Loạt ảnh Cung Tuấn 'ra trận' khiến dân tình 'đổ đứ đừ' trong An Lạc truyện

Bộ phim "An Lạc Truyện" do Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai chính đang là một những phim cổ trang Hoa ngữ đang được khán giả rất mong đợi trong năm nay. Mới đây, cư dân mạng xứ Trung tiếp tục chia sẻ lạot hình ảnh mặc chiến giáp của Cung Tuấn trong phim An Lạc Truyện khiến nhiều người phải trầm trồ khen ngợi.

Có thể thấy, Cung Tuấn không làm người xem thất vọng khi gương mặt và ngũ quan rất phù hợp với hình tượng nhân vật cổ trang. Đáng chú ý hơn, ánh mắt có hồn ẩn chứa nhiều thể loại cảm xúc càng tăng thêm phần thu hút. Thậm chí, không ít người còn dành rất nhiều lời khen có cánh, cảm nhận được cảm xúc và những nỗi niềm ẩn chứa sau ánh mắt và biểu cảm gương mặt của nam diễn viên trẻ.