Tencent công nhận Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu là phim 'kịch vương và bạo toàn dân' trong năm 2022

Mới đây, "Mộng Hoa Lục" do Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu chính thức được nhà đài Tencent công nhận là một bộ phim cổ trang "bạo toàn dân" trong mùa hè năm nay.

Mới đây, Tencent đã công nhận bộ phim "Mộng Hoa Lục" do Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu đảm nhận vai chính là bộ phim "kịch vương và bạo toàn dân của năm 2022". Tạo nên sự thành công như hiện nay của bộ phim này phải kể đến diễn xuất nổi bật của Lưu Diệc Phi, sự kết hợp ăn ý của Trần Hiểu và Lưu Diệc Phi cũng là "chìa khóa" thành công của bộ phim. Trong hai năm qua, những phim được dự đoán sẽ "đại bạo", Tencent thường cho phát sóng trong kỳ nghỉ hè. Tuy nhiên, riêng Mộng Hoa Lục tuy không được phát sóng vào "mùa cao điểm", nhưng vẫn có thể gặt hái được thành tích cao. Do đó, Tencent đã xếp vào bộ phim này vào "Thành tích phim kỳ nghỉ hè".

Tính tới thời điểm hiện tại, "ba kịch vương" đã làm mới kỷ lục phát sóng của Tencent trong mười năm qua dựa trên số liệu tiếp cận tài khoản người dùng là Tảo Hắc Phong Bạo với hơn 210 triệu (2021), Mộng Hoa Lục với hơn 200 triệu (2022) và Tinh Hán Xán Lạn với hơn 250 triệu (2022).

Trước đó, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV- 6 đã lên video khẳng định Mộng hoa lục là bộ phim đại bạo. Trên Douban, đã có hơn 400 ngàn người đánh giá phim. Thậm chí lượt đánh giá phim còn tăng vọt đến bất ngờ, Douban đã phải đóng hệ thống bình chọn để ổn định lại. Sau 16 năm, nhan sắc cũng như khí chất thần tiên của Lưu Diệc Phi vẫn không hề bị thời gian bào mòn mà thậm chí còn mặn mà và sắc sảo hơn. Trong lần trở lại này, nữ diễn viên vào vai một ca kỹ với tài nghệ múa điêu luyện nên từ cách tạo hình đến trang phục đều rất lộng lẫy, rạng ngời. Nam chính Trần Hiểu cũng không hề kém cạnh bạn diễn của mình ở khoản nhan sắc khi thể hiện thành công hình tượng ngoài lạnh trong nóng đầy si tình của nhân vật Cố Thiên Phàm. Dù đã ngoài 30 và yên bề gia thất nhưng nam diễn viên vẫn giữ được sự phong độ và nam tính hệt như trước đây.

Loạt ảnh Lưu Diệc Phi hiếm hoi diện diện váy xẻ sâu vòng một, dân tình liền liên tưởng ngay đến 'nàng tiên cá' Tại sự kiện mới đây, Lưu Diệc Phi được ví von trông giống nàng tiên cá, đặc biệt người hâm mộ còn không ngừng khen ngợi cách tạo dáng ăn hình, toát lên khí chất sang trọng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tencent-cong-nhan-mong-hoa-luc-cua-luu-diec-phi-va-tran-hieu-la-phim-kich-vuong-va-bao-toan-dan-trong-nam-2022-521204.html