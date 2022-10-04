Mặt mộc của 'Tam kim Ảnh hậu' Chương Tử Di ra sao mà được khen không thua gì các minh tinh thế giới?

Sao quốc tế 04/10/2022 18:56

Nhan sắc của Chương Tử Di sau khi tẩy trang khiến nhiều người ngỡ ngàng vì không thua kém gì các ngôi sao quốc tế.

Cách đây không lâu, khi tham gia vào một chương trình truyền hình thực tế, Chương Tử Di đã không ngần ngại khoe ra khuôn mặt không trang điểm của mình. Điều bất ngờ hơn là tấm ảnh này chưa hề được qua chỉnh sửa mà là chụp trực tiếp.

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Chương Tử Di gây bất ngờ khi để mặt mộc - Ảnh: internet

Trong các bức ảnh được đăng tải, có thể thấy Chương Tử Di hiện đã 43 tuổi nhưng vẫn giữ được các đường nét thanh tú và đậm chất phóng khoáng của phụ nữ phương Đông. Nhiều cư dân mạng đã dành lời khen tích cực cho nhan sắc của minh tinh họ Chương, cho rằng cô hoàn toàn xứng tầm với các ngôi sao thế giới.

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Hiện tại, Chương Tử Di đã không còn xuất hiện nhiều trên sóng truyền hình như xưa nữa, nhưng sức hút của cô vẫn không hề vơi bớt. "Tam kim Ảnh hậu' vẫn duy trì được sự nổi tiếng của mình và có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên ông xã Uông Phong.

Gần đây, khi làm khách mời trong một chương trình của đài Chiết Giang, Chương Tử Di tiết lộ rằng vợ chồng cô có nhiều sở thích và tính cách khác nhau nên không khỏi đối mặt với những khác biệt trong đời sống, chuyện cãi vã rồi làm hòa nhau là rất bình thường. Tuy nhiên, cả hai không mang chuyện tức giận nhau mà vào phòng ngủ, nhờ vậy sau nhiều năm kết hôn cặp đôi vẫn chung sống hạnh phúc.

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Vào sinh nhật tuổi 51 vừa qua của Uông Phong, anh đã đăng bức ảnh cùng với Chương Tử Di, các con và những thành viên khác trong gia đình mừng sinh nhật của nam ca sĩ. Động thái này của Uông Phong cũng đã gián tiếp bác bỏ tin đồn anh và Chương Tử Di rạn nứt, mẹ kế - con chồng không hòa thuận,...

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