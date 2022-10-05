Loạt ảnh Cung Tuấn 'ra trận' khiến dân tình 'đổ đứ đừ' trong An Lạc truyện

Sở hữu nhan sắc "cực phẩm", Cung Tuấn tiếp tục làm điên đảo trái tim người hâm mộ với tạo hình ra trận vô cùng hút mắt.
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Bộ phim "An Lạc Truyện" do Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai chính đang là một những phim cổ trang Hoa ngữ đang được khán giả rất mong đợi trong năm nay. Mới đây, cư dân mạng xứ Trung tiếp tục chia sẻ lạot hình ảnh mặc chiến giáp của Cung Tuấn trong phim An Lạc Truyện khiến nhiều người phải trầm trồ khen ngợi.
Có thể thấy, Cung Tuấn không làm người xem thất vọng khi gương mặt và ngũ quan rất phù hợp với hình tượng nhân vật cổ trang. Đáng chú ý hơn, ánh mắt có hồn ẩn chứa nhiều thể loại cảm xúc càng tăng thêm phần thu hút. Thậm chí, không ít người còn dành rất nhiều lời khen có cánh, cảm nhận được cảm xúc và những nỗi niềm ẩn chứa sau ánh mắt và biểu cảm gương mặt của nam diễn viên trẻ.
Trong bộ phim này, Cung Tuấn vào vai Hàn Diệp, thái tử Đại Tĩnh, một người chính trực, biết trọng người tài, trong mắt chỉ có duy nhất một người, một lòng muốn bảo vệ người ấy và thiên hạ. Sau khi Nhậm An Lạc trở thành phụ tá của mình, thời gian kề cận, chẳng biết từ bao giờ Hàn Diệp đã phải lòng Nhậm An Lạc một thân chính khí, trượng nghĩa như thế. Trớ trêu thay, Đế gia lại diệt vong trong tay của Hàn gia.
An Lạc Truyện là dự án phim cấp S+ (phim trọng điểm) được cải biên từ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư của tác giả Tinh Linh, chủ yếu kể về câu chuyện tình yêu ngược tâm, cảm động lòng người giữa nàng Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba) và thái tử Hàn Diệp (Cung Tuấn). Bên cạnh tình yêu đôi lứa chân thành đầy ngọt ngào lẫn những xót xa khi đan xen giữa yêu hận tình thù, nội dung phim chứa đựng thêm nhiều khía cạnh nhân sinh quan khác, tin chắc sẽ đưa người xem đắm chìm vào những cung bậc cảm xúc khác nhau, sống cùng với các nhân vật và đồng cảm với họ.