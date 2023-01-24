Tiết lộ điểm chung của 2 mỹ nhân tuổi Mão trong Cbiz: Lưu Diệc Phi và Triệu Lệ Dĩnh

Sao quốc tế 24/01/2023 07:15

Trong làng giải trí Hoa ngữ, Lưu Diệc Phi và Triệu Lệ Dĩnh là 2 mỹ nhân sinh năm Mão 1987.

Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh vào năm 2002 trong một quảng cáo. Sau đó, vai diễn đầu tiên của cô được thực hiện trong bộ phim "Kim phấn thế gia" trong vai Bạch Tú Châu rồi vai tiểu thư Vương Ngữ Yên trong Tân Thiên Long Bát Bộ. Với vai Vương Ngữ Yên của mình cô đã tạo được dấu ấn với các khán giả truyền hình lúc bấy giờ với cái tên "Mỹ nhân cổ trang" và trở thành ngôi sao ở Trung Quốc.

Sau đó, vào năm 2005 và 2006 cô tham gia vào hai bộ phim "Tiên kiếm kỳ hiệp" vai Triệu Linh Nhi và Tiểu Long Nữ trong "Thần điêu đại hiệp", hai bộ phim đã rất thành công khi trở thành phim truyền hình có tỉ suất người xem cao nhất Châu Á.

Tiết lộ điểm chung của 2 mỹ nhân tuổi Mão trong Cbiz: Lưu Diệc Phi và Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 1

Cùng với những thành tích khó ai vượt qua được trong mảng phim truyền hình, Lưu Diệc Phi muốn thử sức mình với thể loại phim điện ảnh. Dự án đầu tiên trong hành trình mới của Lưu Diệc Phi chính là Vua Kung Fu. Năm 2008 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Lưu Diệc Phi khi trở thành nữ diễn viên Trung Quốc thứ 2 được ký hợp đồng độc quyền cùng công ty giải trí William Morris Agency, một trong ba công ty giải trí lớn nhất tại Mỹ. 

Năm 2017, Lưu Diệc Phi hợp tác với hãng phim nổi tiếng Disney trong Hoa Mộc Lan - chuyển thể từ bộ phim hoạt hình cùng tên năm 1998. Dù dự án này còn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến diễn xuất của nữ diễn viên Lưu Diệc Phi nhưng cô vẫn được mọi người mệnh danh là "công chúa Disney". Chỉ nhờ đóng "Mộng hoa lục", sự nghiệp của Lưu Diệc Phi dường như thăng hoa trở lại. Cô được truyền thông đánh giá có một năm hoạt động nổi bật không thua kém gì Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch.

Vào sáng 22/12/2022, truyền thông Hoa ngữ còn đưa tin Lưu Diệc Phi đoạt giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại Liên hoan điện ảnh, truyền hình Macau  nhờ đóng "Mộng hoa lục". Thành công của phim giúp Lưu Diệc Phi có một năm 2022 rực rỡ. Bằng chứng là đầu năm 2023, cô đã có phim nổi bật khác là "Đi đến nơi có gió".

 

Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh được mệnh danh là ngôi sao bảo chứng rating cho các phim truyền hình. Những tác phẩm mà cô tham gia ít nhiều nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Trước đó, mỹ nhân họ Triệu từng trở lại với tác phẩm hiện tại "Hạnh Phúc đến Vạn gia". Dù là bộ phim lấy đề tài nông thôn kén khán giả, tuy nhiên diễn xuất tiến bộ của cô đã giúp tác phẩm thành công vang dội. Khán giả khen vai Hạnh Phúc của Triệu Lệ Dĩnh trong phim mới mẻ so với các vai diễn trước đó mà mỹ nhân 8x đảm nhận. Sau bộ phim, danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh ngày một được củng cố hơn.

Tiết lộ điểm chung của 2 mỹ nhân tuổi Mão trong Cbiz: Lưu Diệc Phi và Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 2

Ở tuổi U40, rõ ràng Triệu Lệ Dĩnh là ngôi sao có sự nghiệp đáng mơ ước. Cô sở hữu hơn 90 triệu người theo dõi trên Weibo. Cô giữ kỷ lục ngôi sao ăn khách nhất ở các nền tảng trực tuyến. Loạt tác phẩm người đẹp đóng chính đạt tổng lượt xem trên 200 tỉ. Số liệu do hãng phân tích thị trường Guduo Data và Vlinkage công bố, dựa trên thống kê từ các nền tảng như Tencent Video, Iqiyi, Youku...

Được đánh giá thành công trong sự nghiệp, tuy nhiên về tình duyên, hai mỹ nhân kể trên đều khá lận đận. Lưu Diệc Phi trải qua một vài cuộc tình kín tiếng nhưng đều không đi đến bờ bến hạnh phúc. Từ khi chia tay tài tử Hàn Song Seung Hun năm 2017, cô sống khép kín và chỉ thích làm bạn với thú cưng. Trong khi, Triệu Lệ Dĩnh ly hôn Phùng Thiệu Phong vào 4.2021. Sau đó, cô liên tục dính nhiều ồn ào với công cũ. Đến hiện tại, người đẹp vẫn độc thân.

Lý do Vương Hạc Đệ, Trần Phi Vũ 'vượt mặt' đàn chị Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh trong năm 2022

Lý do Vương Hạc Đệ, Trần Phi Vũ 'vượt mặt' đàn chị Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh trong năm 2022

Năm 2022 là năm thành công của những ngôi sao trẻ, trong đó, phải kể đến Vương Hạc Đệ, Trần Phi Vũ.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Lưu Diệc Phi sao châu á làng sao sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Lý do Vương Hạc Đệ, Trần Phi Vũ 'vượt mặt' đàn chị Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh trong năm 2022

Lý do Vương Hạc Đệ, Trần Phi Vũ 'vượt mặt' đàn chị Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh trong năm 2022

Xôn xao tin con trai Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong xuất hiện trên sóng truyền hình dịp đầu năm mới

Xôn xao tin con trai Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong xuất hiện trên sóng truyền hình dịp đầu năm mới

Liệu Triệu Lệ Dĩnh có cảm thấy hối hận vì kết hôn với Phùng Thiệu Phong?

Liệu Triệu Lệ Dĩnh có cảm thấy hối hận vì kết hôn với Phùng Thiệu Phong?

Dù gây tranh cãi bởi mạch phim 'chậm chạp' nhưng 'Đi Đến Nơi Có Gió' của Lý Hiện và Lưu Diệc Phi vẫn gây ấn tượng vì điều này

Dù gây tranh cãi bởi mạch phim 'chậm chạp' nhưng 'Đi Đến Nơi Có Gió' của Lý Hiện và Lưu Diệc Phi vẫn gây ấn tượng vì điều này

'Cha nuôi Lưu Diệc Phi' chia tay người tình kém 30 tuổi, thoải mái cặp kè với mỹ nhân khác

'Cha nuôi Lưu Diệc Phi' chia tay người tình kém 30 tuổi, thoải mái cặp kè với mỹ nhân khác

Loạt ảnh 'tình bể bình' của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện trong phim mới, hỏi sao mà dân tình không 'đẩy thuyền' mạnh mẽ?

Loạt ảnh 'tình bể bình' của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện trong phim mới, hỏi sao mà dân tình không 'đẩy thuyền' mạnh mẽ?

TIN MỚI NHẤT

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 3 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 4 giờ 34 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 6 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 7 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 8 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái