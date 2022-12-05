Netizen bất ngờ phát hiện bí mật được Địch Lệ Nhiệt Ba giấu kín suốt nhiều năm qua, chuyện gì đây?

Sao quốc tế 05/12/2022 17:20

Không chỉ là một diễn viên sở hữu nhan sắc kinh diễm, mới đây Địch Lệ Nhiệt Ba được nhiều người khen ngợi vì hành động đẹp này.

Trong giới giải trí hiện nay, không thể phủ nhận sức hút của Địch Lệ Nhiệt Ba ngày càng lớn. Ở thời điểm hiện tại, ít nữ diễn viên 9X nào có ngoại hình đẹp và danh tiếng vượt trội hơn Địch Lệ Nhiệt Ba. 

Netizen bất ngờ phát hiện bí mật được Địch Lệ Nhiệt Ba giấu kín suốt nhiều năm qua, chuyện gì đây? - Ảnh 1

Với nhan sắc mang nét Đông - Tây hài hòa và thân hình nuột nà, nữ diễn viên còn được nhiều thương hiệu "chọn mặt gửi vàng" làm người mẫu, đại sứ. Nhờ lượng fan hùng hậu, là đỉnh lưu trong làng giải trí Hoa ngữ, mọi nhất cử nhất động của Địch Lệ Nhiệt Ba đều trở thành tâm điểm khi được nhiều người quan tâm.

Mới đây, trên mạng xã hội Weibo, một bài đăng của một blogger liên quan đến Địch Lệ Nhiệt Ba thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Theo bài chia sẻ cho biết dự án trồng rừng lớn nhất ở phía tây Nam Cương 3 năm trước được khởi động là do Địch Lệ Nhiệt Ba tài trợ. Vị blogger kể trên đã biết được thông tin này thông qua chuyến du lịch đến quê hương của nữ diễn viên. 

Netizen bất ngờ phát hiện bí mật được Địch Lệ Nhiệt Ba giấu kín suốt nhiều năm qua, chuyện gì đây? - Ảnh 2

Điều đáng chú ý là khi quyên góp trong hoạt động này Địch Lệ Nhiệt Ba đã giấu tên, thầm lặng thực hiện. Điều này đã giúp "mỹ nhân Tân Cương" nhận được sự ngưỡng mộ cùng nhiều lời khen "có cánh" từ cộng đồng mạng. Trong quá khứ, nữ diễn viên luôn thầm lặng làm công ích ủng hộ cho quê hương Tân Cương của mình. khi làm từ thiện, cô cũng thường xuyên lấy tên công ty hoặc studio, chứ không công khai tên tuổi. Đặc biệt, mỹ nhân Ngự Giao Ký luôn dùng túi vải bỏ đồ để bảo vệ môi trường.

Netizen bất ngờ phát hiện bí mật được Địch Lệ Nhiệt Ba giấu kín suốt nhiều năm qua, chuyện gì đây? - Ảnh 3

Được biết, từ lúc bài đăng trên của blogger chiếm spotlight trên mạng xã hội đến giờ, Địch Lệ Nhiệt Ba chưa lên tiếng xác minh về thông tin này. Trên các diễn đàn, khán giả dành lời khen cho sự khiêm tốn của nữ diễn viên và công nhận rằng cô không chỉ đẹp người mà còn đẹp nết.

Hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba còn có hai dự án đang chờ để lên sóng là An Lạc TruyệnCông Tố Tinh Anh, cả hai dự án đều được kỳ vọng sẽ đem về nhiều thành tích cho mỹ nhân Ngự Giao Ký. Đặc biệt, Công Tố Tinh Anh là dự án phim hiện đại thiên chính kịch được kỳ vọng là dự án đánh dấu sự chuyển hình trong diễn xuất của "mỹ nhân Tân Cương". 

Netizen bất ngờ phát hiện bí mật được Địch Lệ Nhiệt Ba giấu kín suốt nhiều năm qua, chuyện gì đây? - Ảnh 4

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