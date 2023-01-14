Cảnh hôn 'cực cháy' của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện chưa được tiết lộ khiến dân tình rầm rộ khắp cõi mạng

Sao quốc tế 14/01/2023 20:37

Đoạn hôn nóng bỏng của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện được dân mạng phát hiện trong đoạn quảng cáo phim mới Đi Đến Nơi Có Gió.

Đi đến nơi có gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện là phim truyền hình gây chú ý thời gian qua trên màn ảnh Trung Quốc. Dự án được quảng cáo là bộ phim chữa lành tâm hồn, mang lại những phút giây thư giãn cho khán giả nhờ cảnh sắc tuyệt đẹp vùng Vân Nam và những con người đáng mến.

Gần đây, khoảnh khắc ngọt ngào của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện trong bộ phim đã trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng xứ Trung. Đồng thời, hình ảnh về nụ hôn của cặp đôi diễn viên đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận và chiếm trọn bảng tìm kiếm.

Cảnh hôn 'cực cháy' của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện chưa được tiết lộ khiến dân tình rầm rộ khắp cõi mạng - Ảnh 1

Cụ thể, đoạn hôn nóng bỏng được dân mạng phát hiện trong đoạn quảng cáo phim mới Đi Đến Nơi Có Gió. Trong cảnh quay là hai nhân vật Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi) và Tạ Chi Dao (Lý Hiện). Nhiều người không ngớt lời khen ngợi, cho rằng cảnh hôn của cặp sao quá "cháy".

Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đều có ngoại hình đẹp xuất sắc nên cảnh hôn của cặp đôi được đánh giá rất cao. Trong Khi Lưu Diệc Phi trẻ trung xinh đẹp thì Lý Hiện cũng giữ vững phong độ khi đứng cạnh "chị lớn". Khung cảnh hiện lên vô cùng lãng mạn, đậm chất trữ tình.

Cảnh hôn 'cực cháy' của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện chưa được tiết lộ khiến dân tình rầm rộ khắp cõi mạng - Ảnh 2

Đi Đến Nơi Có Gió là câu chuyện xoay quanh hành trình rời bỏ thành phố đông đúc, chật chội, trở về quê hương để tìm cách cân bằng cuộc sống, thực hiện các mục tiêu mới của một cô gái trẻ. Trong phim, Lưu Diệc Phi vào vai Hứa Đậu Hồng sau cái chết của người bạn thân, cuộc sống và công việc của cô đều rơi vào bế tắc. 

Để vực dậy tinh thần, Hứa Đậu Hồng đến thôn Vân Miêu tại Đại Lý nghỉ ngơi. Nơi đây, cô gặp Tạ Chi Dao (do Lý Hiện thủ vai), một người đã từ bỏ công việc lương cao và trở về quê hương để khởi nghiệp. Sau nhiều lần trò chuyện, Tạ Chi Dao mời Hứa Đậu Hồng cùng mình xây dựng khách sạn và khai phá làng du lịch, giúp quê hương đổi mới. Nhiều người kỳ vọng, phim mới của Lưu Diệc Phi sẽ gây lên "cơn sốt" cho màn ảnh nhỏ trong năm 2023.

Những tranh cãi xung quanh 'Đi đến nơi có gió' của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện

Những tranh cãi xung quanh 'Đi đến nơi có gió' của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện

Những ngày gần đây, Lưu Diệc Phi được bàn tán xôn xao khi tiếp tục tái ngộ khán giả qua bộ phim 'Đi đến nơi có gió' đóng cùng Lý Hiện.

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