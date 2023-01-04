Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện 'chễm chệ' top 1 BXH Maoyan ngay khi lên sóng tập đầu tiên

Vào ngày 3/1 vừa qua, bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió với sự tham gia của Lưu Diệc Phi , Lý Hiện đã chính thức lên sóng. Được biết, đây là bộ phim chữa lành kể về hành trình rời bỏ thành phố đông đúc, chật chội, trở về quê hương để tìm cách cân bằng cuộc sống, thực hiện các mục tiêu mới.

Với nội dung nhẹ nhàng và đầy ý nghĩa, cảnh quay đẹp và lãng mạn, Đi Đến Nơi Có Gió còn quy tụ dàn diễn viên chất lượng. Trong những tập phim đầu tiên, Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đã có màn phối hợp ăn ý trên phim, để lại ấn tượng khá sâu đậm trong lòng người xem. Với loạt những điểm cuốn hút trên mà chỉ trong ngày đầu lên sóng, mới đây, Đi Đến Nơi Có Gió đã xuất sắc dẫn đầu BXH Maoyan.

Trong bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió, cả Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đều gây ấn tượng với tạo hình vừa trẻ trung, vừa mang đậm nét xưa cũ dù chỉ diện những trang phục vô cùng giản dị. Lưu Diệc Phi khiến ai nấy phải xuýt xoa với các đường nét sắc sảo, thanh tú trên gương mặt. Nhiều người không ngớt lời khen ngợi, cho rằng trông cô nàng trông như gái đôi mươi, trong khung ảnh hoàn toàn không nhận ra được dấu tích thời gian trên gương mặt.

Lý Hiện cũng giữ vững phong độ khi đứng cạnh "chị lớn". Nam diễn viên tóc cắt ngắn gọn gàng, visual vô cùng mãn nhãn. Cộng thêm khung cảnh hiện lên vô cùng lãng mạn, đậm chất trữ tình tạo cảm giác thoải mái cho người xem.

Trong phim, Lưu Diệc Phi vào vai Hứa Đậu Hồng sau cái chết của người bạn thân, cuộc sống và công việc của cô đều rơi vào bế tắc. Để vực dậy tinh thần, Hứa Đậu Hồng đến thôn Vân Miêu tại Đại Lý nghỉ ngơi. Nơi đây, cô gặp Tạ Chi Dao (do Lý Hiện thủ vai), một người đã từ bỏ công việc lương cao và trở về quê hương để khởi nghiệp. Sau nhiều lần trò chuyện, Tạ Chi Dao mời Hứa Đậu Hồng cùng mình xây dựng khách sạn và khai phá làng du lịch, giúp quê hương đổi mới. Để rồi chính điều này đã là cầu nối khiến Hứa Hồng Đậu và Tạ Chi Dao nảy sinh tình cảm, viết nên một câu chuyện nhẹ nhàng vùng thôn quê.

Đi Đến Nơi Có Gió như một làn gió mới giữa hàng loạt những bộ phim thần tượng với mô típ cũ kỹ ở thời điểm hiện tại. Hy vọng trong những tập tiếp theo, phim sẽ giữ được phong độ ổn định thế này.