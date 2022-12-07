Loạt ảnh cũ 'thời còn phèn' của Địch Lệ Nhiệt Ba được 'đào lại', nhan sắc gây choáng váng ra sao?

Sao quốc tế 07/12/2022 07:35

Mới đây, những bức ảnh cũ thời còn chưa nổi tiếng của Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ được "đào lại" và nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng.

Trong số dàn mỹ nhân thế hệ mới của làng giải trí Hoa ngữ, Địch Lệ Nhiệt Ba là nữ diễn viên nhận được đánh giá cao nhất từ phía người hâm mộ. Sở hữu nhan sắc "đỉnh của chóp" cùng thân hình "chuẩn không cần chỉnh", mỹ nhân Tân Cương nghiễm nhiên "so kè" với các nhan sắc được ví như "tường thành" của Dương Mịch, Angela Baby hay Lưu Thi Thi,...

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ chia sẻ lại loạt ảnh từ thuở mới tham gia showbiz của Địch Lệ Nhiệt Ba. Ngay sau khi được đăng tải, những bức ảnh này một lần nữa chứng minh Nhiệt Ba chính là mỹ nhân hạng A khi sở hữu gương mặt đẹp không tì vết, nét đẹp trời ban "cân" luôn cả loạt khung hình không rõ nét.

Loạt ảnh cũ 'thời còn phèn' của Địch Lệ Nhiệt Ba được 'đào lại', nhan sắc gây choáng váng ra sao? - Ảnh 1Loạt ảnh cũ 'thời còn phèn' của Địch Lệ Nhiệt Ba được 'đào lại', nhan sắc gây choáng váng ra sao? - Ảnh 2Loạt ảnh cũ 'thời còn phèn' của Địch Lệ Nhiệt Ba được 'đào lại', nhan sắc gây choáng váng ra sao? - Ảnh 3

Sau khi bước chân vào ngành giải trí, Địch Lệ Nhiệt Ba biết tút tát nhan sắc hơn. Mỹ nhân phim Em là niềm kiêu hãnh của anh liên tục xuất hiện với diện mạo hoàn thiện, xinh đẹp thượng thừa trong từng khoảnh khắc. Ở thời điểm hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba được nhận xét đã đủ sức để đứng trong hàng ngũ "đại mỹ nhân" trong Cbiz.

Loạt ảnh cũ 'thời còn phèn' của Địch Lệ Nhiệt Ba được 'đào lại', nhan sắc gây choáng váng ra sao? - Ảnh 4

Địch Lệ Nhiệt Ba sở hữu người mặt xinh đẹp, có nét lai Tây, cô nhanh chóng chinh phục được đông đảo khán giả qua các tác phẩm như "A Na Nhi Hãn" (2013), "Cổ Kiếm Kỳ Đàm" (2014), "Người tình kim cương" (2015), "Ma Lạt biến hình kế" (2016), "Tam sinh tham thế: Thập lý đào hoa" (2018... Bước ngoặt lớn nhất của nữ diễn viên 9x là thắng giải Thị Hậu tại Lễ trao giải Kim Ưng 2018.

Hiện tại, cô là "mỹ nhân Tân Cương" đình đám nhất showbiz Hoa ngữ, luôn có mặt trong top những sao đẹp nhất Trung Quốc, châu Á và thậm chí cả thế giới.

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