Loạt ảnh 'tình bể bình' của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện trong phim mới, hỏi sao mà dân tình không 'đẩy thuyền' mạnh mẽ?

Thời gian gần đây, bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đóng chính đang nhận được nhiều lời khen của khán giả.

Thời gian gần đây, bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đóng chính đang nhận được nhiều lời khen của khán giả vì khung cảnh thôn quê xinh đẹp, yên bình. Đồng thời, trang phục của cả hai cũng nhận được sự quan tâm của khán giả. Trong bộ phim lần này, nữ diễn viên chọn cho mình những bộ đồ kín đáo, với kiểu dáng và gam màu nhẹ nhàng, đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, thanh lịch. Những chiếc váy hoa, áo voan mỏng, áo sơ mi kết hợp cùng loạt phụ kiện đơn giản như mũ nồi, dây buộc tóc, băng đô hoa,... Tất cả đa phần đều theo phong cách vintage, có chút hoài cổ, rất phù hợp với bối cảnh và màu phim.

Không chỉ bối cảnh phim hay phục trang của cả hai, mà "phản ứng hóa học" của cặp đôi này cũng rất ấn tượng. Sự tương tác của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đỉnh đến mức khiến nhiều người nghi ngờ không biết có phải hai ngôi sao này đã “phim giả tình thật” hay không. Thậm chí, những người hâm mộ của bộ phim này còn nhiệt tình "đẩy thuyền" bằng cách làm giấy đăng ký kết hôn cho Hứa Hồng Đâị và Tạ Chi Dao.

Đi Đến Nơi Có Gió là câu chuyện xoay quanh hành trình rời bỏ thành phố đông đúc, chật chội, trở về quê hương để tìm cách cân bằng cuộc sống, thực hiện các mục tiêu mới của một cô gái trẻ. Trong phim, Lưu Diệc Phi vào vai Hứa Đậu Hồng sau cái chết của người bạn thân, cuộc sống và công việc của cô đều rơi vào bế tắc. Để vực dậy tinh thần, Hứa Đậu Hồng đến thôn Vân Miêu tại Đại Lý nghỉ ngơi. Nơi đây, cô gặp Tạ Chi Dao (do Lý Hiện thủ vai), một người đã từ bỏ công việc lương cao và trở về quê hương để khởi nghiệp. Sau nhiều lần trò chuyện, Tạ Chi Dao mời Hứa Đậu Hồng cùng mình xây dựng khách sạn và khai phá làng du lịch, giúp quê hương đổi mới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loat-anh-tinh-be-binh-cua-luu-diec-phi-va-ly-hien-trong-phim-moi-hoi-sao-ma-dan-tinh-khong-day-thuyen-manh-me-547749.html