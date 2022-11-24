Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp kinh diễm trên trang bìa tạp chí tháng 12, được kỳ vọng 'chuyển hình' thành công với 'Công Tố Tinh Anh'

Sao quốc tế 24/11/2022 06:16

Mới đây, Mỹ nữ Tân Cương - Địch Lệ Nhiệt Ba nhận được "cơn mưa" lời khen nhan sắc, phong cách quyến rũ ở tuổi 30.

Địch Lệ Nhiệt Ba hiện là sao nữ nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc. Dù diễn xuất không được đánh giá cao, cô hút fan nhờ nhan sắc, phong cách thời trang đẹp. Diễn viên là người đại diện hàng loạt thương hiệu lớn nhỏ. Trang Weibo của cô có hơn 60 triệu người theo dõi.

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba "gây bão" với loạt ảnh tạp chí khoe sắc trên tạp chí OK! tháng 12. Vẻ đẹp sắc sảo, ma mị của người đẹp khiến người xem phải xiêu lòng.

Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp kinh diễm trên trang bìa tạp chí tháng 12, được kỳ vọng 'chuyển hình' thành công với 'Công Tố Tinh Anh' - Ảnh 1Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp kinh diễm trên trang bìa tạp chí tháng 12, được kỳ vọng 'chuyển hình' thành công với 'Công Tố Tinh Anh' - Ảnh 2Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp kinh diễm trên trang bìa tạp chí tháng 12, được kỳ vọng 'chuyển hình' thành công với 'Công Tố Tinh Anh' - Ảnh 3Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp kinh diễm trên trang bìa tạp chí tháng 12, được kỳ vọng 'chuyển hình' thành công với 'Công Tố Tinh Anh' - Ảnh 4Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp kinh diễm trên trang bìa tạp chí tháng 12, được kỳ vọng 'chuyển hình' thành công với 'Công Tố Tinh Anh' - Ảnh 5Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp kinh diễm trên trang bìa tạp chí tháng 12, được kỳ vọng 'chuyển hình' thành công với 'Công Tố Tinh Anh' - Ảnh 6

Thành công về mặt thương mại, quảng bá hình ảnh cá nhân nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn gây tranh cãi về diễn xuất. Nữ diễn viên hiện đang chuyển hướng sự nghiệp sang dòng phim kịch. Mới đây, cô đóng máy dự án Công tố tinh anh, đóng cặp với Đồng Đại Vi, Cao Hâm, Hàn Đống... Trong đó, Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai kiểm sát viên trẻ tuổi An Ni của viện kiểm sát Giang Thành, được kiểm sát trưởng giao cho nhiệm vụ tham gia điều tra ban đầu về vụ án sinh viên đại học mất tích.

Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp kinh diễm trên trang bìa tạp chí tháng 12, được kỳ vọng 'chuyển hình' thành công với 'Công Tố Tinh Anh' - Ảnh 7Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp kinh diễm trên trang bìa tạp chí tháng 12, được kỳ vọng 'chuyển hình' thành công với 'Công Tố Tinh Anh' - Ảnh 8

Đây là dạng nhân vật mới, khác hoàn toàn những vai diễn ngôn tình trước đó mà Địch Lệ Nhiệt Ba thể hiện. Do đó, đây cũng là thử thách về diễn xuất dành cho mỹ nhân Tân Cương. Trước đó, cô bị đánh giá là một màu khi lựa chọn nhân vật trong các dự án ngôn tình như An Lạc truyện, Trường Ca hành, Ngự giao ký...

Theo Sohu, nếu Công tố tinh anh đạt thành tích tốt, sẽ là bước đệm giúp Địch Lệ Nhiệt Ba nhận được nhiều vai diễn đa dạng hơn. Thực tế, nữ diễn viên chia sẻ cô luôn muốn tham gia các bộ phim điện ảnh có tính nghệ thuật cao hay dự án phim truyền hình chính kịch có chiều sâu. Đây cũng là lý do khiến Địch Lệ Nhiệt Ba dừng đóng phim suốt 4 tháng qua. Cô đang chờ đợi những dự án chất lượng thay vì liên tục vào đoàn phim đóng những vai diễn rập khuôn nhau.

Fandom Triệu Lộ Tư cố tình có hành động gây khích, đại chiến dữ dội với fandom Địch Lệ Nhiệt Ba

Fandom Triệu Lộ Tư cố tình có hành động gây khích, đại chiến dữ dội với fandom Địch Lệ Nhiệt Ba

Chuyện fan đi bài khen ngợi thần tượng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, fandom Triệu Lộ Tư lại đi bài quá lố, đụng chạm đến Địch Lệ Nhiệt Ba khiến fandom 2 nhà đại chiến dữ dội.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba sao hoa ngữ sao châu á nhan sắc Địch Lệ Nhiệt Ba diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba

TIN LIÊN QUAN

Fandom Triệu Lộ Tư cố tình có hành động gây khích, đại chiến dữ dội với fandom Địch Lệ Nhiệt Ba

Fandom Triệu Lộ Tư cố tình có hành động gây khích, đại chiến dữ dội với fandom Địch Lệ Nhiệt Ba

So kè lượt xem phim của Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba trên cùng một nền tảng, netizen bất ngờ với sự chênh lệch rõ rệt

So kè lượt xem phim của Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba trên cùng một nền tảng, netizen bất ngờ với sự chênh lệch rõ rệt

Thành tích khó ai sánh bằng của Triệu Lộ Tư ở tuổi 23: Đến cả Địch Lệ Nhiệt Ba hay Dương Tử cũng phải thua xa

Thành tích khó ai sánh bằng của Triệu Lộ Tư ở tuổi 23: Đến cả Địch Lệ Nhiệt Ba hay Dương Tử cũng phải thua xa

Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ công khai tình cảm đặc biệt với một người, netizen kết luận Dương Dương và Hoàng Cảnh Du chỉ là kẻ đến sau người này

Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ công khai tình cảm đặc biệt với một người, netizen kết luận Dương Dương và Hoàng Cảnh Du chỉ là kẻ đến sau người này

Hé lộ danh tính người yêu của Địch Lệ Nhiệt Ba, dân tình couple 'Dương Dương - Nhiệt Ba' chính thức 'xuống thuyền'?

Hé lộ danh tính người yêu của Địch Lệ Nhiệt Ba, dân tình couple 'Dương Dương - Nhiệt Ba' chính thức 'xuống thuyền'?

Địch Lệ Nhiệt Ba bị paparazzi theo dõi lúc nửa đêm, fan tức giận vì thần tượng bị xâm phạm đời tư

Địch Lệ Nhiệt Ba bị paparazzi theo dõi lúc nửa đêm, fan tức giận vì thần tượng bị xâm phạm đời tư

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 28 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ