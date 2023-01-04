Màn 'đọ sức' gay cấn giữa các nam thần Dương Dương, Lý Hiện, Ngô Lỗi trên màn ảnh Cbiz

Sao quốc tế 04/01/2023 19:31

Trong đầu năm 2023, màn ảnh nhỏ Hoa Ngữ sẽ trở thành "đấu trường" so tài giữa các nam thần là Dương Dương, Lý Hiện, Ngô Lỗi.

Dương Dương - Khói lửa nhân gian của tôi

Dương Dương trở lại với thể loại ngôn tình chuyển thể trong năm 2023. Đây cũng chính ;à thế mạnh của nam diễn viên từ khi ra mắt. Dương Dương thủ vai Tống Diệm, đội trưởng đội Phòng cháy chữa cháy. Tống Diệm nghiêm khắc, cứng đầu nhưng rất có trách nhiệm và nhiệt huyết với công việc.

Màn 'đọ sức' gay cấn giữa các nam thần Dương Dương, Lý Hiện, Ngô Lỗi trên màn ảnh Cbiz - Ảnh 1

Khói lửa nhân gian của tôi được chuyển thể từ tiểu thuyết Một tòa thành đang chờ anh của tác giả Cửu Nguyệt Hi, là câu chuyện kể về cuộc sống của nữ chính Hứa Thấm (do Vương Sở Nhiên thủ vai) mồ côi từ nhỏ và được gia đình họ Mạnh nhận nuôi. Vì luôn mang trong lòng sự biết ơn và kính sợ nên Hứa Thấm luôn nín nhịn, sống lặng lẽ, âm thầm, không dám sống thật với mong muốn của bản thân.

Trái ngược với cô, nam chính Tống Diệm (do Dương Dương thủ vai) lại là một chàng trai trẻ có lý tưởng sống mãnh liệt cùng bầu nhiệt huyết thanh xuân. Sự xuất hiện của Tống Diệm giống như cơn gió, thổi bùng lên ngọn lửa luôn nhen nhóm nơi sâu thẳm trong lòng Hứa Thấm. Từ đó, cô sống mạnh mẽ hơn, cố gắng vươn lên. Tình yêu giữa họ cũng bình dị như bao người, có lúc êm đềm cũng có lúc sóng gió, gian truân. Họ không chỉ cùng nhau đối mặt với những khó khăn về đặc thù công việc của một lính cứu hỏa và một nữ bác sỹ mà còn vượt qua nỗi lo “cơm áo gạo tiền” trong cuộc sống thường nhật.

Lý Hiện - Đi đến nơi có gió

Năm 2023 Lý Hiện có tới ba phim chờ phát sóng nhưng đáng mong đợi nhất là Đi đến nơi có gió. Đây là bộ phim đầu tiên anh đóng cặp cùng "Thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi. Lý Hiện thủ vai Tạ Chi Dao, một thanh niên đã bỏ công việc lương cao và trở về quê hương khởi nghiệp.

Màn 'đọ sức' gay cấn giữa các nam thần Dương Dương, Lý Hiện, Ngô Lỗi trên màn ảnh Cbiz - Ảnh 2

Đi đến nơi có gió là bộ phim truyền hình hiện đại. Nội dung chính kể về hai nhân vật chính Hứa Hồng Đậu và Tạ Chi Dao. Vì một vài lí do, cuộc sống và công việc của Hứa Hồng Đậu đều rơi vào ngõ cụt, và tới “tiểu viện lộng gió” ở thôn Vân Miêu để nghỉ ngơi, và quen Tạ Chi Dao, một người bỏ việc lương cao để về quê khởi nghiệp, cũng quen được một nhóm người đồng trang lứa từ thành phố tới.

Trong những ngày tháng chung sống, Tạ Chi Dao đã cảm nhận được lòng tốt và sự thành thật của Hứa Hồng Đậu, Hứa Hồng Đậu cũng cảm động trước chủ nghĩa lý tưởng săn sóc già trẻ lớn bé nơi thôn quê của Tạ Chi Dao. Hai người phải lòng nhau, và cuối cùng đến với nhau.

Ngô Lỗi - Tình yêu thôi mà

Sau thành công của Tinh hán xán lạn, Ngô Lỗi trở lại với phim hiện đại đề tài thể thao. Trong phim anh vào vai Tống Tam Xuyên, một vận động viên chuyên ngồi ghế dự bị.

Màn 'đọ sức' gay cấn giữa các nam thần Dương Dương, Lý Hiện, Ngô Lỗi trên màn ảnh Cbiz - Ảnh 3

Tình Yêu Thôi Mà là bộ phim truyền hình thuộc thể loại tình cảm đô thị lãng mạn, có kịch bản được chắp bút bởi Trương Anh Cơ - biên kịch đứng sau thành công của drama Ba Mươi Chưa Phải Là Hết do Đồng Dao, Giang Sơ Ảnh và Mao Hiểu Đồng đóng chính. Trong khi đó, quá trình quay sẽ được chỉ đạo bởi đạo diễn Trương Hiểu Ba.

Nội dung phim xoay quanh hai nhân vật là Lương Hữu An, một cầu thủ chuyên nghiệp ưu tú bước vào giai đoạn bế tắc cuộc đời và Tống Tam Xuyên, một vận động viên quen ngồi trên ghế dự bị. Số phận run rủi khiến cả hai gia nhập câu lạc bộ quần vợt và phát sinh chuyện tình ngọt ngào.

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