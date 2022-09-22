Đóa hoa tài sắc vẹn toàn Chương Tử Di ngày càng rạng rỡ ở tuổi 43

Là đóa hoa tài sắc vẹn toàn hiếm có của màn ảnh Hoa ngữ, ở độ tuổi 43, Chương Tử Di tuy ít tham gia diễn xuất nhưng vẫn hoạt động sôi nổi trong giới nghệ thuật. Dù đã ngoài tứ tuần nhưng nhan sắc của nàng Mưu nữ lang vẫn khiến công chúng phải trầm trồ.
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Là nữ diễn viên hạng A của làng giải trí xứ Trung, Chương Tử Di không chỉ khẳng định khả năng diễn xuất hết sức chân thực và tự nhiên mà còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, đằm thắm.
Trong Liên hoan phim Quốc tế Bắc Kinh lần thứ 12 vào tháng 8/2022, Chương Tử Di tiết lộ rằng cô cảm thấy rất căng thẳng, lo lắng khi được Cục Quản lý Điện ảnh Trung Quốc giao đảm nhận vai trò đạo diễn.
Chương Tử Di cũng có mái ấm gia đình hạnh phúc.
Trước đó vào sinh nhật tuổi 43 của cô, Uông Phong chia sẻ hình ảnh rạng rỡ của Chương Tử Di trên trang cá nhân kèm theo bài viết mừng sinh nhật cô. "Em à, anh muốn dành cho em điều ước là phải thật hạnh phúc. Em hãy hạnh phúc vì con cái khỏe mạnh, cha mẹ an hưởng tuổi già. Em luôn có anh bên cạnh để cùng chia sẻ những buồn vui. Niềm hạnh phúc những tưởng đơn giản nhưng không, anh hy vọng nó sẽ mãi luôn bên em. Chúc mừng sinh nhật, Tử Di thân yêu", nam ca sĩ nhắn nhủ đến vợ.
Giữa thời điểm những cặp đôi nổi tiếng Hoa ngữ đổ vỡ gần đây như: Vương Lực Hoành, Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy,... hôn nhân của cặp đôi Chương Tử Di và Uông Phong cũng bị vướng ồn ào. Cả hai bị đồn mâu thuẫn, đã dọn ra ở riêng và hoàn tất thủ tục ly hôn. Cặp đôi sau đó nhanh chóng lên tiếng bác bỏ thông tin trên.
Suốt 6 năm kết hôn, Tử Di - Uông Phong gặp không ít sóng gió. Không ít tờ báo lá cải đăng tải tin tức cho rằng Uông Phong có hành vi ngoại tình, “cắm sừng” vợ. Nhiều khán giả cũng bảo nữ diễn viên dại khi lựa chọn người đàn ông từng có quá khứ bê tha, tai tiếng. Tuy nhiên, Tử Di liên tiếp ra mặt bênh vực chồng.
Tử Di cho biết mình mãn nguyện, biết ơn Thượng Đế vì có cuộc sống hạnh phúc ở tuổi 43. “Nhiều người gọi tôi là người phụ nữ quyền lực. Kỳ thực tất cả những gì tôi có ngày hôm nay là do may mắn và sự nỗ lực tạo nên. Tôi đang hướng mình là người mẹ tốt để các con tôi nhìn vào”, cô chia sẻ.