Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục bị 'bóc mẽ' bằng chứng hẹn hò, danh tính sao nam có phải là Dương Dương?

Ngoài ra, blogger Trương Tiểu Hàn – người liên tục cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du đang hẹn hò nhưng chưa từng đưa ra bằng chứng nào cũng đã chia sẻ lại bài viết đầy ẩn ý.

Mới đây, mạng xã hội đã xuất hiện tin tức Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du đang hẹn hò khiến không ít người bàn tán xôn xao. Nguyên nhân là vì bức ảnh khoe eo thon mới được đăng tải của nàng mỹ nữ Tân Cương có màu tường giống hệt ảnh của sao nam họ Hoàng.

Thông tin này vừa được đưa ra đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm rất lớn của cư dân mạng. Đa số đều cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không hẹn hò với một sao nam vướng bê bối đạo đức như Hoàng Cảnh Du. Bên cạnh đó, đây là thời điểm phát triển sự nghiệp quan trọng vậy nên nàng mỹ nữ Tân Cương sẽ không công khai yêu đương.

Trước đó, kể từ sau thành công của Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành một trong những cặp đôi đẹp nhất Cbiz. Ngoại hình cực phẩm chưa đủ, cả hai còn có chemistry cực đỉnh khiến dân tình mê mẩn mãi không thôi. Kể từ sau lần hợp tác đóng chung phim đầu tiên, cả hai cũng liên tục vướng vào nghi vấn “phim giả tình thật”.

Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những nữ đỉnh lưu lượng hàng đầu Cbiz, cô có khả năng đảm nhiệm nhiều dạng nhân vật khác nhau trong các bộ phim từ hiện đại đến cổ trang.

Sau khi “làm mưa làm gió” với Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh hay Ngự Giao Ký, Địch Lệ Nhiệt Ba sắp tái xuất với 2 dự án truyền hình là Công Tố Tinh Anh và An Lạc Truyện. Mỗi khi các dự án án này có thêm thông tin mới, tên tuổi nữ diễn viên lập tức xuất hiện trên hot search các nền tảng, điều này một lần nữa chứng minh sức hút vượt trội của cô nàng.