Khoảnh khắc xuất hiện như 'tiên giáng trần', nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn gây không ít tranh cãi vì điều này

Sao quốc tế 05/12/2022 10:39

Mới đây, những hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện tại chương trình One Thousand đã chú ý và khiến cư dân mạng không khỏi bàn tán xôn xao.

Mới đây, cư dân mạng đã đăng tải hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện tại chương trình "One Thousand" đã gây không ít sự kinh ngạc. Đầu tiên, cô nàng làm cho khán giả kinh ngạc bởi vẻ đẹp nữ thần, nhất là trong bối cảnh xuất hiện vô cùng đặc biệt – với bộ váy công chúa, nữ diễn viên đã hạ từ trên cao xuống trong khung cảnh tiên giáng trần.

 

Nhưng khi máy quay quay cận cảnh gương mặt của cô nàng, nhiều người lại chuyển sang nghi ngờ về vẻ đẹp không tì vết của Nhiệt Ba. Gương mặt nữ diễn viên dưới sân khấu đã để lộ nhiều khuyết điểm, nhất là làn da không được mịn màng và săn chắc như những thước phim và bức ảnh được chăm sóc kỹ lưỡng. Người hâm mộ của cô nàng nói rằng, đó là do ánh sáng và góc quay.

Khoảnh khắc xuất hiện như 'tiên giáng trần', nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn gây không ít tranh cãi vì điều này - Ảnh 1

Tuy nhiên, trong tất cả những bức ảnh cận mặt cô nàng đều để lộ làn da không săn chắc. Khi nữ diễn viên cười, dấu hiệu của tuổi tác lộ ra rất rõ ràng, dường như khuôn mặt cô xuất hiện vài nếp nhăn. Điều này đã phá vỡ đi khung cảnh xuất hiện như tiểu tiên nữ của cô nàng.

Khoảnh khắc xuất hiện như 'tiên giáng trần', nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn gây không ít tranh cãi vì điều này - Ảnh 2Khoảnh khắc xuất hiện như 'tiên giáng trần', nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn gây không ít tranh cãi vì điều này - Ảnh 3Khoảnh khắc xuất hiện như 'tiên giáng trần', nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn gây không ít tranh cãi vì điều này - Ảnh 4

Và khi cười, gương mặt của cô nàng được cho là không tự nhiên, không còn vẻ đẹp mỹ miều như những gì khán giả vẫn nhìn thấy trên các nền tảng mạng.

Khoảnh khắc xuất hiện như 'tiên giáng trần', nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn gây không ít tranh cãi vì điều này - Ảnh 5

Song dù thế nào đi nữa, nhan sắc của nàng mỹ nhân Tân Cương luôn được công nhận, và thường xuyên lọt danh sách xếp hạng những người đẹp nhất. Nữ diễn viên luôn nổi tiếng là mỹ nhân Cbiz đầu tư về mặt tạo hình mỗi lần xuất hiện. Nữ diễn viên được đánh giá cao về cả nhan sắc lẫn vóc dáng, gu thời trang biến hóa đa dạng. Mỹ nhân Tân Cương từng thử qua không biết bao nhiêu các sắc màu trang phục khác nhau, màu nào cũng đẹp nhưng nổi bật và bừng sáng nhất phải kể đến sắc đỏ.

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