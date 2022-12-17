'Mối tình' của Lưu Diệc Phi cuối cùng cũng 'đơm hoa kết trái', fan hâm mộ vui mừng không ngớt, đồng loạt chúc mừng

Sao quốc tế 17/12/2022 12:20

Màn "nên duyên" giữa Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu trong bộ phim Mộng Hoa Lục đã giúp cặp đôi nay đã cùng nhau nhận "quả ngọt".

Hoa Đỉnh là giải thưởng điện ảnh uy tín bậc nhất, được tổ chức thường niên tại Trung Quốc. Đây là giải thưởng nhằm khảo sát mức độ hài lòng của công chúng với nền giải trí Hoa ngữ. Được biết, các tác phẩm đủ điều kiện được xem xét đưa vào đề cử phải đáp ứng một số yêu cầu như: được phát sóng công khai lần đầu trên các trang web truyền hình chính thống từ 1/9/2021 - 31/08/2022.

'Mối tình' của Lưu Diệc Phi cuối cùng cũng 'đơm hoa kết trái', fan hâm mộ vui mừng không ngớt, đồng loạt chúc mừng - Ảnh 1

Mới đây, giải thưởng Hoa Đỉnh lần thứ 35 đã cống bố danh sách các đề cử ở nhiều hạng mục. Theo danh sách đề cử năm nay, 2 diễn viên chính của Mộng Hoa LụcLưu Diệc PhiTrần Hiểu đã nhận được sự chú ý của đông đảo công chúng.

'Mối tình' của Lưu Diệc Phi cuối cùng cũng 'đơm hoa kết trái', fan hâm mộ vui mừng không ngớt, đồng loạt chúc mừng - Ảnh 2

Trong đó, ở hạng mục Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất (Thị hậu), Lưu Diệc Phi đã xuất sắc ghi tên mình vào danh sách đề cử. Theo đó, các đối thủ của "thần tiên tỷ tỷ" còn có Ân Đào (Nhân Thế Gian), Dương Dung (Con Gái Của Núi Lớn), Đàm Trác (Đối Thủ) và Nhậm Tố Tịch (Con Thân Yêu).

'Mối tình' của Lưu Diệc Phi cuối cùng cũng 'đơm hoa kết trái', fan hâm mộ vui mừng không ngớt, đồng loạt chúc mừng - Ảnh 3

Bên cạnh đó, "người tình" màn ảnh của Lưu Diệc Phi là Trần Hiểu cũng góp tên vào giải Nam diễn viên truyền hình xuất sắc (mảng cổ trang). Ở mảng đề cử này, còn có những cái tên "làm mưa làm gió" trên màn ảnh suốt 1 năm qua như Trần Khôn (Phong Khởi Lũng Tây), Vương Hạc Đệ (Thương Lan Quyết), Hoàng Hiên (Phong Khởi Lạc Dương), Trịnh Nghiệp Thành (Chúc Khanh Hảo),...

'Mối tình' của Lưu Diệc Phi cuối cùng cũng 'đơm hoa kết trái', fan hâm mộ vui mừng không ngớt, đồng loạt chúc mừng - Ảnh 4

Thông tin cặp đôi Mộng Hoa Lục lọt đề cử tại nhiều hạng mục quan trọng tại Hoa Đỉnh năm nay nhận được nhiều sự chúc mừng khán giả. Nhiều netizen nhận xét chính nhờ sự mãn nhãn về nội dung, hình ảnh, diễn xuất của dàn diễn viên đình đám là những điểm mạnh giúp Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu có được thành quả xứng đáng này.

Tuy phải "so kè" với các diễn viên đình đám khác nhưng người hâm mộ vẫn mong cặp đôi Mộng Hoa Lục có thể chiến thắng với kết quả cao nhất. 

'Mối tình' của Lưu Diệc Phi cuối cùng cũng 'đơm hoa kết trái', fan hâm mộ vui mừng không ngớt, đồng loạt chúc mừng - Ảnh 5

Không những 'cứu danh tiếng' nhờ 'Mộng Hoa Lục', Trần Hiểu còn được phong danh hiệu đáng quý này

Không những 'cứu danh tiếng' nhờ 'Mộng Hoa Lục', Trần Hiểu còn được phong danh hiệu đáng quý này

Trong năm 2022, "Mộng Hoa Lục" do Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu đóng chính đạt thành tích tốt, gây bão trên truyền thông, sức ảnh hưởng lan khắp châu Á.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Trần Hiểu Mộng Hoa Lục phim hoa ngữ sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Không những 'cứu danh tiếng' nhờ 'Mộng Hoa Lục', Trần Hiểu còn được phong danh hiệu đáng quý này

Không những 'cứu danh tiếng' nhờ 'Mộng Hoa Lục', Trần Hiểu còn được phong danh hiệu đáng quý này

Tencent công nhận Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu là phim 'kịch vương và bạo toàn dân' trong năm 2022

Tencent công nhận Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu là phim 'kịch vương và bạo toàn dân' trong năm 2022

Dù đã kết thúc từ lâu, nhưng Mộng Hoa Lục chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, tiếp tục khẳng định "giá trị" khi nhận giải thưởng của Hiệp hội bản quyền Trung Quốc

Dù đã kết thúc từ lâu, nhưng Mộng Hoa Lục chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, tiếp tục khẳng định "giá trị" khi nhận giải thưởng của Hiệp hội bản quyền Trung Quốc

Cảnh hôn cực 'cháy' của Lưu Diệc Phi và người tình điển trai bùng nổ mạng xã hội xứ Trung năm 2022

Cảnh hôn cực 'cháy' của Lưu Diệc Phi và người tình điển trai bùng nổ mạng xã hội xứ Trung năm 2022

Lưu Diệc Phi lộ chân 'cột đình' trong ảnh chưa chỉnh sửa khiến dân tình 'sốc' nặng

Lưu Diệc Phi lộ chân 'cột đình' trong ảnh chưa chỉnh sửa khiến dân tình 'sốc' nặng

Trớ trêu nam diễn viên sẵn sàng gọt mặt để đóng cùng Lưu Diệc Phi nhưng nhận lại cái kết đắng lòng

Trớ trêu nam diễn viên sẵn sàng gọt mặt để đóng cùng Lưu Diệc Phi nhưng nhận lại cái kết đắng lòng

TIN MỚI NHẤT

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Dinh dưỡng 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 58 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 1 giờ 35 phút trước
Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 2 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng