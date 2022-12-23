Đọ dáng cùng đàn chị Chương Tử Di tại thảm đỏ, Lưu Diệc Phi thua thảm trước mẹ 2 con đã bước qua tuổi U40

Sao quốc tế 23/12/2022 15:54

Dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng khi so qua ảnh chưa photoshop, Lưu Diệc Phi hoàn toàn lu mờ trước đàn chị Chương Tử Di.

Vừa qua ngày 22/12, tại Liên hoan phim Quốc tế Macau lần thứ 13, Lưu Diệc PhiChương Tử Di là 2 ngôi sao Cbiz được công chúng vô cùng quan tâm. Tại lễ trao giải, Lưu Diệc Phi đã giành giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc (Thị hậu) qua vai diễn Triệu Phán Nhi trong Mộng Hoa Lục. 

Đọ dáng cùng đàn chị Chương Tử Di tại thảm đỏ, Lưu Diệc Phi thua thảm trước mẹ 2 con đã bước qua tuổi U40 - Ảnh 1

Bên cạnh đó, Chương Tử Di cũng chiến thắng hai giải Đạo diễn xuất sắc và Nữ diễn viên chính xuất sắc. Cô được đánh giá cao ở lần đầu tiên làm đạo diễn cho tác phẩm My Country, My Parents.

Đọ dáng cùng đàn chị Chương Tử Di tại thảm đỏ, Lưu Diệc Phi thua thảm trước mẹ 2 con đã bước qua tuổi U40 - Ảnh 2

Ngoài các giải thưởng danh giá mà hai mỹ nhân nhận được, người hâm mộ còn chú ý đến khoảnh khắc hai người đẹp còn ngồi cạnh nhau trong suốt sự kiện. Một nàng là đại hoa đán hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ, còn một nàng được biết tới là "thần tiên tỷ tỷ", mỹ nhân sở hữu nhan sắc đỉnh cao, tạo nên một khung hình tràn ngập sự xinh đẹp.

Đọ dáng cùng đàn chị Chương Tử Di tại thảm đỏ, Lưu Diệc Phi thua thảm trước mẹ 2 con đã bước qua tuổi U40 - Ảnh 3

Tuy vậy, khi xuất hiện ở thảm đỏ trước đó, vóc dáng của Lưu Diệc Phi được nhận xét là kém xa so với đàn chị hơn 8 tuổi Chương Tử Di. Qua ảnh được chụp bằng cam thường, có thể thấy rõ vóc dáng nàng Tiểu Long Nữ có phần đầy đặn. Đặc biệt là vòng eo khiến cô kém thon thả, khác xa với ảnh đã photoshop.

Đọ dáng cùng đàn chị Chương Tử Di tại thảm đỏ, Lưu Diệc Phi thua thảm trước mẹ 2 con đã bước qua tuổi U40 - Ảnh 4

Đọ dáng cùng đàn chị Chương Tử Di tại thảm đỏ, Lưu Diệc Phi thua thảm trước mẹ 2 con đã bước qua tuổi U40 - Ảnh 5

Nhiều lần trước đây, Lưu Diệc Phi cũng đã vướng tranh cãi về vóc dáng khi xuất hiện tại sự kiện. Ngoài ra, những nếp hằn quanh hai bên mũi và miệng cũng khiến cô lộ rõ dấu hiệu tuổi tác.

Trong khi đó, Chương Tử Di lại gây sốt với vóc dáng hoàn hảo, đẹp miễn chê. Tuy năm nay 43 tuổi và là mẹ 2 con, song đại hoa vẫn duy trì được thân hình mảnh mai, tràn đầy sức sống. Netizens cảm thán ngoại hình ngôi sao Ngọa Hổ Tàng Long không hề thua kém các đàn em một chút nào. 

Đọ dáng cùng đàn chị Chương Tử Di tại thảm đỏ, Lưu Diệc Phi thua thảm trước mẹ 2 con đã bước qua tuổi U40 - Ảnh 6

Đọ dáng cùng đàn chị Chương Tử Di tại thảm đỏ, Lưu Diệc Phi thua thảm trước mẹ 2 con đã bước qua tuổi U40 - Ảnh 7

Chương Tử Di sinh năm 1979, đóng phim từ 1996. là một trong Tứ đại Hoa đán bên cạnh Châu Tấn, Triệu Vy và Từ Tịnh Lôi. Năm 1998, cô gây tiếng vang với phim 'Đường về nhà' của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Diễn viên còn từng đóng 'Thập diện mai phục', 'Anh hùng' của đạo diễn họ Trương. Người đẹp tham gia các phim Hollywood như 'Hồi ức một geisha', 'Giờ cao điểm 2'... Năm ngoái, cô đóng 'Thượng Dương Phú', ngoài ra, thi thoảng tham gia một số show truyền hình.

Chương Tử Di thắng lớn tại Liên hoan phim Quốc tế Macao 2022

Chương Tử Di thắng lớn tại Liên hoan phim Quốc tế Macao 2022

Tại Liên hoan phim Quốc tế Macao 2022, diễn viên Chương Tử Di giành giải Đạo diễn xuất sắc và Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   Chương Tử Di Lưu Diệc Phi Đại hoa đán Cbiz sao hoa ngữ LHP Macau

TIN LIÊN QUAN

Chương Tử Di thắng lớn tại Liên hoan phim Quốc tế Macao 2022

Chương Tử Di thắng lớn tại Liên hoan phim Quốc tế Macao 2022

Mặt mộc của 'Tam kim Ảnh hậu' Chương Tử Di ra sao mà được khen không thua gì các minh tinh thế giới?

Mặt mộc của 'Tam kim Ảnh hậu' Chương Tử Di ra sao mà được khen không thua gì các minh tinh thế giới?

Giải thưởng 'Nữ chính xuất sắc' của Lưu Diệc Phi tại Liên hoan phim Macao 2022 gây tranh cãi

Giải thưởng 'Nữ chính xuất sắc' của Lưu Diệc Phi tại Liên hoan phim Macao 2022 gây tranh cãi

Nhờ 'nước cờ' đúng đắn với Mộng Hoa Lục, Lưu Diệc Phi có một năm thăng hoa không kém gì Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch

Nhờ 'nước cờ' đúng đắn với Mộng Hoa Lục, Lưu Diệc Phi có một năm thăng hoa không kém gì Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch

Nhan sắc trường tồn với thời gian gọi tên Lưu Diệc Phi

Nhan sắc trường tồn với thời gian gọi tên Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi giành giải Thị hậu: sự trở lại sau 16 năm của 'thần tiên tỉ tỉ' cuối cùng cũng thành công vang dội

Lưu Diệc Phi giành giải Thị hậu: sự trở lại sau 16 năm của 'thần tiên tỉ tỉ' cuối cùng cũng thành công vang dội

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 2 giờ 39 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng