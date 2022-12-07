Loạt ảnh cũ 'thời còn phèn' của Địch Lệ Nhiệt Ba được 'đào lại', nhan sắc gây choáng váng ra sao?

Trong số dàn mỹ nhân thế hệ mới của làng giải trí Hoa ngữ, Địch Lệ Nhiệt Ba là nữ diễn viên nhận được đánh giá cao nhất từ phía người hâm mộ. Sở hữu nhan sắc "đỉnh của chóp" cùng thân hình "chuẩn không cần chỉnh", mỹ nhân Tân Cương nghiễm nhiên "so kè" với các nhan sắc được ví như "tường thành" của Dương Mịch, Angela Baby hay Lưu Thi Thi,...

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ chia sẻ lại loạt ảnh từ thuở mới tham gia showbiz của Địch Lệ Nhiệt Ba. Ngay sau khi được đăng tải, những bức ảnh này một lần nữa chứng minh Nhiệt Ba chính là mỹ nhân hạng A khi sở hữu gương mặt đẹp không tì vết, nét đẹp trời ban "cân" luôn cả loạt khung hình không rõ nét.