hạnh Phúc của Triệu Lệ Dĩnh trong phim mới mẻ so với các vai diễn trước đó mà mỹ nhân 8x đảm nhận. Sau bộ phim, danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh ngày một được củng cố hơn.

Ở tuổi U40, rõ ràng Triệu Lệ Dĩnh là ngôi sao có sự nghiệp đáng mơ ước. Cô sở hữu hơn 90 triệu người theo dõi trên Weibo. Cô giữ kỷ lục ngôi sao ăn khách nhất ở các nền tảng trực tuyến. Loạt tác phẩm người đẹp đóng chính đạt tổng lượt xem trên 200 tỉ. Số liệu do hãng phân tích thị trường Guduo Data và Vlinkage công bố, dựa trên thống kê từ các nền tảng như Tencent Video, Iqiyi, Youku...

Được đánh giá thành công trong sự nghiệp, tuy nhiên về tình duyên, hai mỹ nhân kể trên đều khá lận đận. Lưu Diệc Phi trải qua một vài cuộc tình kín tiếng nhưng đều không đi đến bờ bến hạnh phúc. Từ khi chia tay tài tử Hàn Song Seung Hun năm 2017, cô sống khép kín và chỉ thích làm bạn với thú cưng. Trong khi, Triệu Lệ Dĩnh ly hôn Phùng Thiệu Phong vào 4.2021. Sau đó, cô liên tục dính nhiều ồn ào với công cũ. Đến hiện tại, người đẹp vẫn độc thân.