Địch Lệ Nhiệt Ba cuốn hút cùng sắc đỏ rực rỡ trên bìa tạp chí tháng 12

Sao quốc tế 24/11/2022 17:40

Xuất hiện trên bìa tạp chí OK! phiên bản Trung Hoa, Địch Lệ Nhật Ba đã khiến công chúng phải xuýt xoa bởi nhan sắc "đẹp không tì vết" của mình.

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba đã trở thành gương mặt trang bìa của ấn phẩm OK! Magazine tháng 12/2022 phiên bản Trung Quốc. Trong số tạp chí lần này, nữ diễn viên đã gây chú ý mạnh khi khoe ra nhan sắc "cực phẩm" cùng làn da trắng mịn trong trang phục và nền ảnh đầy sắc đỏ.

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Lệ Nhiệt Ba là gương mặt trang bìa của ấn phẩm OK! Magazine tháng 12/2022 phiên bản Trung Quốc - Ảnh: OK!

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Cùng với mái tóc xõa bồng bềnh, Địch Lệ Nhiệt Ba đã quá thông minh khi lựa chọn kiểu makeup đậm cùng đôi môi đỏ rực được kẻ tràn viền "tone-sur-tone" với màu chủ đạo của bộ ảnh. Không những vậy, có thể nói người đẹp rất biết cách tạo dáng khi mỗi bức hình đều độc đáo như một tác phẩm nghệ thuật.

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Ở thời điểm hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba là sao nữ 9X có nhiều hợp đồng quảng cáo và độ nhận diện cao nhất ở C-biz. Nữ diễn viên thậm chí còn được đặt cho danh xưng "nữ hoàng quảng cáo" thế hệ mới, soán ngôi Phạm Băng Băng với 26 thương hiệu đang hợp tác.

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Gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba đang bắt đầu chuyển hướng sang dòng phim chính kịch với vai diễn kiểm sát viên trẻ tuổi An Ni của viện kiểm sát Giang Thành trong dự án Công Tố Tinh Anh. Được biết, phim do chính Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc sản xuất kể về 10 vụ án trên không gian mạng có thật ngoài đời.

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Đây cũng là lý do mà trong suốt 4 tháng vừa qua, Địch Lệ Nhiệt Ba không tham gia phim mới, cô muốn tập trung vào chất lượng của từng tác phẩm thay vì hàng loạt các vai diễn có nét tương đồng nhau.

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