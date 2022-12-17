'Mối tình' của Lưu Diệc Phi cuối cùng cũng 'đơm hoa kết trái', fan hâm mộ vui mừng không ngớt, đồng loạt chúc mừng

Hoa Đỉnh là giải thưởng điện ảnh uy tín bậc nhất, được tổ chức thường niên tại Trung Quốc. Đây là giải thưởng nhằm khảo sát mức độ hài lòng của công chúng với nền giải trí Hoa ngữ. Được biết, các tác phẩm đủ điều kiện được xem xét đưa vào đề cử phải đáp ứng một số yêu cầu như: được phát sóng công khai lần đầu trên các trang web truyền hình chính thống từ 1/9/2021 - 31/08/2022.

Mới đây, giải thưởng Hoa Đỉnh lần thứ 35 đã cống bố danh sách các đề cử ở nhiều hạng mục. Theo danh sách đề cử năm nay, 2 diễn viên chính của Mộng Hoa Lục là Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu đã nhận được sự chú ý của đông đảo công chúng.

Trong đó, ở hạng mục Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất (Thị hậu), Lưu Diệc Phi đã xuất sắc ghi tên mình vào danh sách đề cử. Theo đó, các đối thủ của "thần tiên tỷ tỷ" còn có Ân Đào (Nhân Thế Gian), Dương Dung (Con Gái Của Núi Lớn), Đàm Trác (Đối Thủ) và Nhậm Tố Tịch (Con Thân Yêu).

Bên cạnh đó, "người tình" màn ảnh của Lưu Diệc Phi là Trần Hiểu cũng góp tên vào giải Nam diễn viên truyền hình xuất sắc (mảng cổ trang). Ở mảng đề cử này, còn có những cái tên "làm mưa làm gió" trên màn ảnh suốt 1 năm qua như Trần Khôn (Phong Khởi Lũng Tây), Vương Hạc Đệ (Thương Lan Quyết), Hoàng Hiên (Phong Khởi Lạc Dương), Trịnh Nghiệp Thành (Chúc Khanh Hảo),...

Thông tin cặp đôi Mộng Hoa Lục lọt đề cử tại nhiều hạng mục quan trọng tại Hoa Đỉnh năm nay nhận được nhiều sự chúc mừng khán giả. Nhiều netizen nhận xét chính nhờ sự mãn nhãn về nội dung, hình ảnh, diễn xuất của dàn diễn viên đình đám là những điểm mạnh giúp Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu có được thành quả xứng đáng này.

Tuy phải "so kè" với các diễn viên đình đám khác nhưng người hâm mộ vẫn mong cặp đôi Mộng Hoa Lục có thể chiến thắng với kết quả cao nhất.