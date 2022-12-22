Lưu Diệc Phi giành giải Thị hậu: sự trở lại sau 16 năm của 'thần tiên tỉ tỉ' cuối cùng cũng thành công vang dội

Sao quốc tế 22/12/2022 10:20

Mộng Hoa Lục được đánh giá là một nước đi đúng đắn trong lần tái xuất phim cổ trang của Lưu Diệc Phi. Bộ phim đã giúp cô gặt hái được thành công đáng ngưỡng mộ và khẳng định vị thế của mình.

Ngày 22/12, Sina đưa tin, trong khuôn khổ LHP Quốc tế Macao lần thứ 13, Lưu Diệc Phi đã xuất sắc giành giải Thị hậu thông qua vai diễn Triệu Phán Nhi trong bộ phim Mộng Hoa Lục.

 Lưu Diệc Phi giành giải Thị hậu: sự trở lại sau 16 năm của 'thần tiên tỉ tỉ' cuối cùng cũng thành công vang dội - Ảnh 1

Lưu Diệc Phi giành giải Thị hậu: sự trở lại sau 16 năm của 'thần tiên tỉ tỉ' cuối cùng cũng thành công vang dội - Ảnh 2

Mộng Hoa Lục là tác phẩm cổ trang đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ sau 16 năm của “thần tiên tỉ tỉ” Lưu Diệc Phi kể từ thành công của Thần điêu đại hiệp 2006. Nhờ vào cốt truyện thú vị cùng dàn diễn viên đình đám, Mộng Hoa Lục đã nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả ngày từ những ngày đầu lên sóng. Bàn về độ hot lẫn sức ảnh hưởng, không ngoa khi nói Mộng Hoa Lục như bước đi trên con đường "trải đầy hoa hồng". 

Lưu Diệc Phi giành giải Thị hậu: sự trở lại sau 16 năm của 'thần tiên tỉ tỉ' cuối cùng cũng thành công vang dội - Ảnh 3

Theo đó, trang CCTV đánh giá Mộng Hoa Lục là một trong 3 bộ phim truyền hình "đại bạo" (nổi bật về chất lượng, tỷ lệ người xem lẫn chỉ số truyền thông tích cực) của năm 2022. Điểm số của tác phẩm trên trang đánh giá phim Douban gần cán mốc 9 điểm cùng hàng loạt bình luận khen ngợi.

Lưu Diệc Phi giành giải Thị hậu: sự trở lại sau 16 năm của 'thần tiên tỉ tỉ' cuối cùng cũng thành công vang dội - Ảnh 4

Nói về điểm mạnh của Mộng Hoa Lục, ai nấy cũng dành nhiều lời khen về sự mãn nhãn về nội dung, hình ảnh và diễn xuất. Mỗi thước phim mà Mộng Hoa Lục đem đến đều khiến khán giả choáng ngợp trước vẻ đẹp lung linh của dàn diễn viên. 

Đặc biệt, sau 16 năm, nhan sắc cũng như khí chất thần tiên của Lưu Diệc Phi dường như mặn mà và sắc sảo hơn, từ cách tạo hình đến trang phục của cô đều rất lộng lẫy và kiều diễm.

Bên cạnh đó, trang Sohu từng dành nhiều lời đánh giá tích cực cho dàn diễn viên Mộng Hoa Lục vì đọc thoại trực tiếp, không cần qua lồng tiếng, góp phần đem lại cảm xúc chân thật cho người xem. 

Lưu Diệc Phi giành giải Thị hậu: sự trở lại sau 16 năm của 'thần tiên tỉ tỉ' cuối cùng cũng thành công vang dội - Ảnh 5

Một điểm cộng nữa dành cho Mộng Hoa Lục là tinh thần “phụ nữ giúp phụ nữ” cũng đặc biệt được chú trọng trong phim qua việc xây dựng những tình huống như chị em kết nghĩa bảo vệ nhau trước kẻ xấu, cùng nhau lập nghiệp hay đứng ra giúp đỡ những cô gái yếu thế hơn.

Lưu Diệc Phi giành giải Thị hậu: sự trở lại sau 16 năm của 'thần tiên tỉ tỉ' cuối cùng cũng thành công vang dội - Ảnh 6 

Với thành công của bộ phim cổ trang Mộng Hoa Lục, sắp tới đây Lưu Diệc Phi được người hâm mộ đặt kỳ vọng sẽ tiếp tục gặt hái thành công với tác phẩm hiện đại "Đi đến nơi có gió", hợp tác cùng Lý Hiện. Phim thuộc thể loại chữa lành, có nội dung xoay quanh xu thế bỏ phố về quê khởi nghiệp của người trẻ.

Những hình ảnh đầu tiên của bộ phim 'Đi đến nơi có gió' do Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đóng chính đã được phát hành

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Mới đây, cư dân mạng xứ Trung chia sẻ những đoạn video ngắn của bộ phim "Đi đến nơi có gió" được trình chiếu trong buổi chiêu thương.

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