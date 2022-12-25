Phim của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện lên sóng vào tháng 1/2023, liệu có ‘hồng bạo’ như Mộng Hoa Lục

Sao quốc tế 25/12/2022 19:45

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung không khỏi háo hức trước thông tin bộ phim "Đi Đến Nơi Có Gió" do Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đóng chính dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 1/2023.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung không khỏi nôn nao và bàn tán xôn xao trước thông tin bộ phim "Đi Đến Nơi Có Gió" do Lưu Diệc Phi Lý Hiện đóng chính dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 1/2023.

Phim của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện lên sóng vào tháng 1/2023, liệu có ‘hồng bạo’ như Mộng Hoa Lục - Ảnh 1

Có thể nói, Nam Yên Trai Lục Bút và Mộng Hoa Lục, Đi Đến Nơi Có Gió chính là dự án phim truyền hình thứ 3 của Lưu Diệc Phi sau nhiều năm chuyên tâm đóng điện ảnh. Dù cả 2 bộ phim trước đều chưa được lên sóng, song cư dân mạng vẫn rất kỳ vọng vào các tác phẩm của Lưu Diệc Phi. Thậm chí, nhiều người còn kì vọng rằng bộ phim này sẽ "bạo" như Mộng Hoa Lục đóng với Trần Hiểu.

Lưu Diệc Phi vốn nổi tiếng nhờ vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Trong khi đó, Lý Hiện được quan tâm nhiều hơn qua vai diễn Hàn Thương Ngôn trong Cá Mực Hầm Mật. Vì vậy, cả hai được kì vọng rất lớn khi hợp tác cùng nhau qua bộ phim này

Phim của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện lên sóng vào tháng 1/2023, liệu có ‘hồng bạo’ như Mộng Hoa Lục - Ảnh 2

"Đi đến nơi có gió"  là câu chuyện xoay quanh hành trình rời bỏ thành phố đông đúc, chật chội, trở về quê hương để tìm cách cân bằng cuộc sống, thực hiện các mục tiêu mới. Trong phim, Lưu Diệc Phi vào vai Hứa Đậu Hồng sau cái chết của người bạn thân, cuộc sống và công việc của cô đều rơi vào bế tắc. Để vực dậy tinh thần, Hứa Đậu Hồng đến thôn Vân Miêu tại Đại Lý nghỉ ngơi. Nơi đây, cô gặp Tạ Chi Dao (do Lý Hiện thủ vai), một người đã từ bỏ công việc lương cao và trở về quê hương để khởi nghiệp. Sau nhiều lần trò chuyện, Tạ Chi Dao mời Hứa Đậu Hồng cùng mình xây dựng khách sạn và khai phá làng du lịch, giúp quê hương đổi mới.

Với chủ đề theo kịp xu hướng thời đại như trên, "Đi về nơi có gió" hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả những trải niệm đáng nhớ. 

Những hình ảnh đầu tiên của bộ phim 'Đi đến nơi có gió' do Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đóng chính đã được phát hành

Những hình ảnh đầu tiên của bộ phim 'Đi đến nơi có gió' do Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đóng chính đã được phát hành

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung chia sẻ những đoạn video ngắn của bộ phim "Đi đến nơi có gió" được trình chiếu trong buổi chiêu thương.

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