Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp kinh diễm trên trang bìa tạp chí tháng 12, được kỳ vọng 'chuyển hình' thành công với 'Công Tố Tinh Anh'

Mới đây, Mỹ nữ Tân Cương - Địch Lệ Nhiệt Ba nhận được "cơn mưa" lời khen nhan sắc, phong cách quyến rũ ở tuổi 30.

Địch Lệ Nhiệt Ba hiện là sao nữ nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc. Dù diễn xuất không được đánh giá cao, cô hút fan nhờ nhan sắc, phong cách thời trang đẹp. Diễn viên là người đại diện hàng loạt thương hiệu lớn nhỏ. Trang Weibo của cô có hơn 60 triệu người theo dõi. Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba "gây bão" với loạt ảnh tạp chí khoe sắc trên tạp chí OK! tháng 12. Vẻ đẹp sắc sảo, ma mị của người đẹp khiến người xem phải xiêu lòng.

Thành công về mặt thương mại, quảng bá hình ảnh cá nhân nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn gây tranh cãi về diễn xuất. Nữ diễn viên hiện đang chuyển hướng sự nghiệp sang dòng phim kịch. Mới đây, cô đóng máy dự án Công tố tinh anh, đóng cặp với Đồng Đại Vi, Cao Hâm, Hàn Đống... Trong đó, Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai kiểm sát viên trẻ tuổi An Ni của viện kiểm sát Giang Thành, được kiểm sát trưởng giao cho nhiệm vụ tham gia điều tra ban đầu về vụ án sinh viên đại học mất tích.

Đây là dạng nhân vật mới, khác hoàn toàn những vai diễn ngôn tình trước đó mà Địch Lệ Nhiệt Ba thể hiện. Do đó, đây cũng là thử thách về diễn xuất dành cho mỹ nhân Tân Cương. Trước đó, cô bị đánh giá là một màu khi lựa chọn nhân vật trong các dự án ngôn tình như An Lạc truyện, Trường Ca hành, Ngự giao ký... Theo Sohu, nếu Công tố tinh anh đạt thành tích tốt, sẽ là bước đệm giúp Địch Lệ Nhiệt Ba nhận được nhiều vai diễn đa dạng hơn. Thực tế, nữ diễn viên chia sẻ cô luôn muốn tham gia các bộ phim điện ảnh có tính nghệ thuật cao hay dự án phim truyền hình chính kịch có chiều sâu. Đây cũng là lý do khiến Địch Lệ Nhiệt Ba dừng đóng phim suốt 4 tháng qua. Cô đang chờ đợi những dự án chất lượng thay vì liên tục vào đoàn phim đóng những vai diễn rập khuôn nhau.

Fandom Triệu Lộ Tư cố tình có hành động gây khích, đại chiến dữ dội với fandom Địch Lệ Nhiệt Ba Chuyện fan đi bài khen ngợi thần tượng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, fandom Triệu Lộ Tư lại đi bài quá lố, đụng chạm đến Địch Lệ Nhiệt Ba khiến fandom 2 nhà đại chiến dữ dội.

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