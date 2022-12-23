Đọ dáng cùng đàn chị Chương Tử Di tại thảm đỏ, Lưu Diệc Phi thua thảm trước mẹ 2 con đã bước qua tuổi U40

Vừa qua ngày 22/12, tại Liên hoan phim Quốc tế Macau lần thứ 13, Lưu Diệc Phi và Chương Tử Di là 2 ngôi sao Cbiz được công chúng vô cùng quan tâm. Tại lễ trao giải, Lưu Diệc Phi đã giành giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc (Thị hậu) qua vai diễn Triệu Phán Nhi trong Mộng Hoa Lục.

Bên cạnh đó, Chương Tử Di cũng chiến thắng hai giải Đạo diễn xuất sắc và Nữ diễn viên chính xuất sắc. Cô được đánh giá cao ở lần đầu tiên làm đạo diễn cho tác phẩm My Country, My Parents.

Ngoài các giải thưởng danh giá mà hai mỹ nhân nhận được, người hâm mộ còn chú ý đến khoảnh khắc hai người đẹp còn ngồi cạnh nhau trong suốt sự kiện. Một nàng là đại hoa đán hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ, còn một nàng được biết tới là "thần tiên tỷ tỷ", mỹ nhân sở hữu nhan sắc đỉnh cao, tạo nên một khung hình tràn ngập sự xinh đẹp.

Tuy vậy, khi xuất hiện ở thảm đỏ trước đó, vóc dáng của Lưu Diệc Phi được nhận xét là kém xa so với đàn chị hơn 8 tuổi Chương Tử Di. Qua ảnh được chụp bằng cam thường, có thể thấy rõ vóc dáng nàng Tiểu Long Nữ có phần đầy đặn. Đặc biệt là vòng eo khiến cô kém thon thả, khác xa với ảnh đã photoshop.

Nhiều lần trước đây, Lưu Diệc Phi cũng đã vướng tranh cãi về vóc dáng khi xuất hiện tại sự kiện. Ngoài ra, những nếp hằn quanh hai bên mũi và miệng cũng khiến cô lộ rõ dấu hiệu tuổi tác.

Trong khi đó, Chương Tử Di lại gây sốt với vóc dáng hoàn hảo, đẹp miễn chê. Tuy năm nay 43 tuổi và là mẹ 2 con, song đại hoa vẫn duy trì được thân hình mảnh mai, tràn đầy sức sống. Netizens cảm thán ngoại hình ngôi sao Ngọa Hổ Tàng Long không hề thua kém các đàn em một chút nào.

Chương Tử Di sinh năm 1979, đóng phim từ 1996. là một trong Tứ đại Hoa đán bên cạnh Châu Tấn, Triệu Vy và Từ Tịnh Lôi. Năm 1998, cô gây tiếng vang với phim 'Đường về nhà' của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Diễn viên còn từng đóng 'Thập diện mai phục', 'Anh hùng' của đạo diễn họ Trương. Người đẹp tham gia các phim Hollywood như 'Hồi ức một geisha', 'Giờ cao điểm 2'... Năm ngoái, cô đóng 'Thượng Dương Phú', ngoài ra, thi thoảng tham gia một số show truyền hình.