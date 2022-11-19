Những sao nữ Cbiz có sức ảnh hưởng nhất trên Maoyan năm 2022: Dương Tử vẫn giữ vững ngôi đầu, Địch Lệ Nhiệt Ba chịu 'lép vế' trước hai người này

Sao quốc tế 19/11/2022 17:39

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước bảng xếp hạng những sao nữ của làng giải trí Hoa ngữ có sức ảnh hưởng nhất trên Maoyan năm 2022.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc tổng hợp một bảng xếp hạng "Top 9 sao nữ trong làng giải trí Hoa ngữ có sức ảnh hưởng nhất trên Maoyan năm 2022" đã thu hút sự chú ý. Những gương mặt đứng đầu bảng xếp hạng gồm Dương Tử, Ngu Thư Hân, Triệu Lộ Tư, Địch Lệ Nhiệt Ba... Đây đều là những nữ diễn viên sở hữu nhan sắc đỉnh cao và nhận được sự quan tâm thông qua các dự án phim "bạo hè" trong năm nay.

Dương Tử

Dương Tử đã vượt mặt nhiều "đàn chị" nổi tiếng để đứng ngôi vị đầu bảng. Tuy nhiên, điều này cũng khiến nhiều khán giả hài lòng, bởi vốn dĩ Dương Tử là một trong những sao nữ "nhiệt cao" nhất Trung Quốc hiện nay. Nữ diễn viên luôn được đánh giá cao về diễn xuất. Cô có nhiều tác phẩm phim ảnh thành công trong sự nghiệp. Bộ phim gần đây cô tham gia “Trầm Vụn Hương Phai” tuy không thành công như mong đợi, song cô vẫn có sức ảnh hưởng nhất trên Maoyan. Chứng tỏ rằng danh tiếng của Dương Tử luôn vững vàng và ổn định nhất trong các sao nữ Cbiz hiện nay.

Những sao nữ Cbiz có sức ảnh hưởng nhất trên Maoyan năm 2022: Dương Tử vẫn giữ vững ngôi đầu, Địch Lệ Nhiệt Ba chịu 'lép vế' trước hai người này - Ảnh 1

Hiện tại, Dương Tử đang trong quá trình quay dự án Trường tương tư được nhà sản xuất đầu tư nhiều kinh phí, với sự tham gia của các diễn viên trẻ có tiếng tăm. Bộ phim có nội dung vừa hoành tráng lại bi thương, dễ gây xúc động cho khán giả. Do đó, bộ phim này được nhận định sẽ gây sốt khi lên sóng.

Ngu Thư Hân

Thành công của Thương Lan Quyết đưa dàn diễn viên như Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ, Trương Lăng Hách... trở thành ngôi sao tại Trung Quốc. Bộ phim này đã đạt lượt xem lớn và các video về phim lan truyền trên mạng xã hội, thậm chí các chuyên gia còn nhận định đây là bộ phim "bạo hè" trong năm nay. Trong phim, Ngu Thư Hân vào vai Hoa Lan Nhỏ - một tiểu tiên nhút nhát, hậu đậu. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi nữ diễn viên đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng này.

Những sao nữ Cbiz có sức ảnh hưởng nhất trên Maoyan năm 2022: Dương Tử vẫn giữ vững ngôi đầu, Địch Lệ Nhiệt Ba chịu 'lép vế' trước hai người này - Ảnh 2

Nữ diễn viên còn được nhận xét là có lợi thế làn da trắng cùng chiều cao 1,69 m, đôi chân dài. Còn gương mặt cô bầu bĩnh, đôi mắt to tròn. Nữ ca sĩ được nhận xét phù hợp với nhiều phong cách, từ ngọt ngào, dễ thương tới sexy, trưởng thành. Vậy nên, Ngu Thư Hân được kỳ vọng sẽ thử sức và thành công ở đa dạng vai diễn hơn.

Triệu Lộ Tư

"Tinh hán xán lạn" của Triệu Lộ Tư hiện vẫn đang là tác phẩm nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Đặc biệt phim còn được đánh giá là một trong những tác phẩm Hoa ngữ nổi bật của năm 2022. Phim còn vượt các tác phẩm của nhiều minh tinh khác như "Trầm vụn hương phai" của Dương Tử hay "Hạnh phúc đến vạn gia" của Triệu Lệ Dĩnh ở nhiều chỉ số truyền thông và điểm trên các bảng xếp hạng.

Những sao nữ Cbiz có sức ảnh hưởng nhất trên Maoyan năm 2022: Dương Tử vẫn giữ vững ngôi đầu, Địch Lệ Nhiệt Ba chịu 'lép vế' trước hai người này - Ảnh 3

Trong năm nay, Triệu Lộ Tư có trong tay 3 bộ phim được lên sóng bao gồm Thả Thí Thiên Hạ, Tinh Hán Xán Lạn và Hồ Đồng. Tuy nhiên, nàng tiểu hoa 9x nhận nhiều lời chê hơn lời khen vì thành tích đạt được lên xuống thất thường. Do đó, nữ diễn viên chỉ xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng này.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Nữ diễn viên cùng tuổi Dương Tử là Địch Lệ Nhiệt Ba cũng xếp ở vị trí thứ 4. Trong lứa tiểu hoa đán 9X, nữ diễn viên được ưu ái xếp vào hàng những minh tinh có nhan sắc nổi bật nhất Cbiz. Cô có ngũ quan sắc sảo, đường nét lai Tây hiện đại, rất dễ ghi dấu ấn với người đối diện. Tuy nhiên, trong năm nay, nữ diễn viên chưa thật sự có tác phẩm nào thực sự nổi bật.

Những sao nữ Cbiz có sức ảnh hưởng nhất trên Maoyan năm 2022: Dương Tử vẫn giữ vững ngôi đầu, Địch Lệ Nhiệt Ba chịu 'lép vế' trước hai người này - Ảnh 4

Tuy nhiên, những dự án phim chuẩn bị lên sóng như "An Lạc Truyện" và "Công Tố Tinh Anh" được khán giả kỳ vọng sẽ thành công lớn. Đặc biệt, với bộ phim "Công Tố Tinh Anh", Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ vào vai kiểm sát viên trẻ tuổi An Ni của viện kiểm sát Giang Thành, được kiểm sát trưởng giao cho nhiệm vụ tham gia điều tra ban đầu về vụ án sinh viên đại học mất tích. Đây là dạng nhân vật mới, khác hoàn toàn những vai diễn ngôn tình trước đó mà Địch Lệ Nhiệt Ba thể hiện. Do đó, đây cũng là thử thách về diễn xuất dành cho mỹ nhân Tân Cương. Trước đó, cô bị đánh giá là một màu khi lựa chọn nhân vật trong các dự án ngôn tình như An Lạc truyện, Trường Ca hành, Ngự giao ký...

Top sao nữ Cbiz có sức ảnh hưởng nhất trên Maoyan trong năm 2022:

1. Dương Tử

2. Ngu Thư Hân

3. Triệu Lộ Tư

4. Địch Lệ Nhiệt Ba

5. Dương Mịch

6. Triệu Lệ Dĩnh

7. Lưu Diệc Phi

8. Quan Hiểu Đồng

9. Angela Baby

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